“لا تفتحه”.. رجل يكتشف صندوقًا غريباً مخفياً في جدار منزله ومحتوياته مُرعبة حرفياً! (فيديو)

وطن – نشر رجل مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”. يكشف من خلاله لحظة عثوره على صندوق مخفي خلف جدار في علية منزله.

الصندوق من الخارج

وجد هذا الرجل الصندوق الغامض مخفيًا خلف جدار في العلية يحمل عبارة “لا تحرره”، “لا تفتحه” بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية،

كما يحتوي الصندوق الخشبي المقفل أيضًا على نجمة خماسية محفورة فيه من جانب واحد فضلا عن كلمات باللغة الويلزية “peidiwch ar ryddhau”.

بعد أسبوع، وجد مرآة تصدر خشخشة عندما قام بتحريكها أثناء تجديد منزله.

حطم الرجل زجاج المرآة بمطرقة، على الرغم من الخرافات التي تقول بأن تحطيم المرآة يجلب سبع سنوات من سوء الحظ. ووجد مفتاح الصندوق.

محتويات الصندوق

عثر الرجل في داخل الصندوق على أشياء عديدة منها قلادة صغيرة وقطعة محترقة من لوح ويجا.

كما وجد كذلك خصلة شعر ومفتاح ثان بداخل الصندوق.

وقد نشر الرجل مقاطع فيديو تثبت عثوره على الصندوق وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك.”

ردود أفعال المتابعين

اعتقد بعض المشاهدين أن المقاطع مزيفة بينما أصاب الذعر البعض الآخر.

إذ قال أحدهم: “هذه حرفياً حبكة من أفلام الرعب بنسبة 99 بالمئة.”

وأضاف آخر: “أود أن أقول إن كسر المرآة يمنحك 7 سنوات من الحظ السيئ. لكنني أعتقد أن هذا أقل ما يقلقك في هذه المرحلة.”

وعلق آخر مازحا: “الآن هو الوقت المناسب لحرق المنزل كله.”

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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