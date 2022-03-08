إنقاذ صحفيين في أوكرانيا بفضل وشم الراحل مارادونا watanserb.com
وشم الراحل مارادونا ينقذ صحفيين من الاعتقال في أوكرانيا
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بالصور: وشم الراحل مارادونا يُنقذ صحفيين من الاعتقال في أوكرانيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت صحيفة أرجنتينية بأن وشم الراحل مارادونا ساهم بإنقاذ صحفيين في أوكرانيا، بعد توقيفهم على أحد الحواجز العسكرية الأوكرانية ومصادر جميع ممتلكاتهم الخاصة من الوثائق والكاميرات وهواتفهم الذكية واقتيادهم إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معهم.

وشم الراحل مارادونا وإنقاذ صحفيين في أوكرانيا

وقالت صحيفة “Olé” الأرجنتينية والرياضية الشهيرة، نقلاً عن حكاية صحفي تشيلي الذي اعتقل برفقة زملائه من الأرجنتينين في دولة أوكرانيا الذي شرح تلك اللحظات. في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، ” عند تواجدنا على أحد الحواجز، صادرت الشرطة الأوكرانية منا الوثائق والكاميرات وكذلك هواتفنا. وقاما باقتيادنا إلى مركز الشرطة”.

كما  وأضاف الصحفي التشيلي الذي يدعى ماتامالا، ” كانت الاستجوابات في البداية معنا متوترة، نظراً دولة في حالة حرب ويشتبه في وجود جواسيس أو مخربين في بلادهم”.

 

وأردف ماتامالا، ” التعامل في مثل هذه الحالات مع حاجز اللغة ليس بالأمر السهل، كما أن زملائي الصحفيين من دولة الأرجنتين الذي كانوا معيّ. كانوا يقومون بالشرح لرجال الشرطة بأنهم صحفيون من أمريكا الجنوبية”.

 

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وتابع، ” أحد رجالات الشرطة الأوكرانية رأى جوزات سفر زملائه. وقال كلمتين نفهمهما وهي ميسي ومارادونا، لتكون تلك اللحظات التي غيرت كل شيء بالنسبة لنا. كما وقرر أحد الصحفيين الكشف عن وشم نجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عن ربلة ساقه”.

وختم الصحفي ماتامالا حديثه، ” لقد أظهر مصورنا أن لديه وشم للراحل مارادونا على ساقه، كما وبعدها تغير الجو كثيراً .وبفضل لمسة يد مارادونا. خرجنا من المأزق بدون مشاكل”.

شهرة وشم الراحل مارادونا

وما زال الكثير من عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، في قارة أمريكا الجنوبية والعالم بأسره يقومون بوشم صوره عبر أجسادهم، تعبيراً عن حبيهم له وتخليداً لذكراه.

كما ويعد الراحل مارادونا من أبرز عالم كرة القدم في العالم في زمنه، حيث لعب في العديد من الأندية الأوروبية والتي من أبرزها برشلونة وإشبيلية ونابولي، وكذلك بوكا جونيور الأرجنتيني. كما وخاص طوال مسيرته الاحترافية 491 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 259 هدفاً.

كما وقرر الأرجنتيني الراحل مارادونا اعتزال عالم كرة القدم في نوفمبر عام 2001، ليقرر بعدها خوض مسيرته التدريبية. التي فشل فيها مع العديد من الأندية في أمريكيا الجنوبية والخليج العربي.

وتوفيّ الراحل مارادونا في ال25 من شهر نوفمبر عام 2020، بعد تدهور الحالة الصحية له داخل أحد المشافي في الأرجنتين بعد إجرائه عملية جراحية طارئة في منطقة الدماغ، فيما لا تزال قضية وفاة الجوهرة الأرجنتينية مارادونا مفتوحة. أمام القضاء لمعرفة مسببات وفاته إلى يومنا هذا.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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