بالصور: وشم الراحل مارادونا يُنقذ صحفيين من الاعتقال في أوكرانيا

وطن – كشفت صحيفة أرجنتينية بأن وشم الراحل مارادونا ساهم بإنقاذ صحفيين في أوكرانيا، بعد توقيفهم على أحد الحواجز العسكرية الأوكرانية ومصادر جميع ممتلكاتهم الخاصة من الوثائق والكاميرات وهواتفهم الذكية واقتيادهم إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معهم.

وشم الراحل مارادونا وإنقاذ صحفيين في أوكرانيا

وقالت صحيفة “Olé” الأرجنتينية والرياضية الشهيرة، نقلاً عن حكاية صحفي تشيلي الذي اعتقل برفقة زملائه من الأرجنتينين في دولة أوكرانيا الذي شرح تلك اللحظات. في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، ” عند تواجدنا على أحد الحواجز، صادرت الشرطة الأوكرانية منا الوثائق والكاميرات وكذلك هواتفنا. وقاما باقتيادنا إلى مركز الشرطة”.

كما وأضاف الصحفي التشيلي الذي يدعى ماتامالا، ” كانت الاستجوابات في البداية معنا متوترة، نظراً دولة في حالة حرب ويشتبه في وجود جواسيس أو مخربين في بلادهم”.

#تفاعلكم | روى صحفي من تشيلي كيف كان وشم لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا سببا في إنقاذه وصحفيين آخريين في أوكرانيا. السلطات هناك أوقفت الصحفيين مشتبهة بأنهم جواسيس وصادرت متعلقاتهم وباشرت تحقيقا معهم ولم تصدقهم حتى كشف أحدهم عن وشم لمارادونا على ساقه فأخلت سبيلهم pic.twitter.com/8PeqRnUnj7 — العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) March 8, 2022

وأردف ماتامالا، ” التعامل في مثل هذه الحالات مع حاجز اللغة ليس بالأمر السهل، كما أن زملائي الصحفيين من دولة الأرجنتين الذي كانوا معيّ. كانوا يقومون بالشرح لرجال الشرطة بأنهم صحفيون من أمريكا الجنوبية”.

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وتابع، ” أحد رجالات الشرطة الأوكرانية رأى جوزات سفر زملائه. وقال كلمتين نفهمهما وهي ميسي ومارادونا، لتكون تلك اللحظات التي غيرت كل شيء بالنسبة لنا. كما وقرر أحد الصحفيين الكشف عن وشم نجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عن ربلة ساقه”.

وختم الصحفي ماتامالا حديثه، ” لقد أظهر مصورنا أن لديه وشم للراحل مارادونا على ساقه، كما وبعدها تغير الجو كثيراً .وبفضل لمسة يد مارادونا. خرجنا من المأزق بدون مشاكل”.

شهرة وشم الراحل مارادونا

وما زال الكثير من عشاق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا، في قارة أمريكا الجنوبية والعالم بأسره يقومون بوشم صوره عبر أجسادهم، تعبيراً عن حبيهم له وتخليداً لذكراه.

كما ويعد الراحل مارادونا من أبرز عالم كرة القدم في العالم في زمنه، حيث لعب في العديد من الأندية الأوروبية والتي من أبرزها برشلونة وإشبيلية ونابولي، وكذلك بوكا جونيور الأرجنتيني. كما وخاص طوال مسيرته الاحترافية 491 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 259 هدفاً.

أثبتت الإحصائيات الصادرة من FIFA أن الاسطورة دييغو مارادونا هو أكثر لاعب تعرض للضرب والخشونة في بطولات كاس العالم

Source: FIFA TV pic.twitter.com/T9AQG91Aml — رياضي قديم (@OldSporiter) January 16, 2022

كما وقرر الأرجنتيني الراحل مارادونا اعتزال عالم كرة القدم في نوفمبر عام 2001، ليقرر بعدها خوض مسيرته التدريبية. التي فشل فيها مع العديد من الأندية في أمريكيا الجنوبية والخليج العربي.

وتوفيّ الراحل مارادونا في ال25 من شهر نوفمبر عام 2020، بعد تدهور الحالة الصحية له داخل أحد المشافي في الأرجنتين بعد إجرائه عملية جراحية طارئة في منطقة الدماغ، فيما لا تزال قضية وفاة الجوهرة الأرجنتينية مارادونا مفتوحة. أمام القضاء لمعرفة مسببات وفاته إلى يومنا هذا.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)