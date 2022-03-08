“الممرات الإنسانية”.. من سوريا إلى أوكرانيا

وطن – مع تعرض المزيد من البلدات والمدن الأوكرانية للحصار، تتزايد حالة القلق بشأن ملايين المدنيين المعرضين للقصف الروسي.

وأعلنت روسيا إنشاء ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالمغادرة، لكن لا يزال هناك الكثير من المدنيين المحاصرين. وقادت طرق الإخلاء في الغالب إلى روسيا وحليفتها بيلاروسيا، مما أثار انتقادات لاذعة من أوكرانيا وغيرها.

وواصلت روسيا قصف بعض المدن بالصواريخ حتى بعد الإعلان عن إنشاء ممرات.

وبحسب تحليل لوكالة “أسوشيتد برس” فقد كانت مثل هذه التكتيكات شائعة خلال الحرب السورية، بعد أن دخلت موسكو الحرب في عام 2015 لدعم قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ما هي الممرات الإنسانية؟

وتنشأ الممرات الإنسانية عندما يقع السكان في منطقة حرب، لا سيما عندما تكون مدينة أو بلدة تحت الحصار.

وتتلخص فكرتها في وقف الأعمال العدائية لفترة معينة للسماح للمدنيين الذين يحتاجون إلى الفرار بالقيام بذلك، على طول الطرق المحددة أو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين.

وظهر هذا المصطلح لأول مرة خلال حرب البوسنة في التسعينيات، عندما أقامت الأمم المتحدة “مناطق آمنة” للمدنيين. لكن المحاولة اعتبرت فاشلة لأن الأمم المتحدة لم تكن قادرة على حماية هذه المناطق عندما تعرضت للهجوم.

كما تم البحث عن ممرات إنسانية في الحرب في إثيوبيا، حيث يخضع ملايين الأشخاص في منطقة تيغراي لحصار حكومي منذ شهور.

كيف استُخدمت في سوريا؟

وخلال الحرب السورية انتهج الجيشان الروسي والسوري النظامي، استراتيجية محاصرة منهجية للمدن والبلدات والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أحيانًا لأشهر أو حتى سنوات.

وأدى الحصار إلى تدمير السكان، حيث قصفت الغارات الجوية والمدفعية والصواريخ الأحياء السكنية والمستشفيات والبنية التحتية.

وفي نهاية المطاف في كل حالة، كان الروس والسوريون يقدمون ممرات إنسانية ليخبروا المدنيين وحتى بعض المقاتلين أنه يمكنهم المغادرة. وسيتم بعد ذلك توجيه معظمهم إلى محافظة إدلب الشمالية الغربية، والتي لا تزال حتى يومنا هذا آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في سوريا.

وتم إنشاء ممرات إنسانية للأحياء المحاصرة حول دمشق وأجزاء من مدينتي حمص وحماة. كان أكبرها وأشهرها شرق حلب في أواخر عام 2016.

هل كانت آمنة؟

وكثيرا ما اتهمت القوات الروسية والسورية، بخرق وقف إطلاق النار المحيط بالممرات الإنسانية مع استمرار قصف المدن المحاصرة.

وفي هذا السياق قالت عفراء هاشم، الناشطة البالغة من العمر 40 عاماً والتي نجت من حصار حلب وتقيم الآن في لندن:”عندما تحدثوا عن هذه الممرات الإنسانية أو وقف إطلاق النار، لم نصدقهم أبدًا. كيف يمكنك الوثوق بشخص ما لإيقاف من يقصفك طوال الوقت؟”

وتتذكر عفراء كيف أنه خلال ممر إنساني لوقف إطلاق النار في 14 ديسمبر 2016، أصيب المنزل الذي كانت تأوي فيه مع أسرتها بقنابل حارقة.

كما كانت هناك حالات لمدنيين أو مقاتلين اعتقلتهم القوات السورية أثناء محاولتهم استخدام الممرات الإنسانية على الرغم من الوعود بممر آمن. وفي بعض الحالات ورد أن مقاتلي المعارضة فتحوا النار على الممرات، إما لمنع الناس من المغادرة أو لإثارة الاشتباكات.

ومع ذلك استخدم عشرات الآلاف من الأشخاص الممرات للخروج من مناطق القتال. وهم يشكلون الجزء الأكبر من 3 ملايين شخص محتشدون في محافظة إدلب، التي تحيط بها القوات السورية ولا تزال تتعرض للضربات الجوية الروسية.

وقالت هاشم: “بعد أربع سنوات من القصف أجبرونا على المغادرة، هذا ما حدث. لم ينقذونا وضعونا في منطقة أخرى تقصف بالقنابل وهي إدلب”.

هل كانت الممرات فعالة إذن؟

في النهاية يعتبر أن هذه الممرات كانت فالة في تحقيق أهداف روسيا وحكومة بشار، وهي استعادة السيطرة على مناطق المعارضة.

ويقول النقاد إن روسيا ودمشق استفادا من طريقة أخرى أيضًا من خلال إجراء تغيير ديموغرافي جماعي. وإزالة أعداد كبيرة من المعارضة وحيث أن الكثير منهم لم يتمكن من العودة إلى ديارهم.

هذا تشير مجموعات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية، إلى أنه بموجب القانون الدولي. ينبغي بذل كل جهد لضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن مكان وجودهم.

ويقولون إن تكتيك الحصار بالإضافة إلى الممر الإنساني. يمنح السكان بشكل أساسي خيارًا وحشيًا بين الهروب إلى أحضان مهاجميهم أو الموت تحت القصف.

وقالوا إن العرض يعطي أيضًا وهمًا بالشرعية للمذابح الجماعية للمدنيين الذين يتخلفون عن الركب بمجرد استئناف الحصار بكامل قوته.

وفي هذا السياق قالت “سارة كيالي” باحثة سوريا في “هيومن رايتس ووتش”: “ليس الأمر كما لو أن روسيا تستطيع إنشاء ممر إنساني لمدة يومين ثم تقول: حسنًا ، لقد قمنا بعملنا ، والآن يمكننا تدمير كل شيء “.

(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)

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