الغارديان: تونس لبنان واليمن.. بلاد عربية تدفع ضريبة الغزو الروسي لأوكرانيا

وطن – أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن المخاوف تتزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخصوصا الدول العربية من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مع تضرر إمدادات القمح. مما قد يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات. حيث تورد روسيا وأوكرانيا ربع صادرات القمح العالمية، بينما تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

تونس

وقالت الصحيفة إنه في تونس ، مثل العديد من الأشخاص الذين يصطفون في طابور للحصول على الخبز في مدينة تونس المترامية الأطراف ، أو البلدة القديمة. حيث قال عامل المياومة خميس عماني ، إن ارتفاع تكاليف المعيشة جعله يعاني من ضغوط شديدة. مضيفا “لا يوجد أي نقود في نهاية الشهر”. “حتى أنني اضطررت إلى استعارة البعض. كل شيء يزداد تكلفة “.

ويأتي ما يقرب من نصف واردات القمح التونسي من أوكرانيا. وقد أدى الغزو الروسي إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا. على الرغم من أن الدولة التونسية تتحكم في سعر الخبز ، فإن الناس يخشون من أنهم سيشعرون حتما بالأزمة.

وقال عمّاني: “إذا ارتفع سعر الخبز ، فسيعني ذلك تخفيضات في أسعار الخبز في أماكن أخرى”. “نحن بحاجة إلى الخبز.”

وأكدت الصحيفة على أن تونس معرضة بشدة لمثل هذه الهزات الارتدادية ، مع اقتصادها الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة بسبب التضخم والبطالة المرتفعة، ومثقلة بمبالغ ضخمة من الدين العام. لكنها ليست الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قد تواجه صعوبات في حالة استمرار اضطراب سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار.

اليمن ولبنان

وأوضحت الصحيفة أن اليمن أيضا ، الذي دمرته الحرب منذ 2014 ، يستورد ما يقرب من كل قمحه ، ويأتي أكثر من ثلثه من روسيا وأوكرانيا, . يعتمد بشكل كبير على الخبز ، والذي يعتقد أنه يشكل أكثر من نصف السعرات الحرارية التي تتناولها الأسرة العادية.

وكذلك لبنان ، البلد الواقع في قبضة الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي ، وعادة ما تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا، حيث ونُقل يوم الجمعة الماضي عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قوله إن البلاد لديها ما يكفي من القمح “لشهر أو شهر ونصف”. وأضاف أن الحكومة كانت تتحدث مع موردين آخرين ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، “الذين أعربوا عن استعدادهم للمساعدة إذا احتجنا إلى استيراد كميات كبيرة من القمح”.

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وقالت عبير عطيفة ، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ومقرها القاهرة، إن العديد من السلع التي تأثرت بالفعل بالغزو الروسي كانت “ذات أهمية خاصة” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وحذرت من أن الحصول على الحبوب من مصدرين آخرين لم يكن سهلاً.

تأثير حرب أوكرانيا مصر

وفي مصر ، حيث يعتبر الخبز المسطح غذاءً أساسياً ، يأتي الكثير من القمح من روسيا وأوكرانيا. حتى قبل الغزو ، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 80٪ بين أبريل 2020 وديسمبر 2021 ، قالت الحكومة إنها تخطط لرفع تكلفة الخبز المدعوم بشدة لأول مرة منذ عقود بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: لا تستطيع توفير 20 رغيف خبز بتكلفة سيجارة واحدة “.

وقال رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي ، إن الحكومة “ستضمن عدم تعرض الأشخاص الأكثر احتياجًا للأذى” ، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل. وفي لبنان ، الذي يدعم الخبز أيضًا ، حذر سلام من أن البنك المركزي لن يكون قادرًا على مجاراة الأسعار إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.

ووفقا للصحيفة، فإنه في منطقة ذات تاريخ طويل من الاضطرابات السياسية والاجتماعية الناجمة عن تدهور الظروف الاقتصادية. وخاصة أسعار المواد الغذائية التي لا يمكن تحملها ، فإن المخاطر واضحة.

وقالت عطيفة: “تؤدي الحرب إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي ، ويزيد انعدام الأمن الغذائي من فرص الاضطرابات والعنف”. “لذا فإن النزاع في أوكرانيا الذي يؤدي إلى الجوع ويدفع الناس إلى انعدام الأمن الغذائي في أماكن أخرى يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات والعنف في مناطق أخرى. وفي الحقيقة ، لا يستطيع العالم تحمل نزاع آخر “.

اليمن

من جانبه، حذرت راما حنسراج ، مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن ، من “تأثير مضاعف” عالمي يمكن أن يطلق العنان لـ “أهوال إضافية” في البلدان الضعيفة الأخرى.

وفي اليمن ، هناك 8 ملايين طفل على شفا المجاعة بالفعل. العائلات منهكة. لقد واجهوا الرعب بعد الرعب خلال سبع سنوات من الحرب. ونخشى ألا يتمكنوا من تحمل صحرب دمة أخرى ، لا سيما للمكون الرئيسي الذي يحافظ على أطفالهم على قيد الحياة “.

ولا تزال الحكومة التونسية ملتزمة بنقص الدقيق ، على الرغم من أن الأدلة واضحة بالفعل. في جميع أنحاء البلاد ، تغلق المخابز في وقت مبكر ، أو تقنين الإمدادات ، مع تزايد الغضب بين أصحابها.

وقال حازم بوعناني ، خباز: “كانت هناك مشكلة في البناء منذ شهور”. في العادة ، نشتري الدقيق من المطاحن وستقوم الحكومة بتعويضنا. لمدة 10 أشهر ، لم نتلق أي مدفوعات “.

وكان حبيب عويضة ، في مخبز السبت البالغ من العمر 80 عامًا ، متحفظًا ، معلناً أنه “حتى لو لم نجد الخبز ، فسوف نأكل شيئًا آخر”. لكنه أضاف أن الأمر متروك للحكومة لتقليل اعتماد تونس على الواردات. قال: “يجب أن نفكر حقًا في الاستثمار في قمحنا”.

وقال: “هناك فائض في الإنتاج العالمي للقمح هذا العام ، ولكن إذا نظرت إلى المكان الذي سيأتي منه القمح ، فهذا يعني مهلة أطول وتكاليف نقل أعلى من أوكرانيا”.

(المصدر: الغارديان– وطن)