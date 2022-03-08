البيت الأبيض لـ “ابن سلمان”.. لا خطط لبايدن لزيارة السعودية ولا الاتصال بك وموقفه لا زال ثابتا

وطن – في تصريح شديد اللهجة أحبط آمال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب تداول تسريبات عن احتمالية قيام الأخير بزيرة للمملكة في الربيع نفى البيت الأبيض صحة الأنباء المتداولة. مؤكدا عدم وجود خطط لأن يقوم الرئيس “بايدن” بزيارة إلى المملكة العربية السعودية. أو التحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الاثنين، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي لايعتزم حاليا السفر إلى السعودية ولا توجد خطط لذلك.

وأضافت “ساكي” أنه لا توجد خطط بشأن أن يتحدث بايدن مع الأمير محمد بن سلمان بشأن النفط”.

بايدن هاتف الملك سلمان

وذكرت جين ساكي أن الرئيس الأمريكي تحدث مؤخرا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. موضحة إن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين، كانا في السعودية مؤخرا، وتحدثا عن مجموعة من القضايا. بما في ذلك الأمن في المنطقة والحرب في اليمن، فضلاً عن أمن الطاقة.

بعد سؤال المتحدثة باسم البيت الأبيض إذا ما كان بايدن يخطط للحديث مباشرة عن موضوع أسعار النفط مع محمد بن سلمان، أجابت بأن الرئيس بايدن سبق وتحدث مع ولي أمر مبس (الملك سلمان) في هذا الموضوع وأوفد مسؤولين إلى السعودية لمناقشة هذا الأمر وحرب اليمن. pic.twitter.com/UooHTrkuOx — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 7, 2022

وأكدت أن “الرئيس الأمريكي لايزال متمسكا بمواقفه تجاه حكومة السعودية لكن هناك حربا في اليمن، وقضايا أمنية في الشرق الأوسط. ومجموعة من الخطوات التي نحتاجها للتعامل مع جميع الدول لأن ذلك يصب في مصالح الأمن القومي الأمريكي”.

رسائل شديدة اللهجة من واشنطن إلى مبس تؤكد فيها المتحدثة باسم الأبيض بأن الرئيس بايدن لا يزال متمسك بموقفه بأن تدفع الحكومة السعودية الحالية (مبس) الثمن وأن تصبح منبوذة كما تستحق لأنها بلا أي قيم أخلاقية. للأسف السعودية (كبلد وشعب) تدفع ثمن كوارث مبس وجرائمه في الداخل والخارج. pic.twitter.com/UlwPPEtdBL — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 7, 2022

زيارة بايدن للسعودية

وكانت إدارة بايدن قد واجهت انتقادات من كل من الديمقراطيين والجمهوريين بعد تقرير زعم أن البيت الأبيض كان يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام. “للمساعدة في إصلاح العلاقات” وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

وقال موقع أكسيوس إن الرحلة المحتملة ستتم في الربيع. لكن المناقشات حول الزيارة لا تزال في مراحلها الأولى وحذر المسؤولون من أنها قد لا تحدث.

ارتفاع أسعار النفط

وتأتي أخبار الرحلة المحتملة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بنسبة 10 في المائة وسط تهديدات أمريكية وأوروبية بحظر النفط الروسي بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي الأشهر الأخيرة ، دعا بايدن مرارًا وتكرارًا دول الخليج إلى ضخ المزيد من النفط لخفض الأسعار. لكن المملكة العربية السعودية ، ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، رفضت الطلبات. وبدلاً من ذلك التزمت باتفاق عدم ضخ المزيد من النفط عما تقرر في العام الماضي من قبل أوبك وروسيا.

وتضخ المملكة حاليًا حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميًا. لكن لديها القدرة على إنتاج ما يقرب من 12 مليون برميل يوميًا.

انتقادات واسعة

وبعد الاطلاع على تقرير أكسيوس الإخباري ، انتقدت عضو الكونجرس الأمريكي إلهان عمر احتمال قيام واشنطن بتعميق العلاقات مع الرياض. وسلطت الضوء على الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. والتي أجبرت 80 في المائة من البلاد على الاعتماد على المساعدات من أجل البقاء.

وكتب عمر على تويتر “ردنا على حرب بوتين اللاأخلاقية لا ينبغي أن يكون تعزيز علاقتنا بالسعوديين الذين يتسببون حاليًا في أسوأ أزمة إنسانية على هذا الكوكب في اليمن، اليمنيون قد لا يهمون البعض من الناحية الجيوسياسية. هذا عمل غير أخلاقي إلى حد بعيد.”

في غضون ذلك ، انتقد المشرعون الجمهوريون الرحلة المحتملة. قائلين إن أي تواصل محتمل مع السعودية يؤكد الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط المحلي.

وقال عضو الكونجرس الجمهوري كارلوس غيمينيز : “يفضل فريق بايدن السفر إلى المملكة العربية السعودية ، البلد الذي تربطنا به علاقة مشكوك فيها. لضخ المزيد من النفط بدلاً من إنتاج المزيد من الطاقة هنا في الداخل. كل ما تفعله هذه الإدارة متخلف للغاية” .

وردد ماركو روبيو، أكبر جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ، تصريحات خيمينيز قائلاً: “يمكن لأمريكا بسهولة استبدال النفط_البوتيني من خلال إنتاج المزيد من نفطنا.”

توتر العلاقات السعودية الأمريكية

وواجهت العلاقات السعودية الأمريكية عدة تحديات منذ تولي بايدن منصبه العام الماضي. حيث أوقف البيت الأبيض بيع الأسلحة الهجومية للرياض وانتقد المجهود الحربي في اليمن.

كما وقعت إدارة بايدن على إصدار وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ألقت باللوم على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقتل جمال خاشقجي كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، حيث لم يلتق بايدن بابن سلمان وانتقد ولي العهد مرارًا وتكرارًا.

ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، بدت الإدارة وكأنها تقوم بتغيير جذري فيما يتعلق بالمملكة، حيث وافقت على مبيعات الأسلحة للرياض ومصر وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط على الرغم من المخاوف من استخدام الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان.

يشار إلى انه في الأسبوع الماضي ، وفي مقابلة واسعة النطاق مع مجلة “ذا أتلانتيك” ، اقترح بن سلمان أن المملكة العربية السعودية قد تسعى إلى علاقة أوثق مع الصين إذا استمرت العلاقات الأمريكية السعودية في التطور، قائلا:”أعتقد أن الناس الآخرين في الشرق سيكونون سعداء للغاية.”

وأشار بن سلمان أيضًا إلى أن الرياض قد تختار تقليص الاستثمارات في الولايات المتحدة بسبب العلاقة المتوترة.

وقال ولي العهد عندما سئل عما إذا كان بايدن أساء فهم الأشياء المتعلقة به “ببساطة ، لا يهمني”. مضيفًا أن الأمر متروك لبايدن “للتفكير في مصالح أمريكا”.

وتابع قائلا:”ليس لدينا الحق في إلقاء محاضرة عليك في أمريكا. وينطبق الشيء نفسه على الاتجاه الآخر.”

وتراجع الملك سلمان ، الذي أمضى بعض الوقت في المستشفى في عام 2020 ، إلى حد كبير عن دوره النشط في الدبلوماسية والحكومة. على الرغم من أن المسؤولين السعوديين أنكروا تقارير عن تدهور صحته.

وبالإضافة إلى كونه وريث والده، فإن بن سلمان هو أيضًا وزير الدفاع والمسؤول العام عن الاقتصاد السعودي وصناديقه الاستثمارية. كما أنه يلتقي بشكل روتيني بكبار الشخصيات الأجنبية الزائرة ويمارس الدبلوماسية مع القادة الأجانب.

(المصدر: تويتر – وطن)

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