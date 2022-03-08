إذا كنت تعاني من صعوبة البلع فلا تتجاهل الأمر.. أكثر أعراض هذا المرض القاتل!

وطن – عندما تفكر في خطر الإصابة بالسرطان، قد لا يكون سرطان المريء هو أول ما يتبادر إلى الذهن.

ومع ذلك، وفقًا للجمعية الأميركية للسرطان، فإن هذا النوع من السرطان يودي بحياة ما لا يقل عن 16 ألف أمريكي كل عام.

سرطان المريء

كما توضح بيانات الجمعية أن 20 في المئة فقط من المصابين بسرطان المريء. يستطيعون بلوغ متوسط حياة من 5 سنوات.

ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص إجراءات الفحص المنتظمة وظهور الأعراض بصفة متأخرة.

ويقول خبراء الصحة إنه كلما أسرعت في لفت انتباه طبيبك إلى الأعراض، كانت فرصتك في الشفاء أفضل.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير الذي نشرته مجلة “bestlife” الأمريكية وتعرف على الأعراض الأولى الأكثر شيوعًا لسرطان المريء.

صعوبة البلع

عندما يجد شخص ما صعوبة في البلع، فقد يكون ذلك عارضا من أعراض الإصابة بسرطان المريء.

تقول جمعية السرطان الأمريكية إن صعوبة البلع بشكل متكرر. وهي حالة تعرف باسم عسر البلع، هي أكثر أعراض سرطان المريء شيوعًا.

في هذا السياق، يوضح موقع “Mayo Clinic ” أن صعوبة البلع من حين لآخر. مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة أو عدم مضغ الطعام جيدًا، لا تدعو للقلق عادةً. لكن عسر البلع المستمر يمكن أن يكون حالة طبية خطيرة تتطلب علاجاً”.

يشعر المصاب بعسر البلع المريئي، بأن الطعام ملتصق أو معلّق في قاعدة الحلق أو الصدر، وبالتالي يصبح البلع صعبًا.

وقد يجد بعض المرضى أن عسر البلع مؤلمًا، بينما يجده آخرون مزعجًا. لكن لا وجود لآلام في الحلق.

الاختناق

بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بسرطان المريء نفسه. تشير الجمعية الأميركية للسرطان إلى أن أولئك الذين يعانون من عسر البلع معرضون بشكل كبير لخطر الاختناق.

ويوضح موقع الجمعية أن هذا الخطر “يزداد سوءًا بمرور الوقت مع تطور السرطان وتصبح الفتحة داخل المريء أكثر ضيقاً”.

أعراض أخرى لسرطان المريء

بالإضافة إلى وجود صعوبة البلع، قد تلاحظ مجموعة من الأعراض الأخرى المرتبطة بسرطان المريء. منها الشعور بألم في الصدر، خسارة الوزن، والسعال المزمن، والقيء وبحة الصوت.

وإذا تسرب السرطان في العظام، فقد تشعر بآلام هناك. وفي الحالات الشديدة أو المتقدمة من سرطان المريء، قد تعاني من نزيف في المريء.

ومع ذلك، تقول الجمعية الأميركية للسرطان أن وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان المريء. ولكن من المرجح أن تكون العديد من هذه الأعراض ناجمة عن حالات أخرى.

فحص منتظم لسرطان المريء

وفقًا للجمعية الأميركية للسرطان، لا يوجد حاليًا اختبار فحص منتظم لسرطان المريء.

وأشار الخبراء إلى أن “اختبارات الكشف عن سرطان المريء تجري دراستها في التجارب السريرية.”

لذا، من الضروري التحدث مع طبيبك إذا لاحظت صعوبة مستمرة في البلع لفترات طويلة خاصة. مع ظهور أي أعراض إضافية.

المصدر: (bestlife – ترجمة وتحرير وطن)

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