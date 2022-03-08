“الطيارة واقفة والسيارة واقفة”.. أحلام الشامسي تستفز متابعيها بدلعها وغنجها في أحضان زوجها! (فيديو)

وطن – أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، استفزاز متابعيها بفيديو يجمعها بزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

غنج ودلع

وظهرت أحلام بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تسأل زوجها، قائلة :”حبيبي إحنا بعد بكرة نروح.. وين نبي نروح؟”.

ليرد الهاجري قائلاً: “قولي أنت وين تبين نروح”، لترد عليه الفنانة الإماراتية بغنج ودلع مصطنع: “لا قول أنت أنا ما أقول”.

وقاطع مبارك زوجته أحلام قائلاً: “قولي أنتِ وين تبي نروح”. وحينها ردت الفنانة وقد غيرت صوتها ليكون أنعم:”أنا أبي أروح معك مكان وايد حلو، توديني؟”.

الطيارة واقفة والسيارة واقفة

ورد الهاجري:”الطيارة واقفة مثل ما السيارة واقفة وين تبين نروح، تبين نروح باريس، أمري ؟”

وردت أحلام برومانسية ملتصقة بزوجها. وعينها إلى الكاميرا: “أبي أروح معك باريس بدون مرافقين حبيبي أنا وأنت. أبي أروح شوي أشوف بيتي أشوفك أقعد معك شويّ، حبي أحبك وسنجتمع في باريس”.

وطلب نجلهما فاهد أن يرافقهما إلى باريس. ليرفض مبارك وأحلام طلبه، وتؤكد الأخيرة أنها ستذهب مع زوجها فقط في شهر عسل جديد.

الجمهور مُستفز

وأثارت طريقة أحلام في الدلع والحديث، استفزاز المتابعين فجاء في التعليقات: ” مدري ليه تتكلم كذا لما تصور..خليك طبيعيه وصوتك مثل ماهو ..مو لايق ابد ..الدلع مو كذا ..خربت ملامحها وفوق هذا تخرب صوتها واسلوبها لما تصور”.

وكتب آخر: “استحوا على وجوهكم”.

وسخرت متابعة من ملامح أحلام مردفة: ” ليش هالدفع اوعوجة البوز”.

كلنا أحلام

وفي سياق آخر، وقعت الفنانة أحلام قبل فترة في أزمة ناشدت على إثرها أمير الكويت. وذلك بخصوص تطبيق الحجر الصحي عليها. عند وصولها إلى المطار .

وتفاعلت مناشدة أحلام صعوداً على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وتصدر في حينها وسم #كلنا_أحلام الترند في السعودية بأكثر من 16 الف تغريدة.

وفي هذا السياق علق المغرد الكويتي “أبو سعد” مخاطباً أحلام بنبرة قاسية: “في الحجر الصحي تطبقينه وتحترمين القوانين. ولا لك حق تخاطبين حتى موظف في وزارة الصحة”.

وأضاف:”ثاني شي شلون تكسرين الحجر وتروحين حفلة؟ وانتي ماخلصتي الحجر 3 ايام. ولك وجه بعد تخاطبين صاحب السمو، صحيح المثل ان لم تستح فافعل ما شئت”.

فما كان من الفنانة الإماراتية إلا أن ردت عليه فيما نصه: “اص ولا اسمع صوتك. انت اللي كيف تخاطبني من غير خطاب رسمي انقلع”.

فرد عليها :”مشكله لا صارت الثقه بالنفس زايده . الضاهر عورك ردي عليك. وثاني شي ماتوقعت ردك بأسلوب أطفال”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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