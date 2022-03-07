وفاة شاب سوري غرقا أثناء التقاطه مقطع فيديو لنفسه في مدينة الريحانية التركية (شاهد)

وطن – توفي شاب سوري غرقا في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي التركية مساء أمس (الأحد).

وأفاد ناشطون أن الشاب “رجب الرشيد” من ريف إدلب-شمال سوريا- توفي غرقاً في بحيرة “يني شهير” إلى الجنوب من مدينة الريحانية.

وبحسب موقع sondakika فإن الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاماً كان يسبح في البحيرة وبعد انتهائه من السباحة أراد أن يلتقط لنفسه مقطع فيديو بهاتفه المحمول فاختل توازنه وسقط في الماء. وبعد إخطار المواطنين الموجودين في المكان عن الحادث حضرت فرق الشرطة والإسعاف والإنقاذ والغواصون الذي باشروا البحث عن الشاب الغريق. ورغم كل الجهود التي بذلت لم يتم الوصول إلى الشاب الغريق.

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وتوقفت عمليات البحث بسبب تعكير مياه البحرة لوجود الأتربة في قاع البحيرة. إلى أن تم العثور على جثته في ساعة متأخرة من الليل. وتم نقلها إلى مشرحة الطب العام لتشريحها وبوشر التحقيق في الحادث.

وبث موقع “تركيا واحة العرب” التركي مقطع فيديو تابعته “وطن” تظهر عمليات البحث عن الشاب الغريق. وبدا في الفيديو العشرات من عناصر الشرطة والإنقاذ على حافة النهر إلى جانب سيارة إسعاف. ويغطس غواصان في الماء تحت الجسر ويظهران بعد دقائق وهما يحملان جثة الشاب المتوفى ليتم وضعها في تابوت أخضر على حافة النهر. فيما بدت مجموعة من النسوة من أقارب الشاب وهن يبكين.

وكثرت حالات الغرق جرّاء السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة في عموم تركيا، ودأبت السلطات التركية على تحذير المواطنين واللاجئين بداية كل صيف بوسائل شتى وبلوحات توضيحية من السباحة في أماكن غير آمنة من البحار والأنهار والسواقي والمستنقعات أو الإقتراب منها أو التقاط صور السيلفي في الأماكن الخطرة.

(المصدر: خاص وطن)