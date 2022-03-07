نبأ غير سار لعشاق باريس سان جيرمان بشأن مبابي

وطن – ما تزال الشكوك تدور حول إمكانية مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، في مباراة إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد داخل قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو” عقب تعرضه للإصابة أثناء إجراء التدريبات الجماعية مع الفريق الباريسي.

باريس سان جيرمان وإصابة مبابي

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية في خبر نشرته اليوم الإثنين، بأن مشاركة كيليان مبابي. تبدو غير مؤكدة للغاية، بعد تعرض اللاعب صباح اليوم لإصابة في قدمه.

📰🚨 Le Parisien |

إصابة مبابي جاءت نتيجة إحتكاك بينه وبين أحد زملائه في التدريبات. pic.twitter.com/soIYT31dv4 — BlancosGlobal (@Blancos_Global) March 7, 2022

وأردفت الصحيفة، ” في البداية كان نادي باريس سان جيرمان يخشى من إصابة كيليان مبابي بكسر في قدمه، إلا أن الفحوصات الطبية التي خضعت له في وقت مبكر هذا اليوم استبعدت ذلك، كما وتبقى رحلة سفره مع الفريق إلى العاصمة مدريد ليست مؤكدة حتى الآن”.

باريس سان جيرمان ومواجهة ريال مدريد

ويتجدد اللقاء بين فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه المستضيف هذه المرة ريال مدريد لتلك المواجهة على ميدانه وأمام جماهيره للقاء الحاسم من دور إياب الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تفوق على منافسه ريال مدريد، بهدف نظيف جاء في الوقت القاتل من توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من البرازيلي نيمار جونيور في المباراة. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب حديقة الأمراء الباريسية.

فيديو اصابة مبابي .🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/r9Umz6O9jG — بـاريس بالعربي (@Paris_Arabic1) March 7, 2022

كما ومن المحتمل أن تضم تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. أبرز المهاجمين للمشاركة في المواجهة الحاسمة من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه أنخل دي ماريا والبرازيلي نيمار العائد من الإصابة منذ نحو أسبوع.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي على الرغم من تلقيه الخسارة في المباراة الأخيرة أمام منافسه نيس بهدف نظيف برصيد 62 نقطة، بفارق كبير عن الأخير الوصيف في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ليكيب)

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