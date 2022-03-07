ماذا يحدث عند طقطقة الأصابع؟ طبيب يجيب

وطن – يحصل الشعور بالراحة بطرق وأشكال مختلفة، وبالنسبة للبعض، فإن هذا يعني الصوت الذي تحدثه طقطقة الأصابع. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن هذا الشعور بالراحة يزول بمجرد أن يبدي أحدهم رأيه من هذا الصوت.

وحسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانة، قال الدكتور كارل كروسزيلنيكي، إن طقطقة أصابعك بصفة منتظمة قد يعني أنك قد تجد صعوبة في فتح بعض الأشياء لاحقًا في الحياة.

سبق للخبراء أن دحضوا الأسطورة القائلة بأن طقطقة أصابعك يمكن أن تسبب لك التهاب المفاصل.

قبضة اليد

مؤخرََا، قال أحد الأطباء إنه ليس التهاب المفاصل الذي يجب أن تقلق بشأنه في المستقبل. لكن ما يقلق هو إحكام قبضتك.

من خلال فيديو نشره على منصة “تيك توك”، قال الدكتور كارل إن طقطقة أصابعك بصفة منتظمة قد يعني أنك قد تجد صعوبة في فتح أو فك بعض الأشياء لاحقًا في الحياة.

مؤكدا في هذا الإطار أن الأشخاص الذين يقومون بطقطقة أصابعهم يمكن أن يفقدوا ما يصل إلى 75 في المائة من طاقة احكام قبضتهم.

دراسة

سلط الدكتور كارل الضوء على دراسة أُجريت على 300 شخص تعودوا على طقطقة أصابع اليدين لمدة 35 عامًا.

وبخصوص هذه الدراسة، قال كارل: “لم تظهر لديهم حالات التهاب مفاصل إضافية، لكن كانت لديهم مفاصل متورمة قليلاً. وهذا بحد ذاته لا يشكل خطرََا. إلا أن قوة قبضتهم تقدر بحوالي ربع ما ينبغي أن تكون عليه.”

وأضاف “لذلك لا يوجد أي دليل قوي على أن طقطقة أصابعك سوف تسبب لك التهاب المفاصل. إلا أن ذلك يمكن أن يجعل من الصعب بالنسبة لك فك غطاء وعاء على سبيل المثال.”

كما شرح كارل أيضًا ما يحدث حقًا عندما تقوم بطقطقة أصابعك.

قائلا “عندما تحرك إصبعك لطقطقته فإنك تجعل مساحة المفصل – المسافة بين العظام – أكبر وهذا يمتص الأربطة ويؤدي إلى ظهور فقاعة غاز في المفصل.

وتابع “ومع ذلك، فإن الطاقة المنطلقة لا تمثل سوى حوالي سبعة في المائة مما تحتاجه لتلف الغضروف.”

طبيب يطقطق أصابع يده لمدة 60 عاماً

كما سلط الدكتور كارل الضوء على دراسة أجراها الدكتور ديفيد أنغر والذي قام بالفعل بطقطقة أصابع يده اليمنى فقط لمدة 60 عامًا ثم قارنها بيده اليسرى.

وبينت دراسته أنه لم تكن هناك تغييرات في مفصله كما أظهرت الدراسة أنه لا فرق بين يديه اليسرى أو اليمنى، على الرغم من طقطقة أصابع يده اليمنى بشكل متكرر.

وفي عام 2009 حصل الدكتور أنغر على جائزة نوبل للسلام عن عمله.

كما تساءلت دراسات سابقة عما إذا كانت فرقعة مفاصل الأصابع تسبب مشاكل أم لا.

وقد وجدت دراسة أُجريت في كاليفورنيا في عام 2017 أن الأشخاص الذين يقومون بطقطقة الأصابع لديهم نفس مستويات الوظيفة الجسدية وضعف الأربطة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

(المصدر: ذا صن– ترجمة وطن)

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