اللاعب الكويتي عبد الرازق البغلي watanserb.com
اللاعب الكويتي عبد الرازق البغلي
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لاعب كويتي ينسحب من بطولة أبوظبي الدولية لـ”الموتوسيرف” رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الكويتي عبد الرازق البغلي يعلن فيه انسحابه من سباق “الموتوسيرف” (رياضة مائية) في بطولة أبوظبي الدولية، تجنبا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال “البغلي”:” تم انسحابي من البطولة بسبب المواجهة المباشرة مع لاعب من الكيان الصهيوني”.

وتابع قائلا: “ككويتيين نحن دائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية”.

الناشطون يحتفون بهذا الموقف

واحتفاء بموقف “البغلي”، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #عبدالرزاق_البغلي”، تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على المنصة. أشادوا فيه بموقفه العروبي والقومي، مشيدين بالكويت وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية.

وقال حساب “مختلف” في تعليقه على موقف “البغلي”:” كالعادة مواقف كويتية مُشرّفة. وفي المقابل شوية كلاب مُطبّعين في المنشن -بلا دم ولا حياء- يحاولون إقناع الآخرين بأن يكونوا بلا شرف مثلهم”.

بينما أشادت المغردة “غنوة” بموقف “البغلي” ومواقف الكويت، قائلة:”… الله محيي اصلك والام الي حملتك وربتك .. الله محيي اهلنا ب الكويت وكل شريف مع القضية الفلسطينية في العالم”.

وقال المغرد الكويتي “ناصر الراشد”:” تصرف يخليك تفتخر ان هذا ولد ديرتك و انك تنتمي لهذا الشعب العظيم. اللي رافض فكرة وجود هذا الكيان نهائيًا بطل بعيوننا و الله يكثّر امثالك”.

كما أشاد المغرد الكويتي “مصعب العنزي” بموقف “البغلي” قائلا:” عز الله انك فخر الكويت”.

كما قال عضو مجلس الامة “أسامة الشاهين” مشيدا بـ”البغلي”:”البطل الكويتي عبدالرزاق البغلي ينتصر للروح الرياضية والميثاق الأولمبي. برفضه ملاقاة مجرم صهيوني بمحفل دولي. شجاعة وشهامة تستحق التحية والتهنئة والتكريم. ونحن فخورين ببطلنا. وسائر أبطال الوطن والأمة، ذوي المبادئ والمواقف”.

بينما المحامي الكويتي الشهير “عبدالعزيز بومجداد” فعلق قائلا:”انسحاب الاعب الكويتي عبدالرزاق البغلي امام اللاعب الصهيوني. شكراً لك يا بطل على هذا الموقف المشرف لتعلم شعوب العالم أن الشعب الكويتي يرفض التطبيع جملة وتفصيلا. ولا يمكن أن يقبل به تحت أي مبرر وتحت أي ضغوط بل وإنه لا يجامل في هذه القضية التي تمثل الشرف والكرامة العربية”.

مقاطعة إكسبو دبي

كما يشار إلى أنه في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. قررت المخترعة والمهندسة الكويتية جنان الشهاب إلغاء مشاركتها رسمياً في معرض “إكسبو دبي 2020″. بعد نشر إعلان على حساب المعرض يدعو للاحتفال بما يسمى “اليوم الوطني لإسرائيل”.

وكان حساب “إكسبو دبي” قد وضع صورة عبر خاصية “الستوري” على موقع “إنستغرام” لجناح إسرائيل في المعرض مع عبارة “لنحتفل مع إسرائيل”. لترد شهاب عبر خاصية الستوري بالقول “And Unfollow”، وتابعت: “وأعلن انسحابي من الإكسبو”.

كما جاء انسحاب المهندسة الحائزة على عدة جوائز دولية. بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي. الذي انتشرت صوره في شوارع الكويت تقديراً وتثميناً لدوره في رفض التطبيع.

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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