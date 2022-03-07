ضمادة بنزيما والسر وراء ارتدائها watanserb.com
ضمادة بنزيما والسر وراء ارتدائها
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كريم بنزيما وحكاية السر وراء ارتدائه الضمادة البيضاء بيده اليمنى (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن السر وراء ارتدائه الضمادة البيضاء في يده اليمنى منذ ثلاثة سنوات خلال خوض التدريبات والمباريات مع الفريق الملكي ومنتخب بلاده.

بنزيما وارتداء الضمادة البيضاء

ونشر نجم فريق ريال مدريد بنزيما صورة قبل أيام ماضية عبر حسابه الشخصي على منصة ” الانستغرام”، كشف فيها عن تعرضه أحد أصابيعه الصغيرة في يده اليمنى لانحناء شديد، بعد إصابة تعرض لها في شهر يناير عام 2019. أثناء مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام منافسه بتيس في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تأجيل العملية الجراحية

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما قد قرر تأجيل الخضوع لعملية جراحية في أكثر من منافسه، ليكتفي بوضع إصبعه في ضمادة كحل مؤقت، من أجل حرصه على عدم الغياب عن فريق ريال مدريد الإسباني. الذي ربما يعاني من تراجع في النتائج بسبب غيابه.

وبينت الصحيفة، أن بنزيما عندما تعرض للإصابة في إصبع يده اليمني غاب عن فريق ريال مدريد مباراة واحدة فقط. بسبب الإصابة، وبعدها عاد إلى الفريق الملكي وهو يرتدي ضمادة على يده التي ما يزال يرتديها إلى يومنا هذا.

كريم بنزيما والعودة إلى منتخب فرنسا

كما وامتد قرار الفرنسي بنزيما تأجيل الخضوع لعملية جراحية، خصوصاً بعد قراه العودة إلى صفوف تشكيلة المنتخب الفرنسي ” الديوك” بقرار من المدرب ديديه ديشامب في بطولة اليورو عام 2021، عقب الغياب ل5 سنوات متواصلة على ضوء أحداث قضية الابتزاز الجنسي مع مواطنه ماثيو فالبونيا التي لم يغلق ملفها أمام القضاء إلى الآن.

وأشارت الصحيفة، أن بنزيما سيستمر في ارتداء الضمادة البيضاء المؤقتة. حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيقرر إذا ما سيقوم بإجراء تلك العملية الجراحية أم لا.

واستطاع النجم الفرنسي الذي جدد عقده الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد حتى صيف عام 2023، تسجيل 27 هدفاً وصناعة 11 تمريرة حاسمة بكافة المسابقات مع الفريق الملكي خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ماركا)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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