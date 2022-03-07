كريم بنزيما وحكاية السر وراء ارتدائه الضمادة البيضاء بيده اليمنى (صور)

وطن – كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن السر وراء ارتدائه الضمادة البيضاء في يده اليمنى منذ ثلاثة سنوات خلال خوض التدريبات والمباريات مع الفريق الملكي ومنتخب بلاده.

بنزيما وارتداء الضمادة البيضاء

ونشر نجم فريق ريال مدريد بنزيما صورة قبل أيام ماضية عبر حسابه الشخصي على منصة ” الانستغرام”، كشف فيها عن تعرضه أحد أصابيعه الصغيرة في يده اليمنى لانحناء شديد، بعد إصابة تعرض لها في شهر يناير عام 2019. أثناء مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام منافسه بتيس في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

💥 كواترو | يظهر بنزيما إصبعه الصغير مرة أخرى دون ضمادة، ما زال لا يريد إجراء عملية جراحية. •يلعب كريم بنزيما بيد مضمدة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، منذ ذلك الحين، أصبحت رؤية إصبعه الصغير مطلبٌ للمصورين. pic.twitter.com/443xyXquQC — BlancosGlobal (@Blancos_Global) March 2, 2022

تأجيل العملية الجراحية

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما قد قرر تأجيل الخضوع لعملية جراحية في أكثر من منافسه، ليكتفي بوضع إصبعه في ضمادة كحل مؤقت، من أجل حرصه على عدم الغياب عن فريق ريال مدريد الإسباني. الذي ربما يعاني من تراجع في النتائج بسبب غيابه.

وبينت الصحيفة، أن بنزيما عندما تعرض للإصابة في إصبع يده اليمني غاب عن فريق ريال مدريد مباراة واحدة فقط. بسبب الإصابة، وبعدها عاد إلى الفريق الملكي وهو يرتدي ضمادة على يده التي ما يزال يرتديها إلى يومنا هذا.

كريم بنزيما والعودة إلى منتخب فرنسا

كما وامتد قرار الفرنسي بنزيما تأجيل الخضوع لعملية جراحية، خصوصاً بعد قراه العودة إلى صفوف تشكيلة المنتخب الفرنسي ” الديوك” بقرار من المدرب ديديه ديشامب في بطولة اليورو عام 2021، عقب الغياب ل5 سنوات متواصلة على ضوء أحداث قضية الابتزاز الجنسي مع مواطنه ماثيو فالبونيا التي لم يغلق ملفها أمام القضاء إلى الآن.

COPE | يمكن رؤية بنزيما في صوره على الشبكات الإجتماعية حيث إصبعه الصغير بدون ضمادة ، والذي لا يزال بدون جراحة. لقد أصيب بإصبعه في مباراة ضد ريال بيتيس في يناير 2019 pic.twitter.com/UCWaJQuVrd — COPE (@COPE_AR) March 2, 2022

وأشارت الصحيفة، أن بنزيما سيستمر في ارتداء الضمادة البيضاء المؤقتة. حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيقرر إذا ما سيقوم بإجراء تلك العملية الجراحية أم لا.

واستطاع النجم الفرنسي الذي جدد عقده الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد حتى صيف عام 2023، تسجيل 27 هدفاً وصناعة 11 تمريرة حاسمة بكافة المسابقات مع الفريق الملكي خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ماركا)

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