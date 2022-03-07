فيديو مروع للحظة سقوط صاروخ روسي على أوكرانيين مباشرة (شاهد)

وطن – واصلت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قصف بعض المدن الأوكرانية بالصواريخ حتى بعد الإعلان عن إنشاء ممرات آمنة اليوم لخروج المدنيين، واشتد القتال العنيف في بعض الأماكن. مما يشير إلى أنه لن يكون هناك وقف أوسع للأعمال العدائية.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثبت كذب الإدعاءات الروسية بشأن تأمين المدنيين وعدم المساس بهم، حيث وثق سقوط صاروخ روسي على أوكرانيين مدنيين في مدينة “إربين” قرب العاصمة كييف.

صاروخ من فوق رأسه لحظة رعب ونجاة في بأعجوبة

لحظة القصف الروسي على شارع اربين غرب كييف قبل قليل#الحرب_الروسية_الأكرانية pic.twitter.com/I61dyajaEt — أيمن ماجد_ Ayman Abed (@Ayman93Abed) March 6, 2022

وقال شهود عيان إن 3 أشخاص، بينهم طفل، قتلوا نتيجة قصف القوات الروسية لبلدة إربين.

ورصد الفيديو سقوط قذيفة روسية قرب جسر، يستخدمه السكان للهرب من المواجهات.

من جانبها ذكرت شبكة “سي ان ان” إن الفيديو يظهر مقتل مدنيين بصاروخ، بينما كانوا يحاولون الفرار من المدينة.

وانهارت جهود إقامة ممر آمن للمدنيين خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط استمرار القصف. لكن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن ممرات جديدة اليوم، الاثنين، قائلة إنه سيسمح للمدنيين بمغادرة العاصمة كييف وماريوبول ومدينتي خاركيف وسومي.

هذا والتقى الجانبان في جولة ثالثة من المحادثات يوم، الاثنين، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، على الرغم من أن الآمال في تحقيق أي تقدم كانت ضعيفة.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع وزراء خارجية البلدين في تركيا يوم، الخميس، وفقا لما ذكره كبير الدبلوماسيين في ذلك البلد.

كييف

وفي كييف، بنى الجنود والمتطوعون المئات من نقاط التفتيش، غالبًا باستخدام أكياس الرمل والإطارات المكدسة والأسلاك الشائكة.

وبدت بعض الحواجز مهمة، مع ألواح خرسانية ثقيلة وأكياس رمل مكدسة بارتفاع أكثر من طابقين، في حين بدا البعض الآخر أكثر عشوائية مع مئات الكتب المستخدمة لوزن أكوام الإطارات.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: “كل منزل كل شارع كل نقطة تفتيش، سنقاتل حتى الموت إذا لزم الأمر”.

كما تقدم العشرات من المطابخ المؤقتة الطعام للجنود.

وقالت ناتاليا أنتونوفسكا في أحد المطابخ: “إنني أؤدي واجبي وأعمل من أجل بلدي وأشكر جنودنا. لهذا السبب أنا هنا وأنا فخور بذلك.”

وفي خاركيف، ضرب قصف عنيف المباني السكنية يوم الاثنين.

وقال “دميتري سيدورينكو” من سريره في مستشفى خاركيف: “أعتقد أنه ضرب الطابق الرابع تحتنا. على الفور بدأ كل شيء يحترق وينهار.”

وعندما انهارت الأرض تحته ، زحف سيدورينكو عبر الطابق الثالث، متجاوزًا جثث بعض جيرانه.

وفي ماريوبول، حيث يزداد يأس ما يقدر بنحو 200000 شخص يأملون في الفرار ، انتظر مسؤولو الصليب الأحمر لسماع موعد إنشاء ممر آمن.

وتعاني المدينة من نقص في المياه والغذاء والطاقة ، وشبكات الهواتف المحمولة معطلة. ونُهبت المتاجر بينما يبحث السكان عن السلع الأساسية.

تحركت الشرطة في أنحاء المدينة ، ونصحت الناس بالبقاء في الملاجئ حتى سمعوا رسائل رسمية تم بثها عبر مكبرات الصوت للإخلاء.

(المصدر: تويتر – وطن)

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