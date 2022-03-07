طليق الأميرة هيا يلبس “عباءة الحكيم” ويسأل: ألم يحن للعرب أن يتحدوا “حتى يكون لهم وزن”؟

وطن – أثار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر بعد دعوته الدول العربية للاجتماع والتعاون كرجل واحد حتى يكون لهم وزن في الأحداث الدائرة الآن والتي ستصنع تاريخا جديدا، حسب وصفه.

طليق الأميرة هيا يتقمص دور الحكيم

ابن راشد طليق الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، والتي شغلت قضيتهما العالم الفترة الماضية. كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “العالم يمر بمتغيرات كبيرة وموازين جديدة وتحالفات صعبة. لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة.”

#علمتني_الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة .. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا .. ويتعاونوا .. ويتفقوا ..حتى يكون لهم وزن .. ورأي .. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 7, 2022

وتابع لائما العرب ومتقمصا دور الحكيم. ومتناسيا في الوقت ذاته لجرائم الإمارات ومخططاتها التي أجهضت ثورات الربيع العربي: “ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا، حتى يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن.”

غضب واسع من تغريدة محمد بن راشد

وتسببت تغريدة محمد بن راشد في غضب واسع بين النشطاء. الذين استنكروا مناداته بتجمع العرب على قلب رجلا واحد. بينما الإمارات لم تترك دولة عربية إلا وحاولت قلب نظام الحكم فيها لصالحها.

وفي هذا السياق رد عليه أحد النشطاء اليمنيين غاضبا: “ابعد يدك عن اليمن وأتكلم عن الوحدة.. والا لا تهرف بما لا تعرف”.

ابعد يدك عن اليمن وأتكلم عن الوحدة والا لا تهرف بما لا تعرف — عاشق الغروب (@AshqAlghrwb) March 7, 2022

فيما كتبت علياء فيصل عبداللطيف: “لستم بحاجة للتحالف كعرب تجمعكم الهوية. كل ما تحتاجون هو أن تقربوا من اليمن هي قوتكم وعزكم وهي كفة الميزان التي بدونها لن يكون لكم وزنا. حضارتها وارثها التاريخي والثقافي هم بوابتكم للدخول للتاريخ الجديد.”

واستنكر اليمني همام الصبيحي ماوصفه بتطبيل البعض لحاكم دبي في الردود وتملقه، حيث كتب: “برغم ما نعانيه من جوع وقتل وحروب إلا اننا لم ننطق كلمة سيدي إلا لرسول الله (ص). مستغرب كم شخص علق بكلمة سيدي نحمد الله علا مانحن فيه من العزه والكبريا.. ومواقفكم معانا لم ننساها ياحكام الامارات.”

وكتب ناشط باسم مصطفى:”طول مافي ديكتاتوريات يعملون لمصلحتهم ومصلحة الدول اللي جابتهم، لن يتحقق ما تطلبه. عندما يوجد حكومات منتخبة من الشعب وتعمل لدى الشعب وولائها للشعب، عندها يمكن”.

ضحايا الإمارات

ويشار إلى أن ضحايا محمد بن زايد “وإمارات الشر” في العالم العربي كثر والبداية كانت مع الصومال. حيث أعلنت حكومة أرض الصومال انفصالها عن حكومة الصومال المركزية في مقديشو في تسعينات القرن الماضي، ولاقى هذا التمرد الانفصالي رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا إلا من دولة واحدة سعت بقوة إلى دعم انقسام الصومال. فبدأت الإمارات بتدريب جنود المتمردين علانية وبشكل رسمي، بحسب مقال سابق للصحفي أسامة جاويش.

وكانت الدولة الوحيدة التي فتحت فيها قنصلية رسمية لحكومة أرض الصومال الانفصالية، وتطور الدعم الإماراتي لمخطط التقسيم لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة والسيطرة على الميناء هناك. وتجاهل كل نداءات حكومة الصومال المركزية في مقديشو للتوقف عن دعم المتمردين والحفاظ على وحدة الصومال.

اليمن

وفي اليمن بحسب مقال “جاويش” المنشور بصحيفة “الاستقلال” منذ عامين، قالت الإمارات منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم في أبريل من عام 2015. إنها شاركت في التحالف العربي إلى جانب الحليفة الكبرى السعودية. من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ولوقف التمدد الإيراني داخل اليمن والمتمثل في دعم الحوثي وميلشياته.

ولكن اتضح للجميع أن مخططًا خبيثًا لتقسيم اليمن قد بدأته إمارات الشر منذ اليوم الأول لها. فمع مرور أول عام من عاصفة الحزم كانت اليمن على موعد مع تدريب الإمارات لأكثر من 90 ألف جندي أطلقت عليهم بعد ذلك “قوات الحزام الأمني”، وهي قوات يمنية تدين بالولاء التام لدولة الإمارات.

ولم يمض بعدها إلا عام واحد حتى أنشأت الإمارات كيانًا أطلقت عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة اليمنية الجنوبية المؤقتة عدن. وأعطت الضوء الأخضر لهاني بن بريك ورفاقه في هذا المجلس للهجوم على قوات الشرعية في اليمن والسيطرة على مدينة عدن. ومن ثم الإعلان عن تقسيم اليمن إلى يمن جنوبي ويمن شمالي. لنعود مرة أخرى إلى ما قبل توحيد اليمن في عام 1990.

ولكن ما بين عاصفة الحزم وبين الإعلان الإماراتي اليمني عن تقسيم اليمن هناك الكثير من النفوذ والتمدد الإماراتي داخل الأراضي اليمنية وتحديدًا في مناطق الملاحة البحرية والموانئ.

فقد سيطرت الإمارات بشكل فعلي على ميناء عدن وفرضت سيطرتها أيضًا على جزيرة سقطرى.، وقال مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله عبر حسابه على “تويتر وقتها: ” أن أمر سقطرى محسوم منذ زمن”.

ليبيا

وفي ليبيا، لم يختلف الأمر كثيرا عن اليمن والصومال فقد استطاعت إمارات الشر أن تحول ليبيا إلى دولتين وعاصمتين بالفعل. وذلك على أرض الواقع حيث خليفة حفتر في بنغازي شرق ليبيا مدعومًا من الإمارات ومصر وفرنسا وعدد ليس بالقليل من القبائل.

اللافت للنظر أن دعم الإمارات لهذه القبائل تحديدًا يأتي من أجل هدف أكبر وهو تقسيم حقيقي للأراضي الليبية. على غرار دولة جنوب السودان فقبائل التبو أعلنت مرارًا وتكرارًا رغبتها العارمة في الانفصال عن ليبيا والإعلان عن دولة مستقلة.

والدولة التي لا تستطيع الإمارات أن تنتهي بها إلى تقسيم جغرافي واقتتال داخلي تحاول السيطرة عليها اقتصاديًا أو سياسيًا بدعم طرف ضد الآخر أو باستحواذ على قطاعات بعينها.

مصر

وما حدث في مصر خير شاهد على ذلك، فالبداية كانت من الدعم الإماراتي لحركة تمرد لإسقاط التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة يناير.

كما ظهر في تسريبات صوتية سابقة على قناة “مكملين” الفضائية ثم دعمها المالي الكبير للانقلاب العسكري كما ذكر السيسي قبل ذلك.

وأثبتت التسريبات أيضا دعم الإمارات للنظام العسكري بأكثر من 20 مليار دولار بعدها انتقلت الإمارات لمرحلة أخرى وهي السيطرة والاستحواذ الاقتصادي.

وقد ظهر ذلك جليًا في مجموعة من الوثائق المسربة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في 2016 تحدثت عن محضر اجتماع بين محمد بن زايد ومستشاريه. ناقشوا خلاله خطة الإمارات للسيطرة على ثلاثة قطاعات رئيسية داخل مصر؛ وهي الصحة والتعليم ومراكز الأبحاث. وهو ما ظهر جليًا بعدها في استحواذ الإمارات على أكبر المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل الطبية في مصر.

إمارات الشر وعاصمتها أبوظبي قادت طوفان الثورة المضادة التي استطاعت من خلاله السيطرة وتدمير الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي. تارة بالتقسيم الجغرافي وتارة بالاستحواذ الاقتصادي. وتارة أخرى بالدعم المالي والعسكري لحركات التمرد ودعاة الانفصال.

ويرى البعض أن الإمارات تنفذ أجندة إسرائيلية لتقسيم الدول العربية.

ولكن البعض الآخر يرى أن محمد بن زايد لن يتوقف حتى يصل إلى مراد أكبر وهو تقسيم المملكة العربية السعودية، طالما يظل يمسك بزمام الفتى المتهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويقوده إلى الهاوية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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