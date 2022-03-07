خبراء يحذرون من هذا المشروب الشائع الذي يدمر صحة قلبك

وطن – تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. أي ما يمثل وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة.

لذا فإن حماية قلبك ربما تكون أهم شيء يمكنك القيام به لصحتك. كما يعرف معظم الناس أن تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والتحكم في نسبة الكوليسترول وضغط الدم كلها عوامل يمكن اتخاذها للحفاظ على صحة القلب.

ولكن، حسب مجلة “bestlife“، هناك مشروب شائع يمكن أن يؤثر على صحة قلبك.

استهلاك الكحول

يتراوح معدل ضربات القلب لدى معظم البالغين الأصحاء بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

ومع ذلك، فإن كل مشروب كحولي تستهلكه يمكن أن يزيد من معدل ضربات قلبك بمقدار خمس ضربات في الدقيقة. وفقًا لتقارير صدرت في صحيفة “نيويورك تايمز”.

وذكرت الصحيفة أن “الخبراء يقولون إنه بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء. فإن الزيادة المؤقتة في معدل ضربات القلب الناتجة عن مشروب واحد أو اثنين ربما لا تدعو للقلق.”

يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب

إلا أن الصحيفة قالت “أن هذه الزيادة في الاستهلاك قد تكون مشكلة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية. أو السكتات الدماغية.”

كما أن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى الاصابة بنوبات تسرع القلب الأذيني. وهي حالة ينبض فيها القلب أسرع من 100 نبضة في الدقيقة.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإغماء والدوار وضغط الصدر وضيق في التنفس وإرهاق.

ارتفاع مستوى ضغط الدم

وفقًا لموقع مايو كلينك، “استهلاك الكثير من الكحوليات يمكن أن يرفع ضغط الدم إلى مستويات غير صحية.”

يقترح خبراء الموقع أنه إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فعليك “تجنب الكحول أو شرب الكحوليات بصفة معتدلة. للبالغين الأصحاء، يعني ذلك تناول مشروب واحد يوميًا بالنسبة للنساء أما مشروبين في اليوم بالنسبة للرجال.”

ضعف عضلة القلب

يحذر الخبراء من أن شرب الكثير من الكحول يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بحالة. تعرف باسم اعتلال عضلة القلب الكحولي وهي حالة تؤثر على عضلة القلب.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي عضلات القلب الضعيفة إلى الرجفان الأذيني. وهي حالة لا يستطيع فيها القلب ضخ كل الدم في غرفتي القلب العلويتين (الأذينين). وهذا يمكن أن يؤدي إلى جلطات دموية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى سكتة دماغية.

عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن يؤدي أيضًا شرب الكحول إلى عدم انتظام ضربات القلب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف عضلات القلب.

يوضح خبراء موقع مايو كلينيك أنه عندما تضعف عضلات القلب. يمكن أن تتمدد مثل الشريط المطاطي، مما يغير شكل القلب.

إذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك أو عاداتك في الشرب، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كانت عاداتك الخاصة باحتساء الكحول قد تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي حالة خطيرة أخرى.

المصدر: (“bestlife – ترجمة وتحرير وطن)

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