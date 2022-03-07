مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري المصري watanserb.com
مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري المصري
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تعرف على موعد الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة في قمة الدوري المصري

منافسات الجولة ال12 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق الأهلي المصري مباراة القمة المثيرة أمام منافسه بيراميدز مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع ال12 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في منافسات الدوري المصري. عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، المعلق الرياضي محمد الكواليني.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه بيراميدز حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وسيأتي في خط الوسط كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، محمد شريف، أحمد عبد القادر رضوان، بيرسى تاو.

تشكيلة فريق بيراميدز

وسيدخل المدرب المصري إيهاب جلال في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: أحمد سامي، محمد حمدي، علي جبر، أسامة جلال، لكن في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، وليد الكرتي، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثنائي، إسلام عيسي، محمود وادي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، كما وآتى منافسه فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب بفارق نقطة واحدة برصيد 25 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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