المتحولون جنسيا في أوكرانيا ملزمون بالبقاء لقتال الروس كونهم ذكور بالهوية الجديدة (شاهد)

وطن – سلط تقرير لمؤسسة “تومسون رويترز” الضوء على أزمة المتحولين جنسيا في أوكرانيا في ظل الغزو الروسي. حيث بموجب القانون سيلزم المتحولون من نساء لرجال، للبقاء وعدم المغادرة لقتال الروس كونهم رجال بهويتهم الجديدة طالما كانوا دون الـ60 عاما وفوق الـ18.

ونقل تقرير قصة واحدة من تلك الأوكرانيات المتحولات لذكور. حيث تتمثل العقبات الرئيسية أمام هروب “فاليريا كولوسوفا” من أوكرانيا في جواز سفرها وبطاقة هويتها، والتي تحدد المرأة المتحولة جنسيًا البالغة من العمر 24 عامًا كرجل. مما يعني أنه يجب عليها البقاء لمحاربة القوات الروسية الغازية.

“Please don’t forget us”

Trans people in Ukraine say they are stuck and can’t leave the country, because their passports don’t match their gender.

Some are now totally alone and trying to survive… https://t.co/Q5KlNu7s0x

— Ben Hunte (@BenInLDN) March 2, 2022