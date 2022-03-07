فيلم رسوم متحركة للأطفال حول الغزو الروسي لأوكرانيا watanserb.com
فيلم رسوم متحركة للأطفال حول الغزو الروسي لأوكرانيا
الهدهد

الكرملين يشرح للأطفال الروس سبب الحرب على أوكرانيا بفيلم “رسوم متحركة” (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطاني فيلم رسوم متحركة مبسطا، قالت إن السلطات الروسية أعدته لينقل للأطفال وجهة نظر موسكو في شن هجومها على أوكرانيا على وقع خلافها مع الغرب.

ويظهر الفيلم الذي تبلغ مدته أقل قليلا من 3 دقائق، أطفالا يرتدون قمصانا تمثل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

بينما يبدأ الفيلم الكرتوني بمشهد للطفلين أوكرانيا وروسيا اللذين لا ينفصلان عن بعضهما، حيث كانا جالسين معا. قبل أن يغادر الطفل الأوكراني “للتسكع بمفرده”، مما يمثل استقلال كييف عن الاتحاد السوفيتي.

بعد ذلك، يصور الفيلم اللحظة التي أقامت فيها أوكرانيا علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 1991. مما أدى إلى نهاية صداقتها مع روسيا “إلى الأبد”.

ويمضي الفيلم في إظهار المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، حيث قالت روسيا بشأنهما: “بدأت أوكرانيا في قمع السكان الروس. لذا أرادت هاتان المنطقتان الانفصال والانضمام إلى روسيا، لكن أوكرانيا رفضت وبدأت في خوض الحرب”.

وزعم أن “سبب خوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب هو أن روسيا حاولت وقف قتل الناس وحل القضية سلميا”.

كما تابع الفيلم: “الغرب لا ينصت لأن أوكرانيا تخبر الجميع أن روسيا تريد قتل الناس. بلدنا يقف دائما من أجل السلام والمحادثات المفتوحة حول أي صراع”.

في غضون ذلك، أضاف الفيلم الكارتوني أن “الغرب لا يستمع لأن أوكرانيا تخبر الجميع أن روسيا تريد قتل الناس. بلدنا يقف دائمًا من أجل السلام والمحادثات المفتوحة حول أي صراع”.

مثير للسخرية

الفيديو، الذي انتشر منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي. يشرح الحرب في دونباس ومكتوب عليه “كيف تشرح لطفل ما هي الحرب في دونباس ولماذا الخلاف بين روسيا وأوكرانيا؟”.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: “كيف يمكن حتى أن تكون هذه السردية ممكنة؟”

أضاف آخر: “هذا مثير للسخرية على الإطلاق”.

كما قال أحد المشاهدين: “هذا عابث، يجب أن يصنعوا رسوم كاريكاتورية للدعوة إلى السلام!”

ولم يستطع أحد المشاهدين المصدومين تصديق أنهم كانوا يعرضون الرسوم الكاريكاتورية “غير الدقيقة تاريخيًا” للأطفال وانتقد “الرواية الروسية”.

كما في مناسبات عديدة، اتهم بوتين أوكرانيا بأن المتطرفين استولوا عليها بعد إقالة رئيسها الموالي لموسكو. فيكتور يانوكوفيتش ، من منصبه في الثورة الأوكرانية عام 2014.

وفي الأسابيع التي سبقت الغزو الروسي، كرر بوتين مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة. بأن أوكرانيا تريد إبادة الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

وشكك بوتين في حق أوكرانيا في الوجود يوم الاثنين واتهم حكومتها بأنها نظام “نازي جديد” يدعمه الغرب.

وقال إن الغرب “يغلق أعينه … عن الإبادة الجماعية التي يعاني منها أربعة ملايين شخص” – في إشارة إلى السكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.

بينما أودى الصراع في شرق أوكرانيا بحياة أكثر من 14 ألف شخص منذ اندلاعه في 2014 وسقوط ضحايا من الجانبين.

 

(المصدر: ديلي ميل)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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