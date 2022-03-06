موعد مباراة الزمالك والجونة والقناة الناقلة في الدوري المصري

وطن – يلتقي فريق الزمالك المباراة القوية والمثيرة أمام الجونة مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع ال12 من الدوري المصري الممتاز على أرض ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد الزمالك والجونة في الدوري المصري

وستنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج .عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري المصري للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة الزمالك والجونة في منافسات الدوري المصري عبر شبكة قنوات ON” Time Sport”، المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب أسامة نبيه المباراة الأخيرة قبيل استلام المدرب البرتغالي فيريرا قيادة فريق القلعة البيضاء أمام الجونة، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود علاء الدين.

لكن في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمد أشرف، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، سيف الدين الجزيري، أشرف بنشرقي.

تشكيلة فريق الجونة

وسيلعب المدرب رضا شحاتة المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة أمام فريق الزمالك، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إسلام طارق.

هل يعود طارق حامد للمشاركة مع الزمالك أمام الجونة؟ 🧐 pic.twitter.com/J9etcI32WR — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 4, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: آلان كيامباد، محمد نجيب، عمرو طارق، إل سعداوي عمرو، أما في وسط التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، نور السيد، إسلام محارب، سيف العجوز، ولكن في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، محمود شبراوي، راندريانانانتيناينا أرنو، إسلام عبد النعيم.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، كما وجاء فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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