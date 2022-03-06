مباراة في الدوري المكسيكي تتحول إلى ساحة قتال عنيفة بين الجماهير(شاهد)

وطن – أفادت وسائل إعلام مكسيكية محلية عن نشوب شجار عنيف بين الجماهير في المدرجات وداخل أرضية الملعب أثناء مباراة لكرة القدم في الدوري المكسيكي الممتاز.

الدوري المكسيكي وشجار الجماهير

وقالت وسائل إعلام محلية مكسيكية، بأن 22 شخصاً. قد أصيبوا في الشجار العنيف بين المشجعين خلال مباراة في الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم.

مآساة في الدوري المكسيكي الممتاز

اقتحمت جماهير نادي (كويريتارو ) ارضية الملعب وارتكبوا مجزرة بحق ضيفهم نادي (اطلس ) حيث قاموا بضرب اي شخص له علاقة بأطلس مما ادى لمقتل اكثر من 17 شخص إلى حد الآن

#LIGE_MX#Mexico pic.twitter.com/v6P6b1erTp — news3 (@GHpeFLa8lXjtE5X) March 6, 2022

كما وذكرت تلك التقارير، نقلاً عن خدمات حماية المدينة في دولة المكسيك بأن شخصين أصيبا بجروح وصفت بالخطيرة خلال هذه المباراة التي جمعت بين فريق كويريتارو ومنافسه الضيف أطلس غواد لاخارا. في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المكسيكي الممتاز.

أحداث عنف مؤسفة في الدوري المكسيكي إثر اشتباكات في المدرجات بين جماهير فريقي كويريتارو وأطلس ما نتج عنه عشرات المصابين وقرار بتعليق استكمال المسابقة 😔 pic.twitter.com/Hl4FarbxkJ — Kooora (@kooora) March 6, 2022

وبدأت الاشتباكات بين الجماهير في مدرجات ملعب المباراة عند الدقيقة ال63 من المباراة، والتي امتدت إلى أرضية ملعب المباراة بعد هروب العشرات من المشجعين بعد السماح لهم من قبل حراس الأمن المتواجدة في الملعب. مما تسبب ذلك في توقف المباراة على الفور من قبل حكم اللقاء.

El fútbol mexicano está de luto 🖤 Pelea entre barras del #Queretaro vs #Atlas, se habla de 17 fallecidos. Una triste noticia que recorre el mundo 💔 No matemos este hermoso deporte, #NoALaViolenciaEnLasCanchas 🚫 pic.twitter.com/5dJuMUvic2 — 𝒢ℴ𝓃𝓏𝒶𝓂𝒸𝓂𝓍𝒾𝒾 🇺🇦🕊️ (@gonza_mcmxii) March 6, 2022

وعاد كلا الفريقين إلى غرفة تبديل الملابس داخل أرضية الملعب بعد توقف المباراة، حيث كانت النتيجة في صالح فريق كويريتارو الذي كان متقدماً على ضيفه أطلس غواد لاخارا بهدف نظيف دون رد.

رابطة الدوري المكسيكي وتعليق المباريات

وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم عن تعليق كافة المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد، في إطار استكمال الجولة التاسعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم على خلفية أعمال الشغب بين الجماهير في مباراة كويريتارو وأطلس غواد لاخارا.

وطالب نادي فريق أطلس غواد لاخارا المكسيكي، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق لتحديد المتسبب بأعمال العنف داخل المباراة، كما وأدان فريق كويريتارو حدوث أعمال الشغب والعنف بين الجماهير على أرضية ملعبه في المباراة.

في مباراة أطلس وكويريتارو في الدوري المكسيكي.. توفى 17 مشجعا بعد هجوم عدد من مشجعي كويريتارو على جماهير أطلس واقتحامهم أرضية الملعب بعدما كان الفريق متأخرا على أرضه بهدف دون رد. في فيديوهات صعبة لهجوم على بعض مشجعي أطلس بشكل عنيف للغاية فمش هشيرها. pic.twitter.com/SooLxoPIkZ — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) March 6, 2022

وجاء فريق كويريتارو في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري المكسيكي الممتاز برصيد 8 نقاط، كما وجاء فريق أطس غواد لاخارا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر فريق بويبلا برصيد 21 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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