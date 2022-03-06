مباراة في الدوري المكسيكي تتحول إلى ساحة قتال بين الجماهير
مباراة في الدوري المكسيكي تتحول إلى ساحة قتال بين الجماهير
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مباراة في الدوري المكسيكي تتحول إلى ساحة قتال عنيفة بين الجماهير(شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أفادت وسائل إعلام مكسيكية محلية عن نشوب شجار عنيف بين الجماهير في المدرجات وداخل أرضية الملعب أثناء مباراة لكرة القدم في الدوري المكسيكي الممتاز.

الدوري المكسيكي وشجار الجماهير

وقالت وسائل إعلام محلية مكسيكية، بأن 22 شخصاً. قد أصيبوا في الشجار العنيف بين المشجعين خلال مباراة في الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم.

كما وذكرت تلك التقارير، نقلاً عن خدمات حماية المدينة في دولة المكسيك بأن شخصين أصيبا بجروح وصفت بالخطيرة خلال هذه المباراة التي جمعت بين فريق كويريتارو ومنافسه الضيف أطلس غواد لاخارا. في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المكسيكي الممتاز.

وبدأت الاشتباكات بين الجماهير في مدرجات ملعب المباراة عند الدقيقة ال63 من المباراة، والتي امتدت إلى أرضية ملعب المباراة بعد هروب العشرات من المشجعين بعد السماح لهم من قبل حراس الأمن المتواجدة في الملعب. مما تسبب ذلك في توقف المباراة على الفور من قبل حكم اللقاء.

وعاد كلا الفريقين إلى غرفة تبديل الملابس داخل أرضية الملعب بعد توقف المباراة، حيث كانت النتيجة في صالح فريق كويريتارو الذي كان متقدماً على ضيفه أطلس غواد لاخارا بهدف نظيف دون رد.

رابطة الدوري المكسيكي وتعليق المباريات

وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم عن تعليق كافة المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد، في إطار استكمال الجولة التاسعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم على خلفية أعمال الشغب بين الجماهير في مباراة كويريتارو وأطلس غواد لاخارا.

وطالب نادي فريق أطلس غواد لاخارا المكسيكي، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق لتحديد المتسبب بأعمال العنف داخل المباراة، كما وأدان فريق كويريتارو حدوث أعمال الشغب والعنف بين الجماهير على أرضية ملعبه في المباراة.

وجاء فريق كويريتارو في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري المكسيكي الممتاز برصيد 8 نقاط، كما وجاء فريق أطس غواد لاخارا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة. بفارق كبير عن المتصدر فريق بويبلا برصيد 21 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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