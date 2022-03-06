ما فعله ذي يزن بن هيثم مع عمه أسعد بن طارق حديث العمانيين watanserb.com
جاء ذلك أثناء استقبال أسعد بن طارق، بولاية أدم لولي العهد ذي يزن بن هيثم
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ما فعله ذي يزن بن هيثم مع عمه أسعد بن طارق حديث العمانيين (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – تداول ناشطون عمانيون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى إشادة واسعة بينهم. ووثق لفتة طيبة لولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، تجاه عمه أسعد بن طارق. كشفت عن احترامه وتبجيله لعمه.

تقدير واحترام

وأسعد بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم بن طارق هو نائب رئيس الوزارء لشؤون العلاقات والتعاون الدولٰي. والمُمثل الخاص للسلطان.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن)، ذي يزن وهو ينحني أمام عمه أسعد تقديرا واحتراما له عندما التقاه وذهب للسلام عليه.

وجاء ذلك أثناء استقبال أسعد بن طارق، بولاية أدم لولي العهد ذي يزن بن هيثم. قبيل حفل ختام مهرجان البشائر السنوي للهجن في دورته الخامسة.

عمانيون يشيدون بتصرف طارق

ولاقى هذا الفعل من قبل ولي العهد العماني، استحسان وإشادة العديد من النشطاء العمانيين على مواقع التواصل. الذين عبروا عن فخرهم بأفراد الأسرة الحاكمة وأخلاقهم النبيلة.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي العماني عادل الكاسبي:”من أجمل مشاهد مهرجان البشائر. ذلك التوقير الذي قدمه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم،  لعمه صاحب السمو السيد أسعد بن طارق.”

فيما علق حاتم الوهيبي على هذه اللقطة بقوله: “ويبقى الاحترام سيد في كلِّ العلاقات.. الله يحفظهم يارب.”

ميدان البشاير

وعبر وسم “#ميدان_البشاير” غردت مريم الرواحي على المقطع بقولها: “تواضع الأبناء للآباء.. اسعد بن طارق .. ذي يزن بن هيثم.. أخلاق المكارم نهج عماني متوارث”.

وكتب أحمد جداد الكثيري: “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.”

ويشار إلى أن ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب. رعى أول أمس، السبت، ختام منافسات مهرجان البشائر الخامس للهجن في ميدان البشائر بولاية أدم.

الهجن العربية

ونظم المهرجان مكتب أسعد بن طارق، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُّلطان. ممثلًا في دائرة ميدان البشائر للهجن العربية.

وجاء ذلك بمشاركة واسعة من مُلّاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العرب.

وجدير بالذكر أن الناقة “مياس” لمالكها عامر بن سالم الزرعي. فازت بالمركز الأول في شوط القدرة والتحمل لمسافة 12 كيلومترا ضمن منافسات اليوم الختامي لـمهرجان البشائر بولاية أدم.

ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان

ويشار إلى أن ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ولد في 21 أغسطس من عام 1990. وهو النجل الأكبر للسطان و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل “ذي يزن” على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

ويعرف عن ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 31 عاما، اهتمامه بالشباب. وتم تعيينه وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان العام قبل الماضي.

أول ولي عهد بالسلطنة

وأصبح ذي يزن أول ولي عهد للسلطنة في تاريخها الحديث. بموجب تعديلات دستورية شملت أيضا وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب.

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة. على أن “نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور.

وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.

وبحسب المرسوم السلطاني، فإنه إذا توفي ولي العهد “انتقلت الولاية إلى أكبر أبنائه، حتى لو كان له أخوة”.

أما إذا لم يكن له أبناء فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أخوته. أو إلى “أكبر أبناء أكبر أخوته”، إن لم يكن لولي العهد أخوة أحياء، أو إلى أبناء الأكبر من أخوته المتبقين.

وفي حال لم تكن لولي العهد أخوة أو أبناء أخوة فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أعمامه أو أبنائهم بنفس الترتيب.

ويستلم ولي العهد السلطة في حال خلو منصب السلطنة، لكنه سيحتاج إلى مجلس وصاية في حال كان عمره أقل من 21 عاما.

 

المصدر: (رصد وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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