ما فعله ذي يزن بن هيثم مع عمه أسعد بن طارق حديث العمانيين (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عمانيون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لاقى إشادة واسعة بينهم. ووثق لفتة طيبة لولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، تجاه عمه أسعد بن طارق. كشفت عن احترامه وتبجيله لعمه.

تقدير واحترام

وأسعد بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم بن طارق هو نائب رئيس الوزارء لشؤون العلاقات والتعاون الدولٰي. والمُمثل الخاص للسلطان.

شاهد الأخلاق والانحناء من صاحب السمو #ذي_يزن_بن_هيثم لعمه صاحب السمو السيد #اسعد_بن_طارق، عندما نتحدث عن التربية والأخلاق. #ميدان_البشاير pic.twitter.com/x7PRWyDvLA — فتى الجبل (@fataljabl) March 5, 2022

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن)، ذي يزن وهو ينحني أمام عمه أسعد تقديرا واحتراما له عندما التقاه وذهب للسلام عليه.

وجاء ذلك أثناء استقبال أسعد بن طارق، بولاية أدم لولي العهد ذي يزن بن هيثم. قبيل حفل ختام مهرجان البشائر السنوي للهجن في دورته الخامسة.

عمانيون يشيدون بتصرف طارق

ولاقى هذا الفعل من قبل ولي العهد العماني، استحسان وإشادة العديد من النشطاء العمانيين على مواقع التواصل. الذين عبروا عن فخرهم بأفراد الأسرة الحاكمة وأخلاقهم النبيلة.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي العماني عادل الكاسبي:”من أجمل مشاهد مهرجان البشائر. ذلك التوقير الذي قدمه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم، لعمه صاحب السمو السيد أسعد بن طارق.”

من أجمل مشاهد مهرجان البشائر ذلك التوقير الذي قدمه صاحب السمو ذي يزن بن هيثم لعمه صاحب السمو السيد أسعد بن طارق . pic.twitter.com/pFmrDwSbTb — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) March 5, 2022

فيما علق حاتم الوهيبي على هذه اللقطة بقوله: “ويبقى الاحترام سيد في كلِّ العلاقات.. الله يحفظهم يارب.”

ميدان البشاير

وعبر وسم “#ميدان_البشاير” غردت مريم الرواحي على المقطع بقولها: “تواضع الأبناء للآباء.. اسعد بن طارق .. ذي يزن بن هيثم.. أخلاق المكارم نهج عماني متوارث”.

وكتب أحمد جداد الكثيري: “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.”

ويشار إلى أن ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب. رعى أول أمس، السبت، ختام منافسات مهرجان البشائر الخامس للهجن في ميدان البشائر بولاية أدم.

صاحب السمو السيد #أسعد_بن_طارق ، يستقبل بولاية أدم ، صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم ، قبيل حفل ختام مهرجان البشائر السنوي للهجن في دورته الخامسة pic.twitter.com/9QOumhowXq — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 5, 2022

الهجن العربية

ونظم المهرجان مكتب أسعد بن طارق، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُّلطان. ممثلًا في دائرة ميدان البشائر للهجن العربية.

وجاء ذلك بمشاركة واسعة من مُلّاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان. ودول مجلس التعاون لدول الخليج العرب.

صاحب السمو السيد #اسعد_بن_طارق صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم اطلالة جميلة اطلالة عز وفخر حفظهم الله pic.twitter.com/POThQzlEpE — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) March 6, 2022

وجدير بالذكر أن الناقة “مياس” لمالكها عامر بن سالم الزرعي. فازت بالمركز الأول في شوط القدرة والتحمل لمسافة 12 كيلومترا ضمن منافسات اليوم الختامي لـمهرجان البشائر بولاية أدم.

ذي يزن بن هيثم بن طارق ولي عهد سلطنة عمان

ويشار إلى أن ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ولد في 21 أغسطس من عام 1990. وهو النجل الأكبر للسطان و له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

وقد حصل “ذي يزن” على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

كما أنه عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا.

ويعرف عن ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 31 عاما، اهتمامه بالشباب. وتم تعيينه وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان العام قبل الماضي.

أول ولي عهد بالسلطنة

وأصبح ذي يزن أول ولي عهد للسلطنة في تاريخها الحديث. بموجب تعديلات دستورية شملت أيضا وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب.

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة. على أن “نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور.

وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.

وبحسب المرسوم السلطاني، فإنه إذا توفي ولي العهد “انتقلت الولاية إلى أكبر أبنائه، حتى لو كان له أخوة”.

أما إذا لم يكن له أبناء فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أخوته. أو إلى “أكبر أبناء أكبر أخوته”، إن لم يكن لولي العهد أخوة أحياء، أو إلى أبناء الأكبر من أخوته المتبقين.

وفي حال لم تكن لولي العهد أخوة أو أبناء أخوة فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أعمامه أو أبنائهم بنفس الترتيب.

ويستلم ولي العهد السلطة في حال خلو منصب السلطنة، لكنه سيحتاج إلى مجلس وصاية في حال كان عمره أقل من 21 عاما.

المصدر: (رصد وطن)

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