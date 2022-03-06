"كويلي" يُحرج المسؤولين بمعرض مسقط الدولي للكتاب ويكشف تفاصيل جديدة watanserb.com
محمد المطيري (كويلي)
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“كويلي” يُحرج المسؤولين بمعرض مسقط الدولي للكتاب ويكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – خرج اليوتيوبر الكويتي محمد المطيري الشهير بـ“كويلي” في حوار جديد مع إذاعة “الوصال”. كشف فيه تفاصيل “الفوضى” التي حدثت أثناء تواجده في معرض مسقط الدولي للكتاب. بعدما أثارت قصته الجدل واتهم إدارة المعرض بطرده بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله.

وقال “كويلي” في حديثه للوصال، إن الجمهور في معرض مسقط للكتاب الدولي “لم يكن جمهور فوضوي” كما يقال عنهم الآن.

العتب على التنظيم

مضيفا: “أعتقد بأن العتب على التنظيم.”

وأوضح اليوتيوبر الكويتي أنه لم يرق له ما حدث له. عندما أمسك أحد المسؤولين بيده وسحبه بقوة وقال “أخرج سببت لنا مشاكل”.

وتابع أنه أبلغ دار النشر بخصوص الفعالية التي سيحظرها بمعرض الكتاب. من أجل الاستعداد خصوصا أنه لديه قرابة 5 ملايين متابع عبر قناة من المعجبين.

واستطرد: “لا بعت ولا وقعت ولا صورت ولو كان فيه تنظيم الجمهور ما بيصير “فوضوي”. و لمن لا يعرفني هذا المحتوى الذي أقدمـه من محتوى القصص.”

معرض مسقط الدولي للكتاب 2022

ويشار إلى أنه قبل أيام تصدّر معرض مسقط الدولي للكتاب 2022 حديث العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ. خاصة مع اتهام اليوتيوبر الكويتي كويلي إدارة المعرض بطرده.

وطرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب

وقال “كويلي” إن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب طردته بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله، مشيراً إلى أنّه أبلغ الإدارة منذ أسبوع بنيته القدوم لتوقيع كتاب له.

اعتذار

وبعد طرده كتب “كويلي” على تويتر ما نصه: “اعتذر من كل شخص تعنى و جاء معرض الكتاب. الموضوع للأسف صار فوق السيطرة.  الكم الهائل من الناس ما قدروا ادارة المعرض يسيطرون عليه و انتهى الامر باني ارجع الفندق.”

وتعاطف العديد من المغردين العمانيين مع اليوتيوبر الكويتي “كويلي” بعد قرار خروجه من معرض الكتاب. بسبب عدم التنسيق مع اللجنة والازدحام الذي صاحب القسم الذي كان فيه.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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