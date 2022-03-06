“كويلي” يُحرج المسؤولين بمعرض مسقط الدولي للكتاب ويكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

وطن – خرج اليوتيوبر الكويتي محمد المطيري الشهير بـ“كويلي” في حوار جديد مع إذاعة “الوصال”. كشف فيه تفاصيل “الفوضى” التي حدثت أثناء تواجده في معرض مسقط الدولي للكتاب. بعدما أثارت قصته الجدل واتهم إدارة المعرض بطرده بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله.

وقال “كويلي” في حديثه للوصال، إن الجمهور في معرض مسقط للكتاب الدولي “لم يكن جمهور فوضوي” كما يقال عنهم الآن.

العتب على التنظيم

مضيفا: “أعتقد بأن العتب على التنظيم.”

وأوضح اليوتيوبر الكويتي أنه لم يرق له ما حدث له. عندما أمسك أحد المسؤولين بيده وسحبه بقوة وقال “أخرج سببت لنا مشاكل”.

وتابع أنه أبلغ دار النشر بخصوص الفعالية التي سيحظرها بمعرض الكتاب. من أجل الاستعداد خصوصا أنه لديه قرابة 5 ملايين متابع عبر قناة من المعجبين.

واستطرد: “لا بعت ولا وقعت ولا صورت ولو كان فيه تنظيم الجمهور ما بيصير “فوضوي”. و لمن لا يعرفني هذا المحتوى الذي أقدمـه من محتوى القصص.”

معرض مسقط الدولي للكتاب 2022

ويشار إلى أنه قبل أيام تصدّر معرض مسقط الدولي للكتاب 2022 حديث العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ. خاصة مع اتهام اليوتيوبر الكويتي كويلي إدارة المعرض بطرده.

باذن الله يوم الجمعة الساعة ٦ مساءً راح اكون موجود في بوث مكتبة آفاق في معرض الكتاب في مسقط اشوفكم هناك يا اهل عمان متحمس😍💙@AafaqBookstore pic.twitter.com/zjybSlMTGT — Kwili | كويلي (@kwtil) March 2, 2022

وطرد اليوتيوبر الكويتي كويلي من معرض مسقط الدولي للكتاب

وقال “كويلي” إن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب طردته بسبب الكم الهائل من الناس الذين حضروا من أجله، مشيراً إلى أنّه أبلغ الإدارة منذ أسبوع بنيته القدوم لتوقيع كتاب له.

كل هذا التجمع وهذا الصريخ بسبب شخص .. والله حسافة .. تحتار ايش تكتب… #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2022 pic.twitter.com/QwO226tXBd — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) March 4, 2022

اعتذار

وبعد طرده كتب “كويلي” على تويتر ما نصه: “اعتذر من كل شخص تعنى و جاء معرض الكتاب. الموضوع للأسف صار فوق السيطرة. الكم الهائل من الناس ما قدروا ادارة المعرض يسيطرون عليه و انتهى الامر باني ارجع الفندق.”

اعتذر من كل شخص تعنى و جاء معرض الكتاب ، الموضوع للاسف صار فوق السيطرة الكم الهائل من الناس ما قدروا ادارة المعرض يسيطرون عليه و انتهى الامر باني ارجع الفندق. — Kwili | كويلي (@kwtil) March 4, 2022

وتعاطف العديد من المغردين العمانيين مع اليوتيوبر الكويتي “كويلي” بعد قرار خروجه من معرض الكتاب. بسبب عدم التنسيق مع اللجنة والازدحام الذي صاحب القسم الذي كان فيه.

المصدر: (وطن – متابعات)

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