شهيد مع الفجر في القدس .. والمقاومة: علمية بطولية

وطن – اختلط صوت أذان الفجر في المسجد الأقصى المبارك مع أصوات طلقات نارية أصابت الشاب الفلسطيني المقدسي سامر جمال القواسمي (19 عاما). بدعوى تنفيذه عملية طعن شرطيين من الاحتلال الإسرائيلي.

وسرعان ما طوق جنود جيش الاحتلال المنتشرين في البلدة القديمة من مدينة القدس منطقة باب حطة. التي وقعت فيها عملية الطعن. وإطلاق النار على الشاب القواسمي، الذي أعلنت سلطات الاحتلال بعد وقت قصير عن استشهاده متأثرا بجروحه التي أصيب بخها جراء إطلاق الرصاص.

اقتحام الطور

كما انتشرت مقاطع مصورة من البلدة القديمة في القدس للمواطنين المقدسيين المتجهين لأداء صلاة الفجر. تظهر هجوم جيش الاحتلال على منطقة باب حطة لمحاصرة المكان، وابعاد المواطنين الفلسطينيين بالقوة، وتحولها لمنطقة عسكرية رغم صغر مساحتها.

تشديدات الاحتلال على الأهالي في البلدة القديمة بالقدس.. انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتدقيق للبطاقات الشخصية pic.twitter.com/IrTLmiWsiF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

وبعد ذلك بقليل، وبعد معرفة هوية الشاب، داهمت قوات الاحتلال بلدة الطور المطلة على البلدة القديمة من القدس المحتلة. وفتشت منزل الشهيد، واعتقلت شقيقه محمد جمال القواسمي، ونقلته لأحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

متابعة صحفية: " قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد جمال القواسمي وأمه من منزلهما في بلدة الطور شرق القدس المحتلة" pic.twitter.com/zHrCIUvn9N — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

إشادة بالعملية

كما أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية التي وصفوها بالبطولية في القدس. والتي نفذها الشهيد القواسمي، وقال محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس. إن العملية البطولية هي رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال وقطعان المستوطنين على الفلسطينيين في القدس وفي كامل أرض فلسطين.

ودعا حمادة جماهير الشعب الفسطيني الثائر إلى تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات لكبح جماح عدوانه على الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية.

توتر في القدس

كما دعا الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحلتة طارق عز الدين. لتصعيد المقاومة في كل المناطق الفلسطينية والدفاع عن القدس والأقصى. وأن العملية في القدس فجر الأحد، هي في إطار الرد الطبيعي والمشروع للشعب الفلسطيني لحماية نفسه من انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

بينما سادت البلدة القديمة من القدس المحتلة حالت توتر شديد وانتشار أكبر لقوات شرطة وجيش الاحتلال مدججين بالسلاح. وأوقفوا المواطنين وفتشوهم، ودققوا في بطاقاتهم، وسمحوا لقطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك حتى قبل ساعات الظهيرة من جهة باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/gGxcrQXCn8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

(المصدر: وطن + تويتر)

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