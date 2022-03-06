في خليج المكسيك… عالم آثار يزعم اكتشاف مدينة متكاملة تحت الماء عمرها 12000 عام!

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تحدثت فيه عن اكتشاف مهندس معماري متقاعد يدعى جورج جيليه لمدينة قديمة تحت الماء بها حقل طاقة وهرم، يبلغ عمرها 12000 عام.

يعتقد جورج جيليه، الذي يصنف نفسه بعالم الآثار، أن الهرم من تلال الجرانيت الغامضة يقع في عرض ساحل جزر تشاندلور في خليج المكسيك.

إلا أن نظريته لا يدعمها الخبراء.

جورج يصف المدينة المزعومة

أكد جورج في حديث لشبكة “WWL-TV” التابعة لشبكة سي بي إس المحلية:” “ما يوجد في الأسفل هناك. هي مئات المباني المغطاة بالرمال والطمي والتي ترتبط جغرافيًا بالهرم الأكبر في الجيزة.”

وأوضح عالم الآثار مدى اهتمامه بدراسة الهرم الكبير، وبقايا المباني، وذلك منذ أكثر من 50 سنة تقريبا.

من جانبه، أوضح الرحال ريكي روبن الذي قام برحلات استكشافية مع جورج. أن بوصلة قاربه تدور تمامًا عندما يقترب من المنطقة التي يعتقد جيليه أن الهرم يوجد بها.

وقال روبن: “كل شيء سينطفأ على قاربك، كل أجهزتك الإلكترونية.”

وشبه روبن ما حصل لهم بأنه “كما لو كنت في مثلث برمودا. مؤكدًا أنه هذه المنطقة أصبحت محل نقاش لديهم. وذلك بعد أن أفاد العديد من الصيادين من أنهم وجدوا صخور مربعة غريبة في شباكهم.

في هذا السياق، قال روبن: “اعتقدتُ على الفور أنها كانت قطعًا من الهرم لأنها كانت في مكان قريب من مكان دوران تلك البوصلة”.

ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم جورج، حيث كتب أحدهم: “يتحدث معك عالم آثار حقيقي هنا. دقق من صحة أخبارك، أعتقد أنك مهندس معماري متقاعد ترى وأن الخصائص الطبيعية تشكل مدينة قديمة.”

وفي هذا السياق، يقول جورج “كل ما أعرفه هو أن شخصًا ما بنى مدينة منذ 12000 عام وترك الكثير من صخور الجرانيت في هذا المكان.”

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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