بسبب وجبة عشاء .. زوجة تطلق النار على زوجها في مكان حساس

وطن – تحدثت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن حادثة غريبة حصلت في تايلاند، وتمثلت في إطلاق زوجة غاضبة النار على زوجها ببندقية صيد. بعد أن أختار الشرب مع أصدقائه بدلاََ من أن يقوم بطهي العشاء.

أطلقت عليه النار ببندقية صيد

كانت Chanita Kuedrum تنتظر وصول زوجها Boonchuey Mooseeton البالغ من العمر 45 عامًا. قبل أن تطلق النار على عضوه الذكري ببندقية صيد، وهو ما استلزم اجراء 17 غرزة.

وبحسب ما ورد كان الزوج، وهو من مدينة بوريرام بتايلاند. مخمورًا جدََا لدرجة أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى إلا في اليوم التالي.

وفي حديثه عن هذه الحادثة، قال الزوج في هذا السياق: “لن أعود إلى المنزل في الوقت الحالي حتى تهدأ زوجتي.”

وتعود هذه الواقعة إلى ليلة الخميس 3 مارس، عندما عادت الزوجة من عملها في الحقول كجامعة لقصب السكر. متوقعة أن يكون زوجها قد قام بطهي الأرز في منزل العائلة في مقاطعة بوريرام بشرق تايلاند.

غضب الزوجة

إلا أن الغضب قد اصابها عندما وجدت أن زوجها كان قد خرج مع أصدقائه لاحتساء الخمر ونسي تحضير العشاء.

وقررت أن تنتظر زوجها قبل أن تبدأ المشاجرة مؤكدة أن: “التحدث معه بلطف لم يكن هو الحل أبدا.”

ولم تهدأ الزوجة حتى ان أطلقت النار على العضو الذكري لزوجها.

رجل بريطاني يكذب على زوجته

تأتي هذه الحادثة بعد أن أخبر رجل عمل قناصًا في الجيش البريطاني لمدة عقد من الزمن زوجته أنه كان ذاهبََا لمراقبة الطيور. إلا أنه سافر بدلاً من ذلك إلى بولندا وعبر الحدود إلى أوكرانيا للمساعدة في الحرب.

كما عمل هذا الرجل، الذي كان قناصََا في الجيش البريطاني لمدة عقد قبل تقاعده.

وقد سافر إلى بولندا وعبر إلى أوكرانيا سيرًا على الأقدام من قرية ميديكا على طول الحدود.

ونقلت الصحيفة عن هذا الرجل قوله “ستفزع زوجتي عندما أخبرها بمكان تواجدي، سأتصل بها عندما أكون في أوكرانيا وسأشرح لها لماذا قمت بهذا.”

وأضاف: “الجيش الأوكراني مرهق. أعتقد أنه ينبغي على الناس، إذا استطاعوا، أن يأتوا ويدعموهم.”

وتابع بالقول”هذا شيء كان علي أن أفعله. لقد دفعت رهني العقاري، كما كبر أطفالي. لقد فعلت ما كان يجب على أن أفعله كزوج وأب.”

وأضاف” كما أن الأوكرانيون بحاجة إلى الخبرة ولدي ذلك. لم أستطع فقط الجلوس ومشاهدة الأخبار. يمكنني المساعدة بفضل تجربتي. وإذا لم أعد، فلا بأس بذلك.”

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