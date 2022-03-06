برلنتي عامر تكشف لأول مرة سبب طلاقها من سعد الصغير.. ما علاقة موسم الرياض بالسعودية؟! (فيديو)

وطن – كشفت الممثلة المصرية برلنتي عامر، لأول مرة سبب طلاقها من مواطنها المطرب الشعبي سعد الصغير قبل أيام. بعد عام واحد فقط من زواجهما.

مسرحية بالسعودية

وقالت برلنتي في تصريحات لبرنامج “الوسط الفني” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز، على شاشة قناة “الحدث اليوم”: “اطلقنا بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير بالسعودية”.

وتابعت: “سعد قالي إني هبقي معاه في المسرحية، وعشان يثبتلي أنه صح قالي هتبقي طالق بالتلاتة لو مخادتكيش معايا. وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقوله».

وأكدت برلنتي أن سعد يطلب منها كل يوم أن يعودا سوياً. مضيفة: “أنا مش موافقة، وآخرها كان النهاردة، طلب مني أفكر في الأمر، واحنا صحاب وبنتكلم عادي”.

حقيقة سرقة الشقة

وحول الأنباء المتداولة حول سرقتها شقة الصغير، قالت برلنتي: “أنا وسعد كنا قاعدين في شقة إيجار، أسرق إيه بقى أنا مش عارفة الكلام دا بيتقال ازاي”.

وأعلنت الفنانة المصرية انفصالها رسمياً عن الفنان الشعبي بعد عام من زواجهما.

وكتبت برلنتي ، الزوجة الثانية لسعد الصغير عبر حسابها على “فيسبوك”: “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

مسرحية “كازانوفا” في موسم الرياض

وشارك الصغير في مسرحية “كازانوفا” قبل أسابيع. وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني.

إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر. وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.

والمسرحية من إنتاج شركة “Craft Mdeia” وتشارك في بطولتها أيضا الممثلة والمذيعة مهيرة عبد العزيز.

وتمثل المسرحية واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض. الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية.

المصدر: (وطن – متابعات)

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