موعد مباراة برشلونة وإلتشي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه المستضيف إلتشي مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” مانويل مارتينيز فاليرو”.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي

وستقام مباراة برشلونة وإلتشي في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة الخامسة والربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وإلتشي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات مباراة برشلونة وإلتشي عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه فريق إلتشي، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: داني ألفيس، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، سيرجينو دست، أما في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، بيدري، بوسكيتس، جافي، كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، فيران توريس، أداما تراوري، بيير أوباميانغ.

تشكيلة فريق إلتشي

وسيدخل المدرب فران إيسكريبا في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كيكو كاسيا.

❗️Entradas de visibilidad reducida 🎟 Ponemos a la venta asientos de visibilidad reducida para dar respuesta a la alta demanda de entradas — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) March 4, 2022

أما في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: يوهان موخيكا، لوكاس أولازا، انزو روكو، هيليبيلتون بالاسيوس، وسيكون في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، إيفان ماركوني، خافيير باستورى، فيدال دى لا تورى، كما وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: بيرى ميلا، لوكاس بوى، ايزيكيل بونسه.

🌧 Trabajo bajo la lluvia 👊 pic.twitter.com/YkJmc1DAh3 — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) March 4, 2022

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، كما وجاء فريق إلتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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