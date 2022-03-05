مباراة برشلونة وإلتشي في منافسات الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة برشلونة وإلتشي في منافسات الدوري الإسباني
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موعد مباراة برشلونة وإلتشي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال27 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق برشلونة أمام منافسه المستضيف إلتشي مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب ” مانويل مارتينيز فاليرو”.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي

وستقام مباراة برشلونة وإلتشي في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة الخامسة والربع مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وإلتشي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات مباراة برشلونة وإلتشي عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه فريق إلتشي، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: داني ألفيس، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، سيرجينو دست، أما في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، بيدري، بوسكيتس، جافي، كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، فيران توريس، أداما تراوري، بيير أوباميانغ.

تشكيلة فريق إلتشي

وسيدخل المدرب فران إيسكريبا في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كيكو كاسيا.

أما في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: يوهان موخيكا، لوكاس أولازا، انزو روكو، هيليبيلتون بالاسيوس، وسيكون في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، إيفان ماركوني، خافيير باستورى، فيدال دى لا تورى، كما وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: بيرى ميلا، لوكاس بوى، ايزيكيل بونسه.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، كما وجاء فريق إلتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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