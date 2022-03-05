مقطع فيديو وثق الحادثة.. هتك عرض مذيعة تليفزيونية شهيرة في أحد مولات بالقاهرة!

وطن – تعرضت مذيعة في إحدى القنوات التلفزيونية المغمورة في مصر، إلى هتك عرض بالإكراه. في أحد مولات القاهرة.

لمس مواطن عفتها بالقوة

وذكرت صحيفة “القاهرة 24”، إن التحقيقات كشفت تفاصيل هتك عرض المذيعة (30 عاماً). حين ذهبت لأحد المولات التجارية لشراء مستلزماتها. فتفاجأت بشخص ينتهك مساحتها الخاصة ويتحرش بها. ويلمس مواطن عفتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشابة، دخلت في حالة صدمة وذهول، بعدما أخل المتهم بحيائها وتلمس مواطن عفتها بالقوة. أثناء شراءها بعض المستلزمات.

مقطع فيديو

وأكدت التحقيقات أنه يوجد مقطع فيديو مصور مدته دقيقتان و50 ثانية، يظهر خلاله المتهم وقد انتهك عرض المذيعة. واستطالت يده بالقوة إلى أماكن حساسة في جسدها.

وأحالت جهات التحقيق قضية هتك عرض المذيعة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم الذي لم يتم إيقافه بعد.

ليست أول حادثة

وسبق أن شهدت مصر واقعة مشابهة العام الماضي. حين وثقت مذيعة مصرية تدعى رنين سليمان. عبر حسابها على “انستجرام” واقعة تحرش بها من قبل أحد سائقي الميكروباص. و الذي استقلّت مركبته من ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وبحسب الفيديو المنشور في حينها. فقد تفاجأت الفتاة بسائق الميكروباص، وهو يتحسس جسدها لتقوم بالتقاط فيديو للحادثة لتوثيقها قبل أن تزيح يده عن جسدها وتبعده.

التحرش بمذيعة مصرية

وقالت “سليمان” في تدوينتها التي أرفقتها مع الفيديو: “انا حرفيا بكتب البوست ده وانا منهاره. ومكنتش متخيله ان ممكن في يوم انزل بوست زي ده. مش عارفه اوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال انا فيه”.

وتابعت:” انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي. انا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار انا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق”.

وزادت: “وانا ركبت وبنت جنبي وف نص الطريق حسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلمهوش ف تاخرت نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره. ع الاقل اخد حقي قانوني”

كما أردفت:” ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني ف جنبي. هو طبعا مش بيديني ف جنبي. هو عاوز يلمس اي حته وخلاص. صورت ال صورته وخوفت الف الفون عند وشه”.

قاومها عقب اكتشافه التصوير

وكشفت الفتاة أن السائق، انتبه لكاميرا الموبايل فبدأ يمسك يدها محاولا سرقة الهاتف. موضحة أنها تمكنت من الفرار منه عند الموقف.

كما أوضحت أنها ستقوم بعمل محضر في قسم الشرطة حتى تتمكن من أخذ حقها قانونياً.

ودعت “سليمان” جميع الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش لعدم الخوف. داعيةً إياهنّ لأخذ حقوقهنّ.

المصدر: (القاهرة 24)

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