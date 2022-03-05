“معيز أم الدنيا”.. عبدالله الشريف يسخر من ردود أفعال مؤيدي السيسي المتناقضة بشأن بوتين

وطن – استنكر الإعلامي واليوتيوبر المصري الشهير عبدالله الشريف، ردود أفعال بعض مؤيدي النظام المصري المتناقضة. بشأن الأزمة الأوكرانية والغزو الذي بدأته روسيا ضدها قبل 10 أيام.

معيز أم الدنيا

ووصف عبدالله الشريف في تغريدة له بتويتر هذه الفئة بـ”معيز أم الدنيا” وأنهم عالة على الأمة.

لا أجد أكثر ذلاً من #معيز أم الدنيا الذين انتصروا لبوتن وعندما صوتت مصر ضد روسيا قالوا يا له من قرار حكيم، ثم أنكروا وجود طلبة مصريين محتجزين هناك وعندما أرسل الدلو الطائرات لجلبهم قالوا ما أكرمه من قائد عظيم، بقدر ما أنتم فاكهة السوشيال بقدر ما أنتم عالة على هذه الأمة

قبحكم الله — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 5, 2022

حيث دون بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “لا أجد أكثر ذلاً من معيز أم الدنيا. الذين انتصروا لبوتين وعندما صوتت مصر ضد روسيا قالوا يا له من قرار حكيم.”

وتابع موضحا وجها آخر لتناقضات هذه الفئة: “ثم أنكروا وجود طلبة مصريين محتجزين هناك، وعندما أرسل الدلو ـ يقصد رئيس النظام المصري ـ الطائرات لجلبهم قالوا ما أكرمه من قائد عظيم.”

عالة على الأمة

واختتم عبدالله الشريف تغريدته مهاجما هؤلاء المطبلين لنظام عبدالفتاح السيسي: “بقدر ما أنتم فاكهة السوشيال. بقدر ما أنتم عالة على هذه الأمة

قبحكم الله.”

ويشار إلى أن مصر صوتت الأسبوع الماضي لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة. يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.

وقامت مصر بذلك رغم ميلها لروسيا وبوتين على ما يبدو بضغط كبير من قبل الإدارة الأمريكية.

السياح الروس

ومعروف أن جزء كبير من السياحة المصرية ودخلها يقوم على السياح الروس. الذين يمثلون العدد الأكبر ضمن السياح الأجانب الذين يزورون مصر.

ولعدم إثارة غضب الدب الروسي أصدرت مصر بيانا رسميا. بررت فيه أسباب تصويتها لصالح القرار، في وقت كان هناك تباينا في المواقف بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصويت بالإيجاب، جاء “انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي . ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،”.

حل سياسي سلمي

مشيرة إلى ضرورة “البحث عن حل سیاسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار. وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة”.

لكن مصر أكدت في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة. والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وأشارت إلى “رفضها توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة. والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية”.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة

ومن ضمن الأسباب التي ذكرتها مصر تحذيرها من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، “الذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة. ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك”.

وأشارت إلى أن “فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة. يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية”.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، القرار، بأغلبية أصوات 141 دولة. من بينها مصر، فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا.

المصدر: (وطن – تويتر)

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