مستشار ابن زايد: غزو أوكرانيا قد يفتح شهية إيران لغزو دولة خليجية.. من هي؟

وطن – أثار الأكاديمي الإماراتي البارز ومستشار ولي عهد أبوظبي الدكتور عبدالخالق عبدالله. جدلا واسعا بين متابعيه بتعليق له على الغزو الروسي لأوكرانيا وربطه بمنطقة الخليج عبر إسقاط مثال عن إمكانية احتلال إيران لدولة خليجية.

غزو دولة خليجية

وقال عبدالخالق عبدالله، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) . إن غزو روسيا لأوكرانيا قد يفتح شهية ايران لغزو دولة خليجية ليتكرر سيناريو غزو الكويت.

غزو روسيا لأوكرانيا قد يفتح شهية ايران لغزو دولة خليجية ليتكرر سيناريو غزو الكويت، والسؤال ما سيكون موقف أمريكا التي اكتفت بعقوبات دون إرسال جنودها للدفاع عن دولة أوروبية ديمقراطية، فهل ستدافع عن دولة خليجية وهل يمكن الرهان على امريكا بعد اليوم؟ هذا اكبر تحد لامن الخليج مستقبلا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 5, 2022

وتابع الأكاديمي الإماراتي المقرب من ابن زايد: “والسؤال ما سيكون موقف أمريكا التي اكتفت بعقوبات دون إرسال جنودها للدفاع عن دولة أوروبية ديمقراطية؟”

وأضاف: “فهل ستدافع عن دولة خليجية وهل يمكن الرهان على امريكا بعد اليوم؟ هذا اكبر تحد لأمن الخليج مستقبلا.”

جدل بين الناشطين

وتسببت تغريدة عبدالخالق عبدالله، في جدل واسع بين متابعيه. ورد عليه خالد العامري: “اذا كان الغزو على الامارات على بركة الله. حيث معظم سكان الامارات ذو اصول ايرانية.”

اذا كان الغزو على الامارات على بركة الله، حيث معظم سكان الامارات ذو اصول ايرانية. — خالد العامري (@YemenRise) March 5, 2022

فيما قال ناشط باسم عمرو: “مع دولة خليجية.. سترسل أمريكا قواتها كما فعلت سابقا للكويت.. لأن الخليج سيدفع التكلفة.. لكن في حالة أوكرانيا أمريكا ستتحمل هي التكلفة ولذلك لم ترسل قوات إليها.”

وعلق هادي موسى: “لماذا النظر إلى امريكا دائما.. امريكا دوله رأسمالية وتنظر إلى الملفات بعين المصلحة ف اذا كان هناك سبب اقتصادي او نوع اخر م لتدخل امريكي فسوف تتدخل.”

وتابع: “مثال.. في سوريا امريكا من السنة الاولى اخذت النفط السوري كاملا واليوم لا تهتم اذا كان هناك حل سياسي بسوريا ام لا فهي اخذت ما تريد.”

غاز السارين بيد بوتين

ويشار إلى أنه مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودخولها اليوم العاشر. وسط استمرار القتال العنيف. عاد الحديث عن المخاوف من امتلاك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غاز السارين إلى الظهور من جديد. وهو أحد أكثر الأسلحة الكيميائية سمية وسرعة المفعول.

التصريحات السابقة المشؤومة التي أدلى بها فلاديمير بوتين، حول سلاح “أسوأ من القنبلة النووية”. زادت من المخاوف حول روسيا التي تتطلع إلى الانتقال بغزو أوكرانيا إلى مستوى تالي خطير.

قد تكون تصريحاته، في مهرجان الشباب في أكتوبر 2017 في سوتشي. إشارة إلى نيته المبكرة في الذهاب إلى أقصى الحدود في ساحة المعركة.

جنوداً خارقين

بدا الرئيس الروسي مقتنعًا بأن العالم سيشهد قريبًا جنودًا خارقين لا يشعرون بالألم أو الخوف.

وقال: “لدى الرجل فرصة للدخول في الشيفرة الوراثية التي أنشأتها الطبيعة. أو كما يقول المتدينون الله. كل أنواع العواقب العملية قد تتبع. قد يتخيل المرء أن الإنسان يمكنه أن يخلق الإنسان ليس فقط من الناحية النظرية ولكن أيضًا من الناحية العملية”.

وأضاف: “يمكن أن يكون عالم رياضيات عبقريًا، أو موسيقيًا لامعًا أو جنديًا ، أو رجلًا يمكنه القتال دون خوف أو تعاطف أو ندم أو ألم . يمكن للبشرية أن تدخل، وعلى الأرجح ستدخل في المستقبل القريب، فترة صعبة للغاية ومسؤولة للغاية عن وجودها”.

وقال: “ما وصفته للتو قد يكون أسوأ من القنبلة النووية.”

كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة؟

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد: “لا شيء غير مطروح على الطاولة مع هذا الرجل”. في إشارة إلى إصبع الرئيس الروسي الذي كان يحوم فوق الزر لبدء حرب نووية.

وحذرت جرينفيلد سابقًا من أن فلاديمير بوتين سيكون جاهزًا لاستخدام مخزون روسيا من الأسلحة البيولوجية والكيميائية. إذا شعر أن قواته لم تكن كافية.

وذكرت: “بالتأكيد لا شيء على الطاولة مع هذا الرجل. وقالت إنه على استعداد لاستخدام أي أدوات في وسعه لتخويف الأوكرانيين والعالم “.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي قال فيه خبراء في الاستراتيجية والحرب النووية لصحيفة “ديلي ستار” كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة. وكيف يمكن أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى اندلاعها.

المصدر: (وطن – متابعات)

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