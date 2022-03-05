بينها انقلاب داخل الكرملين.. 5 سيناريوهات ممكنة لنهاية الحرب في أوكرانيا

وطن – بينما صدم الغزو الروسي لأوكرانيا العالم في 24 فبراير الماضي، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يظهر حتى الآن أي علامة على إمكانية تراجعه بشأن هذه الحرب والسيطرة على أوكرانيا.

وفي هذا السياق كشف تقرير لوكالة “france24” عن السيناريوهات المحتملة للأسابيع والأشهر المقبلة. وفقًا لمصادر حكومية غربية وخبراء في مراكز الفكر.

المستنقع العسكري

قاومت القوات الأوكرانية الغزو الروسي حتى الآن. وهزمت محاولة المظليين للاستيلاء على العاصمة في أيام الغزو الأولى. وأبقت سيطرتها على المدن الكبرى مثل خاركيف وماريوبول.

وعلى الرغم من أن روسيا تزعم أن لديها تفوقًا جويًا كاملًا. إلا أن الدفاعات الجوية الأوكرانية حول العاصمة كييف وفي مناطق أخرى تبدو متدهورة ولكنها لا تزال تعمل. وفقًا لمسؤولين غربيين.

وقال مصدر أوروبي للصحفيين يوم، الجمعة. طالبا عدم الكشف عن هويته: “تسبب ذلك في مشاكل كثيرة لهم.”

صمود القوات الأوكرانية

وانضمت أعداد كبيرة من الأوكرانيين أيضًا إلى وحدات الدفاع الإقليمية. ولا تزال هناك تساؤلات حول الروح المعنوية للجيش الروسي ودعمه اللوجستي.

وبدعم من المخابرات الغربية وتدفق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو. قد تتمكن القوات الأوكرانية من الصمود في العاصمة وفرض نوع من الجمود العسكري.

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن). فإن تعميق العقوبات الغربية التي تخنق الاقتصاد الروسي قد يجبر بوتين على تغيير حساباته.

وكتب صامويل تشراب من مؤسسة “RAND” وهي مؤسسة فكرية أمريكية. هذا الأسبوع: “يمكن للغرب الاستفادة من بعض العقوبات لدفع بوتين للتخلي عن هدفه الأساسي في الحرب. المتمثل في قطع رأس الحكومة الأوكرانية وتنصيب دمية مؤيدة لروسيا”.

وقد يكون الضغط من بكين، حليف الكرملين بشكل متزايد في عهد الرئيس شي جين بينغ ضروريًا أيضًا.

التغيير الروسي المحلي

هذا ويراقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعارضة الداخلية عن كثب.

وأدت حملة القمع التي استهدفت وسائل الإعلام المستقلة ومقدمي الأخبار الأجانب، إلى إزالة مصادر بديلة للمعلومات حول الحرب. مما عزز قبضة وسائل الإعلام الحكومية الروسية شديدة الولاء.

ومع ذلك وقعت مظاهرات صغيرة مناهضة للحرب في مدن من سانت بطرسبرغ إلى موسكو. حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 6000 شخص، وفقًا لجماعات حقوقية محلية.

وهناك أيضًا مؤشرات على حدوث تصدعات في النخبة الحاكمة. حيث دعا بعض أعضاء الأوليغارشية والنواب وحتى مجموعة النفط الخاصة Lukoil علنًا إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء القتال.

الانقلاب على بوتين غير مستبعد

وعلى الرغم من أنه لا يُنظر إليه على أنه محتمل في هذه المرحلة. إلا أنه لا يتم استبعاد احتمال سقوط بوتين في رد فعل شعبي عنيف أو حتى انقلاب في القصر.

وفي هذا السياق تنقل الوكالة الفرنسية عن “كوهين” من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وهو مؤسسة فكرية مقرها واشنطن قوله: “أمنه الشخصي جيد للغاية وسيظل جيدًا حتى اللحظة التي لا يحدث فيها ذلك”.

مضيفا: “لقد حدث هذا مرات عديدة في التاريخ السوفياتي والروسي”.

النجاح العسكري الروسي

وبالنظر إلى الأسلحة المتفوقة للقوات الروسية، والقوة الجوية والاستخدام المدمر للمدفعية. يتوقع محللو الدفاع الغربيون أن يواصلوا التقدم إلى الأمام.

وتم تجميع قافلة ضخمة من المركبات خارج كييف قبل ما يُتوقع أن يكون هجومًا على العاصمة.

وخلص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن “الأسوأ لا يزال قادمًا”. بعد اتصال هاتفي مع بوتين صباح الخميس.

وصرح أحد مساعديه للصحفيين بعد ذلك بأن بوتين يريد “السيطرة على أوكرانيا بأكملها”.

ولكن حتى لو أطاحت القوات الروسية بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. واجتاحت المقاومة الأوكرانية في أماكن أخرى. فسيواجه بوتين بعد ذلك التحدي المتمثل في احتلال دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

وفي هذا السياق كتب مؤرخ الحرب البريطاني والأستاذ في جامعة كينجز كوليدج لندن لورانس فريدمان. على موقع Substack هذا الأسبوع: “الدخول إلى مدينة لا يشبه الاحتفاظ بها”.

الصراع ينتشر

وبحسب التقرير فإن لدى أوكرانيا حدود مع أربع دول سوفيتية سابقة . أصبحت الآن أعضاء في حلف الناتو العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. والذي يعتبر الهجوم على عضو واحد هجومًا ضد الجميع.

حنين بوتين إلى الاتحاد السوفيتي وتعهده بحماية الأقليات الروسية – الموجودة في دول البلطيق – ترك سؤالًا مفتوحًا حول طموحاته الإقليمية.

حرب نووية

وبعد أوكرانيا يتوقع البعض أن بوتين ربما يتطلع أيضًا إلى مولدوفا. الدولة السوفيتية السابقة المحصورة بين أوكرانيا ورومانيا.

وقلة هم الذين يتوقعون أن يهاجم بوتين علنًا عضوًا في الناتو، الأمر الذي من شأنه أن يخاطر بوقوع حرب نووية. لكن الاستفزازات الأخرى ممكنة.

وكتب المحلل “برونو ترترايس” من معهد “مونتين”. وهو مؤسسة فكرية فرنسية: “السويد المحايدة تراقب عن كثب نوايا روسيا تجاه جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق”.

كما حذر شاراب من “مخاطر وقوع حادث أو سوء تقدير. يتحول إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا”. مع إطلاق شرارة أي شيء من صاروخ طائش إلى هجمات إلكترونية.

مواجهة الناتو

كان يُعتقد دائمًا أن هذا مستحيل بسبب الضمان المتبادل للأسلحة النووية بالدمار.

وفتحت الولايات المتحدة وروسيا ما يسمى بـ “خط عدم التضارب”. الذي يمكن من خلاله تبادل المعلومات العسكرية بسرعة لتقليل فرص سوء التفاهم.

ويتم استخدام نفس الأسلوب في سوريا. حيث تنشط القوات الأمريكية والروسية على طرفي نقيض من الحرب الأهلية في البلاد منذ عام 2015.

لكن بوتين أمر قوات الردع النووي الروسية برفع حالة التأهب، وحذر وزير الخارجية سيرجي لافروف. من أن “الحرب العالمية الثالثة لا يمكن إلا أن تكون حربا نووية”.

ويقول محللون غربيون إن مثل هذه التحذيرات يجب أن تعتبر بمثابة موقف لردع الولايات المتحدة وأوروبا. عن التفكير في أفكار مثل “منطقة حظر طيران” فوق أوكرانيا.

وقال جوستاف جريسيل. الخبير في الدفاع الصاروخي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “هذه الإعلانات موجهة في الغالب إلى الجمهور الغربي لتجعلنا نخاف ومجتمعاتنا غير آمنة”.

وتابع: “إنهم يستخدمون الردع النووي كشكل من أشكال العمليات المعلوماتية.”

المصدر: (france24 – ترجمة وتحرير وطن)

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