إسقاط مروحية روسية بصاروخ ستينغر الأمريكي في أوكرانيا watanserb.com
إسقاط مروحية روسية بصاروخ ستينغر الأمريكي في أوكرانيا
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حولها لكتلة من اللهب .. إسقاط مروحية هجومية روسية بصاروخ “ستينغر” الأمريكي (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إسقاط القوات الأوكرانية لطائرة هيليوكابتر روسية من طراز Mi-35 بصاروخ “ستينغر” الأمريكي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فحينما كانت الطائرة الروسية تحلق على ارتفاع منخفض. باغتها صاروخ “ستينغر” الذي يطلق محمولا على الكتف ليصيبها مباشرة.

كما أظهر الفيديو لحظة اشتعال الطائرة وتحولها إلى كتلة من اللهب. لتسقط وتتدحرج على الأرض ثم تنفجر.

 

يعول عليه كثيرا

ويصارع الجيش الأوكراني ضد الحشود العسكرية الروسية، معتمدا على أسلحة متطورة آتية من أوروبا والولايات المتحدة. وعلى رأسها صاروخ “ستينغر” الذي يعول عليه كثيرا في هذه المعركة.

والرهان على صاروخ “ستينغر ” ليس بعيدا عن أجواء حرب يكون فيها الروس الطرف الأقوى. حيث كان الصاروخ أميركي الصنع مؤثرا في مسار الحرب بين الاتحاد السوفيتي والمقاتلين الأفغان في ثمانينيات القرن الماضي.

كما زودت الولايات المتحدة الأفغان بالصاروخ ذاته عام 1986، وأسهم “ستينغر” في إسقاط نحو 270 طائرة سوفيتية. ويشير بعض المحللين إلى أن الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في مطلع عام 1989 كان مدفوعا بتأثير هذا السلاح على سير المعركة.

ووثق قصة “ستينغر” في الحرب الأفغانية فيلم “حرب تشارلي ويلسون” من بطولة توم هانكس.

وشهدت الستينيات بداية المراحل الأولى من إنتاج “ستينغر” من قبل شركة “جنرل داينمكس” الأميركية. وفي مطلع السبعينيات بدأت مراحل تطويره المختلفة، ثم في عام 1978 بدأ إنتاجه في شركة “ريثيون”، ودخل الخدمة في الجيش الأميركي عام 1981.

ويبلغ طول الصاروخ الأرضي المضاد للطائرات 1.52 متر، بقطر يبلغ 70 ملليمترا وزن 15.7 كيلوغراما. بينما يصل مداه إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر، ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 3 كيلوغرامات، فيما تفوق سرعته سرعة الصوت.

وشهد إنتاج “ستينغر” تعديلا جعله يعتمد على أشعة الليزر بدلا من الأشعة تحت الحمراء. من أجل توجيهه إلى هدفه.

يهدد جميع أنواع الطائرات

ويأتي “ستينغر” في شكل صاروخ وأنبوب قاذف مندمجان معا. ويستخدم الأنبوب مرة واحدة ثم يستبدل بآخر جديد. لذا فهو لا يحتاج إلى صيانة في أرض المعارك.

ويستخدم “ستينغر” ضد صواريخ كروز، ويهدد جميع فئات الطائرات السريعة المحلقة على علو منخفض. وبشكل خاص المروحيات، كما تستخدمه أيضا طائرات هليكوبتر أباتشي في الاشتباكات جوا.

وفي عام 2019 أجرى الجيش الأميركي تعديلا على “ستينغر”، فبات قادرا على تدمير الطائرات من دون طيار بإصابات مباشرة. أو عن طريق الانفجار بالقرب منها.

ومع بداية الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، زودت دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. الجيش الأوكراني بصاروخ “ستينغر” الذي كان ينقصها، وفقا لتحليل عسكري أجرته صحيفة “ذا هيل” الأميركية.

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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