حجة بوتين السردية في البلقان لحرب أوكرانيا.. أوجه الاختلاف والتشابه

وطن – قبل وقت طويل من دخول الدبابات والقوات الروسية إلى أوكرانيا. كان فلاديمير بوتين يستخدم الانقسام الدموي ليوغوسلافيا في التسعينيات ليقدم ظاهريًا تبريرًا لغزو دولة أوروبية ذات سيادة.

قصف الناتو لصربيا وحجة بوتين لغزو أوكرانيا

وبحسب تحليل لوكالة “أسوشيتد برس” فقد ركز الرئيس الروسي بشكل خاص على قصف الناتو لصربيا في عام 1999 وقبول الغرب لإعلان كوسوفو استقلالها في عام 2008.

وادعى أن كلاهما خلق سابقة غير قانونية حطمت القانون والنظام الدوليين، مما منحه على ما يبدو ذريعة لغزو أوكرانيا.

ويبدو أن حجج بوتين، التي تكررت عدة مرات منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، تتبع هذا الخط.

وبدعم قوي من الولايات المتحدة، انفصلت كوسوفو التي يهيمن عليها الألبان بسبب اعتراضات صربيا القوية.

وجادلت روسيا وهي حليف تاريخي للصرب، في ذلك الوقت بأن هذا يمثل سابقة يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من المطالبات بإقامة دولة في أماكن أخرى من العالم.

وفي يوليو 2010 قضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة. بأن إعلان استقلال كوسوفو كان قانونيًا لكنها لم تؤيد بشكل صريح مطالبة كوسوفو بإقامة دولة.

وهناك العديد من الاختلافات بين الهجوم الروسي على أوكرانيا. الذي يُنظر إليه في الغرب على أنه أحد أحلك اللحظات بالنسبة لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وبين الحروب في البلقان التي خلفت أكثر من 120 ألف قتيل وملايين بلا مأوى. وهناك أيضا بعض أوجه التشابه.

حيث لم يحتل الناتو كوسوفو بعد طرد القوات الصربية من الإقليم الصربي السابق ولكنه أرسل قوات حفظ سلام. بينما سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم حتى قبل إجراء الاستفتاء للانضمام إلى روسيا.

كما أن الناتو لم يتدخل في كوسوفو إلا بعد أدلة مهمة على الانتهاكات الصربية ضد الألبان العرقيين. بما في ذلك القتل الجماعي والترحيل. بينما تدخلت القوات الروسية في أوكرانيا دون الإبلاغ عن انتهاكات أو أعمال عنف كبيرة ضد الروس.

أعلن سكان كوسوفو استقلالهم لكنهم لم ينضموا إلى إخوتهم العرقيين في ألبانيا المجاورة في دولة واحدة. بينما وقعت شبه جزيرة القرم التي تضم غالبية سكانها الروس، اتفاقًا للانضمام إلى روسيا بعد يومين من الاستفتاء الذي اعتبره الغرب معيبًا وغير ديمقراطي.

ما هي أوجه التشابه الرئيسية؟

بدأ كلا التدخلين بادعاءات كاذبة بأن الأقليات العرقية تتعرض للاضطهاد في البلدان المجاورة. وأطلق الجيش الذي يقوده الصرب العنان لقصف مدفعي كثيف ضد البلدات والقرى في كرواتيا في عام 1991، وهو ما يشبه الهجمات الأولية التي شنتها القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وتمامًا كما كان الكروات والبوسنيون وألبان كوسوفو . يخشون القمع الصربي أثناء الحكم الاستبدادي للزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش. كان الروس يخشون القوميين الأوكرانيين.

ماذا قال بوتين؟

وقال بوتين عقب محادثاته مع شولتز في موسكو في 15 نوفمبر: “(المستشار الألماني أولاف شولتز) قال للتو إن أبناء جيله – وأنا بالتأكيد أنتمي إلى هذا الجيل – يجدون صعوبة في تخيل حرب ما في أوروبا”.

وتابع بوتين: “لكننا جميعًا كنا شهودًا على الحرب في أوروبا التي شنها الناتو ضد يوغوسلافيا”. وأشار إلى أنها كانت عملية عسكرية كبيرة تنطوي على ضربات جوية ضد العاصمة الأوروبية بلغراد.

مضيفا: “لقد حدث بالفعل بدون أي عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي، إنه مثال محزن للغاية. لكنه حقيقة قاسية”.

وجادل بأن الغرب من خلال التدخل في كوسوفو خلق سابقة لها عواقب طويلة الأمد.

ما هو تأثير الغرب على ذلك؟

وفي المؤتمر الصحفي مع بوتين، رد “شولتز” على حجج الرئيس الروسي بشأن تصرفات الناتو في كوسوفو. قائلاً إن ذلك تم لمنع الإبادة الجماعية، في إشارة إلى اضطهاد القوات الصربية لأغلبية ألبان كوسوفو.

ورفض القادة الغربيون مرارًا حجج بوتين. قائلين إن كوسوفو كانت حالة فريدة بسبب العدد الكبير من الضحايا خلال حروب البلقان وسط تفكك يوغوسلافيا العنيف.

وأصرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. على أن تشبيه بوتين بين تصرفات الغرب في كوسوفو وتدخل روسيا في شبه جزيرة القرم “مخجل”.

ماذا يمكن أن تكون النتائج؟

وهناك مخاوف من أن القيادة الصربية الموالية لروسيا . قد تحاول استغلال الاهتمام الدولي المركّز على أوكرانيا لزيادة زعزعة استقرار جيرانها. لا سيما البوسنة حيث تهدد الأقلية الصربية بالانضمام إلى صربيا.

وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة عن نشر حوالي 500 جندي إضافي. مشيرة إلى “تدهور الأمن الدولي الذي من شأنه أن ينشر عدم الاستقرار” في المنطقة.

وتخشى قيادة كوسوفو أن تشجع روسيا صربيا على محاولة التدخل في إقليمها السابق لوقف المضايقات المزعومة للأقلية الصربية.

وطلبت كوسوفو من الناتو مسارًا سريعًا للانضمام إلى العضوية في أعقاب الأزمة الأوكرانية. وهو أمر لن تقبله صربيا ولا روسيا على الأرجح سلمياً.

ورفض مسؤولو كوسوفو مقارنات بوتين بين تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو وغزوه لأوكرانيا. ووصفوها بأنها “لا أساس لها على الإطلاق ومثيرة للسخرية”.

المصدر: (أسوشيتد برس – ترجمة وتحرير وطن)

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