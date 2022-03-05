ثمار التطبيع.. صورة أفيخاي أدرعي في أكادير بالمغرب تفجر غضب المغاربة (شاهد)

وطن – نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي. صورة له من مدينة أكادير السياحية المغربية. والتي تقع على بعد 520 كم جنوب العاصمة الرباط، ما تسبب بموجة غضب واسعة بين المغاربة على مواقع التواصل.

صورة لأفيخاي أدرعي في المغرب

والصورة التي نشرها أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن). ليست صورة التقطها هو لنفسه حيث أنه لم يزر المغرب.

صورة من صديق في #المغرب وتحديدًا من مدينة #أكادير– مراسلة الأصدقاء من #الدول_العربية يسعدني لأنه يعكس صورة المرحلة الحالية والمستقبل القائمة على تعزيز التلاقي والانفتاح مع بعض الدول العربية وانشالله معها جميعًا.

أسعد بمشاهدة صور كهذه من مختلف البلاد العربية #شاركوني#أسبوع_مبارك pic.twitter.com/PNmgYl0lrX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2022

بل تمثلت في قيام شخص زعم “أدرعي” أنه مواطن مغربي. بعرض صورته على الهاتف الخاص به من أمام البحر في أكادير والتقاط صورة للهاتف والخلفية ورائه وإرسالها له.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال على تلك الصورة بقوله :”صورة من صديق في المغرب وتحديدًا من مدينة أكادير.”

وتابع: “مراسلة الأصدقاء من الدول العربية يسعدني لأنه يعكس صورة المرحلة الحالية والمستقبل. القائمة على تعزيز التلاقي والانفتاح مع بعض الدول العربية وانشالله معها جميعًا. أسعد بمشاهدة صور كهذه من مختلف البلاد العربية.”

غضب بين المغاربة

وتسببت هذه الصورة في موجة غضب بين النشطاء المغاربة، الذين شككوا بأن يكون مغربي هو من قام بهذا الأمر.

وفي هذا السياق رد أحد النشطاء المغاربة على أدرعي بقوله: “ايه الدليل انه شخص من المغرب.. واساسا قد يكون أحد من السفارة بتاعتكم في المغرب.”

فيما هاجمه آخر: “مع الاسف أنتم تراهنون علي الحكام الخونة من أجل قبولكم والتطبيع معكم وهو رهان خاسر جدا. تتعامون عنه وتعلمون جيدا أن الرهان الحقيقي هو علي الشعوب. وانتم تعلمون أن كل الشعوب ترفضكم وتكرهكم.”

وكتبت إحدى النشطاء: “لا تتكلم بلسان المغرب. أنتم نجس ولا احد يحب التعامل معكم لأنكم خونة وأعداء إلى يوم الدين.”

سياسات فارغة

وردت على أفيخاي ناشطة تدعى رانيا بقولها: “كلّ هذه السياسات الفارغة والبروباغاندا العبيطة لن تنفعكم بشيء لدى الشعوب العربية والإسلامية. ما لم يتحصّل الشعب الفلسطيني على حريّته ودولته المستقلّة.”

وتابعت: “وإذا كنتم تعتقدون أنكم بهذه النعومة الوهمية ستتمكنون من كسب الناس ثمّ تصفية القضية الفلسطينية. فأنتم واهمون كثيرا.”

المغرب وإسرائيل

ويشار إلى أن المغرب وإسرائيل كانا قد أقاما علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993. قبل أن تقطعها الرباط بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000.

وفي أواخر عام 2020 استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية. في إطار اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وكانت المملكة بذلك رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية. بعد الإمارات والبحرين والسودان.

اتفاقيات على كافة المستويات

ووقعت إسرائيل مع المغرب منذ اتفاق التطبيع عدة اتفاقيات على كافة المستويات. ومنها اتفاقيات أمنية لتزويد المغرب بأسلحة ومنظومات دفاعية إسرائيلية، للاستعانة بها ضد الجزائر بحالة نشوب حرب بين الجارتين.

وأثارت هذه التطورات غضبا شعبيا عربيا واسعا؛ في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية. ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة، بجانب اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل. وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

تحدي جديد للقيادة الفلسطينية

وتأتي خطوة المغرب ضمن مسلسل بدأته الإمارات بتوقيعها اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في أغسطس 2021. لتتبعها بعدها البحرين والسودان والمغرب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية هذه الخطوات العربية بمثابة تحدِ جديد يضاف إلى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. ويناضل من أجلها منذ عقود لنيل حقوقه الوطنية والسياسية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما اعتبرت أن هذه الخطوات العربية بمثابة طعنات غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله الممتد لعقود.

وشهدت الأوقات التي تلت توقيع الاتفاقيات تلك، مسلسل من التعاون على كافة المستويات بين البلدان الموقعة وإسرائيل.

حيث خرج رئيس وزراء الاحتلال وقتها بنيامين نتنياهو، يتباهى بهذا الذي وصفه “بالإنجاز” على حساب العرب والمسلمين.

المصدر: (وطن – متابعات)

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