“بانيشر” .. طائرة مسيرة كهربائية أربكت الروس في أوكرانيا وهذه مواصفتها التي غيّرت اللعبة

وطن – يستخدم الجيش الأوكراني طائرات بدون طيار تدعى “بانيشر – Punisher” والتي يمكنها استهداف تخزين الوقود وإمدادات الذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية حتى 30 ميلاً خلف خطوط العدو.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية قال يوجين بولاتسيف، المهندس لدى شركة UA-Dynamics الأوكرانية، إن الطائرات بدون طيار الكهربائية “غيرت قواعد اللعبة” وقد أكملت ما يصل إلى 60 مهمة “ناجحة” منذ بدء الغزو.

Ukraine's army is using a nimble 'game-changing' drone called The Punisher that has completed scores of successful missions against the Russians, say reports pic.twitter.com/tsiPbTxrNU — Srbija Evropa (@srbija_eu) March 5, 2022

وقال “بولاتسيف” لصحيفة “The Times”: “هذه هي أرخص وأسهل طريقة لتوجيه لكمة من مسافة بعيدة، دون المخاطرة بحياة المدنيين”.

ويمكن لطائرات “بانيشر” حمل ما يصل إلى 3 كيلوغرامات من المتفجرات. وضرب أهداف تصل إلى 30 ميلاً خلف خطوط العدو.

وكشف يوجين بولاتسيف أن الطائرات من دون طيار الكهربائية، بجناحيها الطويلين، يمكن أن تطير لساعات على ارتفاع 1300 قدم. وتحتاج فقط إلى إحداثيات هدفها حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها تلقائيًا.

Ukraine unveils fearsome stealth 'Punisher' drones to rain death on Russian forces if Putin invades https://t.co/51cBTQpag2 pic.twitter.com/4JX3jTPWIB — Georgina (@Georgin17111550) February 16, 2022

وتحلق طائرة استطلاع من دون طيار أصغر حجمًا تسمى Specter. جنبًا إلى جنب لتحديد الأهداف قبل ضربات طائرات “بانيشر”.

محاربون قدامي يؤسسون شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار

وبعد بدء القتال في شرق أوكرانيا في عام 2014 ، أنشأت مجموعة من قدامى المحاربين شركة تصنيع الطائرات بدون طيار تدعى UA-Dynamics.

وقال مكسيم سوبوتين خبير التسويق والمتحدث غير الرسمي باسم الشركة للصحيفة إن “ثلاثة أرباع موظفي الشركة من المحاربين القدامى من ذوي الخبرة في العمليات الخاصة في عمق أراضي العدو”.

واضاف أن الأهداف الرئيسية كانت ثابتة، بما في ذلك مراكز تخزين الوقود والذخيرة، وأنظمة مضادة للطائرات.

وقال في السياق إن وحدات مختلفة في الجيش الأوكراني تستخدم الطائرات بدون طيار. لكن عدد والمواقع التي يتم فيها نشر طائرات “بانيشر” مصنفة بدقة.

وكان ذات المتحدث قال لصحيفة “ذا صن” سابقًا، إن طائرات “بانيشر” الخفية “تسببت في إحداث فوضى خلف الخطوط الموالية لروسيا في دونباس لسنوات لأن العدو ليس لديه أدنى فكرة عما كان يصيبه”.

وأخبر ذات الصحيفة أن الطائرة “بانيشر” صغيرة نسبيًا وخفيفة الوزن ولا يمكن للرادارات اكتشافها.

وقال: “علاوة على ذلك، يمكنها إسقاط ثلاث قنابل في وقت واحد أو إصابة ثلاثة أهداف منفصلة ثم العودة إلى القاعدة لإعادة تحميلها وإعادتها إلى المعركة في غضون دقائق”.

وإلى جانب طائرات “بانيشر” بدون طيار ، يستخدم الجيش الأوكراني أيضًا حوالي 20 طائرة من دون طيار تركية الصنع من نوع “بيرقدار”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، ضربة واحدة على الأقل من طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار يبدو أنها قصفت بنجاح رتلًا من الدبابات والمدرعات الروسية.

ويتم نشر الطائرات من دون طيار مع استمرار المعركة فوق سماء أوكرانيا بعد الغزو العسكري الروسي.

ويصارع الجيش الأوكراني ضد الحشود العسكرية الروسية، معتمدا على أسلحة متطورة آتية من أوروبا والولايات المتحدة. وعلى رأسها صاروخ “ستينغر” الذي يعول عليه كثيرا في هذه المعركة.

(المصدر: التايمز)

اقرأ أيضاً: