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طائرة بانيشر
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“بانيشر” .. طائرة مسيرة كهربائية أربكت الروس في أوكرانيا وهذه مواصفتها التي غيّرت اللعبة

كتب باسل النجار
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وطن – يستخدم الجيش الأوكراني طائرات بدون طيار تدعى “بانيشر – Punisher” والتي يمكنها استهداف تخزين الوقود وإمدادات الذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية حتى 30 ميلاً خلف خطوط العدو.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية قال يوجين بولاتسيف، المهندس لدى شركة UA-Dynamics الأوكرانية، إن الطائرات بدون طيار الكهربائية “غيرت قواعد اللعبة” وقد أكملت ما يصل إلى 60 مهمة “ناجحة” منذ بدء الغزو.

وقال “بولاتسيف” لصحيفة “The Times”: “هذه هي أرخص وأسهل طريقة لتوجيه لكمة من مسافة بعيدة، دون المخاطرة بحياة المدنيين”.

ويمكن لطائرات “بانيشر” حمل ما يصل إلى 3 كيلوغرامات من المتفجرات. وضرب أهداف تصل إلى 30 ميلاً خلف خطوط العدو.

وكشف يوجين بولاتسيف أن الطائرات من دون طيار الكهربائية، بجناحيها الطويلين، يمكن أن تطير لساعات على ارتفاع 1300 قدم. وتحتاج فقط إلى إحداثيات هدفها حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها تلقائيًا.

وتحلق طائرة استطلاع من دون طيار أصغر حجمًا تسمى Specter. جنبًا إلى جنب لتحديد الأهداف قبل ضربات طائرات “بانيشر”.

محاربون قدامي يؤسسون شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار 

وبعد بدء القتال في شرق أوكرانيا في عام 2014 ، أنشأت مجموعة من قدامى المحاربين شركة تصنيع الطائرات بدون طيار تدعى UA-Dynamics.

وقال مكسيم سوبوتين خبير التسويق والمتحدث غير الرسمي باسم الشركة للصحيفة إن “ثلاثة أرباع موظفي الشركة من المحاربين القدامى من ذوي الخبرة في العمليات الخاصة في عمق أراضي العدو”.

واضاف أن الأهداف الرئيسية كانت ثابتة، بما في ذلك مراكز تخزين الوقود والذخيرة، وأنظمة مضادة للطائرات.

وقال في السياق إن وحدات مختلفة في الجيش الأوكراني تستخدم الطائرات بدون طيار. لكن عدد والمواقع التي يتم فيها نشر طائرات “بانيشر” مصنفة بدقة.

وكان ذات المتحدث قال لصحيفة “ذا صن” سابقًا، إن طائرات “بانيشر” الخفية “تسببت في إحداث فوضى خلف الخطوط الموالية لروسيا في دونباس لسنوات لأن العدو ليس لديه أدنى فكرة عما كان يصيبه”.

وأخبر ذات الصحيفة أن الطائرة “بانيشر” صغيرة نسبيًا وخفيفة الوزن ولا يمكن للرادارات اكتشافها.

وقال: “علاوة على ذلك، يمكنها إسقاط ثلاث قنابل في وقت واحد أو إصابة ثلاثة أهداف منفصلة ثم العودة إلى القاعدة لإعادة تحميلها وإعادتها إلى المعركة في غضون دقائق”.

وإلى جانب طائرات “بانيشر” بدون طيار ، يستخدم الجيش الأوكراني أيضًا حوالي 20 طائرة من دون طيار تركية الصنع من نوع “بيرقدار”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، ضربة واحدة على الأقل من طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار يبدو أنها قصفت بنجاح رتلًا من الدبابات والمدرعات الروسية.

ويتم نشر الطائرات من دون طيار مع استمرار المعركة فوق سماء أوكرانيا بعد الغزو العسكري الروسي.

ويصارع الجيش الأوكراني ضد الحشود العسكرية الروسية، معتمدا على أسلحة متطورة آتية من أوروبا والولايات المتحدة. وعلى رأسها صاروخ “ستينغر” الذي يعول عليه كثيرا في هذه المعركة.

(المصدر: التايمز) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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