البرتغالي فيريرا يعود لقيادة الزمالك في ولايته الثانية .. تعرف على أبرز محطاته التدريبية

وطن – عاد البروفيسور البرتغالي “جوسفالدو فيريرا” 75 عاماً، إلى قيادة نادي الزمالك من جديد في فترة ولايته الثانية للفارس الأبيض، خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي بسبب سوء النتائج التي حققها في الآونة الأخيرة مع الفريق المصري.

جوسفالدو فيريرا وألقابه مع الزمالك في ولايته الأولى

وكان المدرب البرتغالي فيريرا قد درب فريق الزمالك المصري لموسم وحيد خلال الفترة 2014-2015، استطاع من خلالها تحقيق لقب الدوري المصري وكأس مصر، إلا أنه تم إقالته .عقب خسارة لقب السوبر المصري مع نادي الزمالك في ذات الموسم.

كما ودرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا العديد من الأندية في القارة الأوروبية، كان من أبرز تلك المحطات في مشواره التدريبي قيادة نادي بنفيكا البرتغالي في عام 2002، ثم بعدها سبورتينغ براغا. خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتى 2006، وبعدها نادي بوافيستا عام 2006.

دائماً ما كان اسمه مرتبط بحب الزمالك وطموحات جماهيره، لذلك الإختيار هذه المرة لم يكن صعباً. 🏹 مرحباً بعودتك يا فيريرا. 🔙👋🏻 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/SxdPPgiYHJ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 4, 2022

لينتقل بعدها إلى تدريب فريق بورتو البرتغالي الذي تعد من أبرز محطاته التدريبية. على صعيد تحقيق والانجازات المحلية خلال الفترة ما بين 2006 وحتى 2010، حقق من خلالها لقب الدوري البرتغالي ثلاثة مرات على التوالي، كما وحقق بطولة كأس البرتغال مرتين. وكذلك لقب السوبر البرتغالي مرة واحدة.

وتوج المدرب البرتغالي فيريرا، بلقب أفضل مدرب في دولة البرتغال ثلاثة مرات متتالية، خلال مواسم 2006-2007، 2007-2008، وكذلك في موسم 2008-2009.

فيريرا وتدريب لشبونة البرتغالي

وبعدها انتقل إلى قيادة فريق ملقا الإسباني في عام 2010، ونادي باناثانيكوس اليوناني لمدة موسمين كاميلين خلال الفترة ما بين عام 2010-2012، ثم تدريب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في عام 2013، كما وتدريب فريق سبورتينغ براغا لمدة موسم واحد في 2013-2014.

وبعد تدريب فريق الزمالك في ولايته الأولى عام 2015، درب ثلاثة نوادي وهي السد القطري. ونادي سانتوس البرازيلي وبوافيستا البرتغالي الذي كان آخرهم الموسم المنصرم.

فيريرا والعودة إلى تدريب الزمالك

وأعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، التعاقد من جديد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا صاحب الخبرة الطويلة في مسيرته التدريبية مع النوادي العربية والأوروبية يوم السبت الماضي.

لم نجد من هو أفضل لقيادة الفريق للمرحلة القادمة. 😉

رحبوا بعودة مدربنا الجديد "جيزوالدو فيريرا". 🏹🔝 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/oKCpKcibsb — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 4, 2022

كما وسيتولى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك مهمة تدريب فريق الزمالك في المواجهة المقبلة. أمام الجونة في المباراة الأخيرة، قبل استلام البرتغالي فيريرا مهمة تدريب فريق القلعة البيضاء في ولايته الثانية بشكل رسمي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويشار إلى أن فريق الزمالك يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري. برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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