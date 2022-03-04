وقوع صحفيين تابعين لـ”سكاي نيوز” في كمين لـ “فرقة الموت الروسية” (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقطع فيديو مخيف ومرعب تم تداوله، الجمعة، يُظهر اللحظة التي تعرض فيها فريق من صحفيي “سكاي نيوز” لإطلاق النار أثناء قيادتهم للسيارة في أوكرانيا. مما يسلط الضوء على العنف المتزايد في غزو أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وتعرض مراسل شبكة سكاي نيوز الأجنبية ستيوارت رامزي وفريقه المكون من أربعة أفراد لهجوم يوم الاثنين. بعد تعرضهم لكمين من قبل “فرقة موت روسية”، بحسب رواية رامزي للواقعة.

وكانت المجموعة في طريقها إلى بلدة بوتشا، على بعد حوالي 18 ميلاً من كييف. وبالقرب من تقاطع طرق، يُسمع دوي انفجار صغير، ليقول المنتج دومينيك فان هبردين متسائلا:”إنه الإطار، أليس كذلك؟”.

ووفقا لرامزي فإنه عندما توقفت السيارة. اعتبر أن هذه هي اللحظة التي “انقلب عالمنا رأسًا على عقب”.

“هبط مثل كيس بطاطس”

يُظهر الفيديو صوت طقطقة سلسلة من إطلاق النار. بينما تتطاير ومضات من الرصاص عبر السيارة.

كما قال رامزي: “في هذه المرحلة، اعتقدنا أنها كانت نقطة تفتيش للجيش الأوكراني تطلق النار علينا وكان ذلك خطأ. لذلك بدأنا بالصراخ بأننا صحفيون، لكن الجولات استمرت في الظهور”.

ومع تطاير الرصاص، تمكنت المجموعة في النهاية من الفرار من السيارة. وقفزوا على جسر يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا على جانب الطريق، حيث قال رامزي إنه هبط “مثل كيس من البطاطس”.

وبحسب رامزي، فقد لجأوا إلى مرآب لتصليح السيارات. فيما كان صوت إطلاق النار يخرج. في نهاية المطاف أنقذت الشرطة الأوكرانية الصحفيين الخمسة في صباح اليوم التالي. عندما كان الجو “حالكًا في الخارج”.

كما أصيب رامزي برصاصة في ظهره، قام عامل الكاميرا ريتشي موكلر بجولتين على الدروع الواقية للبدن أثناء الحادثة.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40 — BNO News (@BNONews) March 4, 2022

كما كتب رامزي: “النقطة المهمة أننا كنا محظوظين للغاية”. “لكن الآلاف من الأوكرانيين يموتون. والعائلات مستهدفة من قبل فرق الاغتيال الروسية تمامًا كما كنا نقود السيارة في صالون عائلي ويتم مهاجمتهم.”

وأضاف “هذه الحرب تزداد سوءا يوما بعد يوم”.

بينما قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن 331 مدنيا على الأقل قتلوا. في حين قدرت خدمات الطوارئ الأوكرانية عدد القتلى المدنيين بأكثر من 2000.

(المصدر: واشنطن بوست)

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