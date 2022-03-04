موعد مباراة الأهلي والمريخ والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

وطن- يترقب جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة المباراة القوية بين الأهلي المصري والمريخ السوداني مساء يوم السبت، في إطار ختام المباراة المؤجلة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق الأهلي والمريخ. في منافسات دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

لقطات من تدريب الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال📸🦅 💪 pic.twitter.com/udXSNexZqT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2022

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي والمريخ كالعادة عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

🔴| الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي لمؤازرتهم ورفع روحهم المعنوية قبل مباراة المريخ السوداني في دوري الأبطال 🦅💪📸 pic.twitter.com/3by4IfIkp5 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2022

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي والمريخ في منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف المريخ السوداني، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

📋| اليكم قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال🦅💪 pic.twitter.com/XpNMjJEgcP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، أحمد عبد القادر، لويس ميكويسوني.

تشكيلة فريق المريخ

وسيلعب المدرب الإنجليزي لي كلارك المواجهة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام البطل الأفريقي الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد مصطفى.

🔺قائمة الفريق لمواجهة الاهلي المصري في دوري ابطال افريقيا | 📝#المريخ | #نادي_الشعب pic.twitter.com/2CZ9xQD2ku — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) March 3, 2022

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: صلاح الدين نمر، مصطفى كرشوم، بخيت خميس، بواكا إيتا، لكن في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، أمير كمال، الجزولي نوح، مصعب كردمان، ضياء محجوب، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، رمضان عجب، دياويسي تايلور.

🔺المريخ يتدرب مساء الاربعاء استعداداً لمباراة الأهلي المصري في دوري أبطال افريقيا | 📸#المريخ | #نادي_الشعب pic.twitter.com/mdHo1uCEOW — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) March 2, 2022

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا

وجاء فريق المريخ السوداني في المركز الثاني .برصيد 4 نقاط، كما وآتى منافسه الأهلي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً:

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعثر الإسماعيلي

حامل اللقب الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك يتعثران في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

جماهير الأهلي تقسو على مشجعي الهلال: “ايه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم” (فيديو)

حقيقة اكتشاف “الفيفا” لعقد كهربا المزور مع الزمالك المصري