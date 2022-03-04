مباراة الأهلي والمريخ والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي والمريخ والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا
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موعد مباراة الأهلي والمريخ والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- يترقب جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة المباراة القوية بين الأهلي المصري والمريخ السوداني مساء يوم السبت، في إطار ختام المباراة المؤجلة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق الأهلي والمريخ. في منافسات دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي والمريخ كالعادة عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي والمريخ في منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف المريخ السوداني، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، أحمد عبد القادر، لويس ميكويسوني.

تشكيلة فريق المريخ

وسيلعب المدرب الإنجليزي لي كلارك المواجهة الصعبة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام البطل الأفريقي الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد مصطفى.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: صلاح الدين نمر، مصطفى كرشوم، بخيت خميس، بواكا إيتا، لكن في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، أمير كمال، الجزولي نوح، مصعب كردمان، ضياء محجوب، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، رمضان عجب، دياويسي تايلور.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا  

وجاء فريق المريخ السوداني في المركز الثاني .برصيد 4 نقاط، كما وآتى منافسه الأهلي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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