دوري السوبر الأوروبي يعود للواجهة من جديد ورئيس اليويفا يعلق

وطن -على الرغم من أن تأسيس فكرة دوري السوبر الأوروبي كبديل عن دوري أبطال أوروبا ولدت ميتة، إلا أن أصحاب تلك الفكرة ما زالوا متمسكين بها إلى اليوم، وسط الأنباء التي تتحدث على عودة طرح فكرة المشروع من جديد مستغلين بذلك تداعيات أزمة روسيا مع أوكرانيا.

اليويفا ومشروع السوبر الأوروبي

وعلق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” ألكسندر تشيفرين، بشأن عودة طرح مشروع دوري السوبر الأوروبي من جديد، قائلاً: ” لقد سئمت من الحديث عن دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، كما أن رؤساء تلك الأندية الملتزمة به يريدون العيش في عالم آخر”.

وأضاف الرئيس تشيفرين، ” في البداية أطلقوا هذا الهراء في خضم جائحة عالمية، الآن نقرأ تقارير يومية أنهم يحضرون لإطلاق يحضرون لإطلاق فكرة أخرى في خضم الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هم حتماً يعيشون في عالم آخر”.

دوري السوبر الأوروبي مات قبل أن يولد

كما وأردف رئيس اليويفا، ” في وقت نقوم بإنقاذ اللاعبين، جنباً إلى جنب مع أصحاب المصالح الآخرين. كما ونعمل للمساعدة في ظروف مروعة، فإنهم يعملون على هكذا مشروع، هذا هراء والجميع يعلم ذلك باستثنائهم”.

واستكمل، ” رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي الرئيس السابق لرابطة الأندية الأوروبية، والذي كان أحد أقوى المروجين لفكرة دوري السوبر الأوروبي إلى جانب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز”.

🚨 أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشن هجوماً على دوري السوبر ليغ

💬هذه الأندية أطلقت هراءها وسط الوباء، وهاهي تستغل الحرب لتعيد الحديث عن هذا الدوري، إنهم يعيشون في عالم مواز!

💬بإمكان أي ناد اللعب بهذه البطولة، لكن لن يكون بمقدوره المشاركة في بطولات اليويفا pic.twitter.com/Izhmoxsia3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 3, 2022

وتابع، ” المشجعون ليسوا مهتمين بذلك، لأن الجماهير قد أطلقوا عريضة ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي ولا يكترثون به، للأندية الحرية في تنظيم بطولاتهم الخاصة. ولكن سيتم استبعادهم من منافسات اليويفا مثل دوري أبطال أوروبا”.

وختم رئيس اليويفا تشيفرين حديثه، ” إنه أمر مثير للاهتمام ينتقدون اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية، أحدهم كان رئيس الأخير. ولدي اقتباس كان يشيد فيه بالنظام قبل أسبوع من إطلاقهم دوري السوبر الأوروبي للمرة الأولى”.

فكرة دوري السوبر الأوروبي

وكان 12 نادياً من القارة الأوروبية قد أعلن بشكل مفاجئ، إعلان تأسيس دوري السوبر الأوروبي في ال18 من شهر إبريل عام 2021، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح بعد سقوطه تحت ضغط الجماهير والاتحادات والهيئات الأوروبية بعد 48 ساعة على إعلانه.

🚨 أندية 'دوري السوبر الأوروبي' تستعد للإعلان عن تغييرات في شكل المسابقة اليوم، حيث من المقرر أن تصبح مسابقة مفتوحة دون وجود أعضاء دائمين. pic.twitter.com/j4nkSondVF — MUNStuff (@MUNStuff) March 3, 2022

فيما انسحبت تسعة أندية من مشروع دوري السوبر الأوروبي، إلا أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين. إلى جانب نادي يوفنتوس الإيطالي ما زالوا متمسكين بهذا المشروع الرياضي.

(المصدر: وطن + تويتر+ اليويفا)

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