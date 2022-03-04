جريمة العارضية في الكويت watanserb.com
الخادمة متهمة بارتكاب جريمة العارضية في الكويت
حياتنا

جريمة العارضية تهز الكويت .. رائحة التعفن تكشف نحر زوجين وابنتهما والخادمة المتهمة!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – اهتزت الكويت على وقع جريمة مروعة وقت في منطقة العارضية وراح ضحيتها مواطن وزوجته وابنته عثر عليهم منحورين في منزلهم.

جريمة العارضية في الكويت

وتبين بالمعاينة الأولية أن الضحايا قد تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة، داخل منزلهم، ليتبين بعد ذلك أنهم قد نحروا أيضاً.

كما اتضح أن أن جثث المجني عليهم قد مر عليها أكثر من يومين حيث أظهرت حالتها بداية تعفن.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أنّ المباحث ألقت القبض بوقت قياسي على الخادمة المشتبه بها في جريمة قتل الأب والأم وابنتهما بمنطقة العارضية والتي تعمل باليومية لديهم .

وأفاد مصدر أمني أن أسباب الجريمة ليست السرقة حيث تبين وجود ذهب الأم والبنت في مكانه وبعض الأموال التي كانوا يحتفظون بها في المنزل ولم تمس.

فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

من جهتها، ذكرت صحيفة “الحقيقة” أسماء ضحايا جريمة العارضة، وهم: “خالدة غنام الديكان وزوجها أحمد عبدالله الشتيل، وابنتهم أسماء.”.

(المصدر: الراي – وكالات) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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