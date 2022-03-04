جريمة العارضية تهز الكويت .. رائحة التعفن تكشف نحر زوجين وابنتهما والخادمة المتهمة!

وطن – اهتزت الكويت على وقع جريمة مروعة وقت في منطقة العارضية وراح ضحيتها مواطن وزوجته وابنته عثر عليهم منحورين في منزلهم.

جريمة العارضية في الكويت

وتبين بالمعاينة الأولية أن الضحايا قد تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة، داخل منزلهم، ليتبين بعد ذلك أنهم قد نحروا أيضاً.

كما اتضح أن أن جثث المجني عليهم قد مر عليها أكثر من يومين حيث أظهرت حالتها بداية تعفن.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أنّ المباحث ألقت القبض بوقت قياسي على الخادمة المشتبه بها في جريمة قتل الأب والأم وابنتهما بمنطقة العارضية والتي تعمل باليومية لديهم .

وأفاد مصدر أمني أن أسباب الجريمة ليست السرقة حيث تبين وجود ذهب الأم والبنت في مكانه وبعض الأموال التي كانوا يحتفظون بها في المنزل ولم تمس.

فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

من جهتها، ذكرت صحيفة “الحقيقة” أسماء ضحايا جريمة العارضة، وهم: “خالدة غنام الديكان وزوجها أحمد عبدالله الشتيل، وابنتهم أسماء.”.

(المصدر: الراي – وكالات)

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