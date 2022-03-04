تفاصيل حكاية مقاضاة نجم مانشستر يونايتد راشفورد لمواطن مصري

وطن – تداولت وسائل إعلام مصرية عن قيام نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، بمقاضاة مواطن مصري من محافظة الشرقية بسبب قيام الأخير بشتمه على شبكة الإنترنت.

راشفورد ومقاضاة مواطن مصري

وأفاد موقع القاهرة 24 المصري، بأن أحد المحامين بمحافظة الشرقية في دولة مصر، الذي كان موكلاً عن النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد. قد تقدم بدعوى قضائية ضد أحد الأشخاص المقيم في محافظة الشرقية بعد قيام الأخير بتوجيه الكلمات السيئة.

كما وأردف الموقع، ” المحامي حرر بالفعل دعوى جنح يتهم فيها أحد الأشخاص في محافظة الشرقية بسبب قذف وشتم موكله نجم فريق مانشستر يونايتد راشفورد، وسط تأكيد على أن تلك الواقعة حدثت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال استخدام العبارات المسيئة على منشور خاص على إحدى الصفحات الشخصية للاعب.

عاجل – القاهرة 24 : ماركوس راشفورد قام برفع قضية على مواطن مصري من سكان الشرقية بسبب سبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/ooD6s2O4N2 — المختلط 1911 (@MokhtalatOff) March 3, 2022

وأضاف الموقع، ” الدعوى القضائية تم تحريكها، حيث تبين بأن المتهم وجه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد. عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يحاسب وفق القانون”.

رابطة مشجعي مانشستر يونايتد وواقعة راشفورد

وفي ذات السياق، قال أحمد خالد يحيى مسؤول رابطة مشجعي مانشستر يونايتد في مصر، عن تفاصيل حكاية واقعة مقاضاة ماركوس راشفورد لمواطن مصري، ” القضية صحيحة وكانت منذ عام تقريباً، وانتهت منذ نحو شهرين بحصول المتهم على البراءة”.

وبين يحيى، بأن الشخص المتهم هو أحد مشجعي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مصر، كما أن النادي بدأ في التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إساءة أي لاعب في صفوفه في كافة أنحاء العالم. من أجل منع الإساءة اللفظية والعنصرية ضد اللاعبين وعائلاتهم.

ما هي تفاصيل مقاضاة راشفورد لمواطنًا مصريًا؟ 🧐 أحد المحامين بمحافظة الشرقية في مصر، والذي كان موكلًا عن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، برفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص أبناء محافظته، يتهمه بتوجيه عبارات مسيئة إلى اللاعب، وفقاً لموقع "القاهرة 24" المصري. 🗞️ pic.twitter.com/WyazHR0Whn — GOAL Arabia (@GoalAR) March 4, 2022

وتابع، ” راشفورد لم يقم برفع القضية بنفسه، إلا أن وكيله والشركة التي تدير حساباته الشخصية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي هي نت تحركت بعد توجيه من نادي مانشستر يونايتد. حيث قاموا بتوكيل محامي دولي بالقضية”.

وطالب مسؤول رابطة مشجعي نادي مانشستر يونايتد في مصر، بعد توجيه أي إساءات عنصرية. ضد أي شخص في العالم، لأن تلك الإهانة ستصل له وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالإساءة له ولعائلته.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 47 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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