مباراة ريال مدريد سوسيداد في الدوري الإسباني
مباراة ريال مدريد سوسيداد في الدوري الإسباني
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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف فريق ريال مدريد المواجهة القوية أمام نظيره ريال سوسيداد مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد

وستقام مباراة ريال مدريد وسوسيداد في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون عند الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وسوسيداد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف ريال سوسيداد، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، وسيأتي في وسط التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كيروس، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق ريال سوسيداد

وسيدخل المدرب الإسباني إيمانول ألغاوسيل المواجهة الصعبة أمام منافسه صاحب الأرض فريق ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ماثيو رايان.

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: روبين لو نورماند، ناتشو مونريال، أريتز إيلوستوندو، جون باتشيكو، لكن في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، دافيد سيلفا، رافينيا ألكانتارا، ميكل ميرينو، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ألكسندر إيزاك، ميكيل أويارزابال، ألكسندر سورلوث.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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