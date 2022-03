بوتين يلعب بالنار .. ما الذي يمكن أن يحدث بعد قصف محطة “زابوريجيا” النووية!؟ (فيديو)

وطن – في تصعيد خطير قد يؤدي لكارثة نووية تفوق عشرات المرات من كارثة “تشيرنوبل”، قصفت القوات الروسية فجر اليوم الجمعة محطة “زابوروجيا” النووية التي تعد الأكبر في أوكرانيا، مما أدى لاندلاع حريق كبير فيها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تبادل لإطلاق نار شديد داخل مفاعل محطة زابوريجيا في أوكرانيا.

ويظهر الفيديو نيران مشتعلة داخل المفاعل فيما ترصد الكاميرا تبادل إطلاق النار.

وناشد وزير الخارجية الأوكرانية، ديمترو كوليبا، الخميس، روسيا وقف قصفها على محطة زابوريجيا النووية.

وكتب كوليبا في تغريدة على تويتر أن الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على المحطة. مشيرا إلى أن حريقا اندلع بالفعل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وحذر الوزير الأوكراني أن انفجار المحطة سيكون أكبر بعشر مرات من حادث محطة تشيرنوبل النووية. داعيا القوات الروسية إلى وقف قصفها والسماح لرجال الإطفاء بالعمل.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022