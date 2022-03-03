هل تفكر في الانتقال؟ هذه هي أرخص البلدان للعيش في 2022

وطن – إذا كنت تفكر في الانتقال، إما لأنك تعمل عن بُعد وترغب في تغيير وضعك الحالي أو لأنك تريد بدء حياة جديدة، فستكون بالتأكيد مهتمًا بمعرفة أرخص البلدان في العالم لعام 2022 للعيش فيها.

نقلت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن مجلة “International Living” تحقيقها المعمق حول مستوى المعيشة في مختلف البلدان. مع مراعاة أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل العام والإيجار والمصروفات اليومية الأخرى.

وفيما يلي استعرضت المجلة أرخص البلدان لعام 2022:

فيتنام

بحسب ترجمة “وطن”، احتلت فيتنام المركز الأول في الترتيب، گأرخص بلد يمكن العيش فيه عام 2022. وفي أهم المدن، مثل هانوي وهو تشي مينه، انخفضت الأسعار بنسبة 30 بالمئة. ولأخذ فكرة عن تكلفة العيش في فيتنام، فإن استئجار شقة فاخرة بغرفة نوم واحدة في Hoi An يكلف 300 يورو فقط شهريًا.

عندما يتعلق الأمر بالطعام، فإن أفضل خيار هو شراء الطعام من الأسواق المحلية. فبأقل من 2 يورو يمكن شراء خضروات وفواكه ولحوم عالية الجودة. وإذا شعرنا في أي وقت بالرغبة في تناول الطعام بالخارج، فإن تناول الطعام في مطعم محلي لا يساوي أكثر من 10 يورو.

بالي/ أندونيسيا

بالي جنة حقيقية ليست فقط موطنًا لمطاعم ومنتجعات من فئة الخمس نجوم. على الرغم من ارتباط الجزيرة ارتباطًا وثيقًا بالسياحة الفاخرة، إلا أنه من الممكن العيش فيها بميزانية صغيرة جدًا.

تعد المجتمعات الساحلية في سانور وكانغو، أفضل دليل على أن ليس كل شيء فاخرًا في بالي. بميزانية شهرية تبلغ 1400 يورو، يمكن لشخصين العيش بشكل مثالي، بما في ذلك اقتناء المشتريات الشهرية ودفع الإيجار والترفيه والخدمات العامة.

بوليفيا وكمبوديا

تقاسم المركز الثالث كل من بوليفيا وكمبوديا. في المدن الرئيسية في بوليفيا، يمكنك استئجار شقة مقابل 200 يورو فقط. علاوة على ذلك، تبلغ تكلفة وجبة الغداء أو العشاء في مطعم فاخر حوالي 30 يورو.

كما تبلغ تكلفة ركوب سيارة أجرة ما يزيد قليلاً عن 1 يورو، ولا تحتاج إلى أكثر من 20 يورو للقيام بالتسوق الأسبوعي.

يذكر أن بوليفيا ليست دولة سياحية أساسا، مما يساعد بشكل كبير على أن يكون مستوى المعيشة فيها في متناول الجميع.

أما بالنسبة لكمبوديا، يمكنك استئجار شقة في وسط المدن الكبرى مقابل 500 يورو شهريًا،. فضلا عن أن سعر الغداء أو العشاء في مطعم محلي يقدر لحوالي 5 يورو.

ختاما، هذه هي أرخص البلدان للعيش في عام 2022 وفقًا لمجلة International Living.

(المصدر: International Living)

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