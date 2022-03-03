نائب سوري: وزير الدفاع الروسي استشار “الأسد” قبل غزو أوكرانيا وأخبره: “اتكلوا على الله! (فيديو)

وطن – في واقعة مثيرة للسخرية، زعم النائب السوري في برلمان النظام، خالد العبود بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. استشار رئيس النظام بشار الأسد قبل غزو أوكرنيا.

“اتكلوا على الله”!

وقال “العبود” خلال لقاء تلفزيون بأن زيارة وزير الدفاع الروسي الأخيرة لسوريا لم تكن اعتباطا. وإنما كانت لاستشارة “الأسد” في غزو أوكرانيا.

وزعم “العبود” ان “الأسد” أبلغ وزير الدفاع الروسي موافقته قائلا: “اتكلوا على الله روحو”.

"قاله اتكلوا على الله".. #شاهد| خالد العبود النائب في برلمان النظام السوري: وزير الدفاع الروسي استأذن بشار الأسد في غزو #أوكرانيا. pic.twitter.com/c12bnLmSLp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 3, 2022

وكان رئيس النظام لسوري بشار الأسد قد أعلن عن تأييده للغزو الروسي لأوكرانيا.

النظام السوري: روسيا تدافع عن نفسها

واعتبر في بيان صادر عن رئاسة النظام أن روسيا “تدافع عن نفسها والعالم ومبادئ العدل والإنسانية”. وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما غزت القوات الروسية أوكرانيا.

ورأى الأسد أن “ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي”.

وقال إن “الهيستيريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون”.

الأسد يحمل الدول الغربية مسؤولية الدماء

مضيفا أن “روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية”.

وحمل الأسد الدول الغربية “مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب”.

قائلا إن “هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سورية والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم”. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، في اليوم الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف الأسد أن سوريا تقف مع روسيا “انطلاقًا من قناعتها بصوابية موقفها. ولأن مواجهة توسع الناتو هي حق لروسيا لأنه أصبح خطرًا شاملًا على العالم. وتحول إلى أداة لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم”.

واعتبر الأسد أن “العدو الذي يجابهه الجيشان السوري والروسي واحد، ففي سوريا هو تطرف، وفي أوكرانيا هو نازية”. مضيفا أن “روسيا سوف تعطي درسًا للعالم بأن الدول العظمى لا تكون عظمى بقوتها العسكرية فقط وإنما باحترام القانون والأخلاق العالية والمبادئ الإنسانية”، على حد تعبيره.

المصدر: (وطن – متابعات)

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