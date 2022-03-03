ميدو يُهاجم قرارات الفيفا واليويفا بعد فرضهما العقوبات الرياضية على روسيا

وطن – هاجم نجم المنتخب المصري والزمالك السابق أحمد حسام ميدو، الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، بعد فرضهما العقوبات على الرياضيين الروس ومنعهم من ممارسة مهنتهم بكل حرية، بسبب شن حكومة بلادهم العملية العسكرية على أوكرانيا.

ميدو والهجوم على الفيفا واليويفا

وقال المصري أحمد حسام ميدو، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” منع الرياضيين أياً كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم يعد جريمة، لا علاقة لأي رياضي بأفعال حكومة بلادهم”.

منع الرياضيين اي كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم جريمة.. لا علاقة لاي رياضي بأفعال حكومة بلاده.. الفيفا والويفا اصبحوا مسيسين لدرجة قبيحه جدا..يطلبوا من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة وهم ينفذوا اجندة حكومات بعض الدول!! — Mido (@midoahm) March 2, 2022

وأضاف ميدو، ” اليويفا والفيفا أصبحا مسيسين لدرجة قبيحة جداً، يطالبون من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة. ومع الأسف هم ينفذون أجندة حكومات بعض الدول”.

الفيفا واليويفا وفرض العقوبات الرياضية على روسيا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” قد أعلن في وقت سابق، فرض العقوبات الرياضية على روسيا على ضوء غزو العسكري الروسي على دولة أوكرانيا.

كما وتمثلت العقوبات الصارمة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، في حرمان روسيا من اللعب على أرضها. ومنع عزف نشيدها الوطني أو حتى رفع علم بلادها في المنافسات والبطولات الدولية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في بيان رسمي له، ” لن تلعب روسيا أي منافسة دولية على أراضي روسيا، كما وستلعب كافة المباريات على أراض محايدة ودون حضور أي من الجماهير، وسيشارك كذلك منتخب روسيا تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس تحت اسم دولة روسيا”.

الفيفا تتخذ قرارات ضد روسيا منها منع أي مشاركة رياضية تحت اسم روسيا، ومنع استخدام علم روسيا أو عزف نشيدها في أية منافسة

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من المهم هنا تذكر أن روسيا استضافت كأس العالم عام ٢٠١٨، في الوقت الذي كانت فيه طائراتها وأسلحتها تمزق أشلاء السوريين لثلاثة أعوام سبقت، دون دعوات شبيهة pic.twitter.com/Qj2Vhs5ykK — ward furati (@wardfurati88) February 27, 2022

وأردف الفيفا في بيانه، ” لن يستخدم علم أو نشيد روسيا في المباريات، التي ستشارك فيها الاتحاد الروسي لكرة القدم”. كما ومن المتوقع أن يستبعد منتخب روسيا من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال كأس العالم 2022 بعد مطالبات من قبل الاتحادات الأوروبية على خليفة الغزو الروسي في دولة أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن بدء العملية العسكرية الروسية على دولة أوكرانيا من أجل حماية دونباس فجر يوم الخميس الماضي.

(المصدر: وطن + تويتر+ الفيفا)

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