ميدو يهاجم الفيفا واليويفا على خلفية فرض العقوبات الرياضية على روسيا watanserb.com
ميدو يهاجم الفيفا واليويفا على خلفية فرض العقوبات الرياضية على روسيا
Imageرياضة

ميدو يُهاجم قرارات الفيفا واليويفا بعد فرضهما العقوبات الرياضية على روسيا

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – هاجم نجم المنتخب المصري والزمالك السابق أحمد حسام ميدو، الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، بعد فرضهما العقوبات على الرياضيين الروس ومنعهم من ممارسة مهنتهم بكل حرية، بسبب شن حكومة بلادهم العملية العسكرية على أوكرانيا.

ميدو والهجوم على الفيفا واليويفا

وقال المصري أحمد حسام ميدو، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” منع الرياضيين أياً كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم يعد جريمة، لا علاقة لأي رياضي بأفعال حكومة بلادهم”.

وأضاف ميدو، ” اليويفا والفيفا أصبحا مسيسين لدرجة قبيحة جداً، يطالبون من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة. ومع الأسف هم ينفذون أجندة حكومات بعض الدول”.

الفيفا واليويفا وفرض العقوبات الرياضية على روسيا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” قد أعلن في وقت سابق، فرض العقوبات الرياضية على روسيا على ضوء غزو العسكري الروسي على دولة أوكرانيا.

كما وتمثلت العقوبات الصارمة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، في حرمان روسيا من اللعب على أرضها. ومنع عزف نشيدها الوطني أو حتى رفع علم بلادها في المنافسات والبطولات الدولية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في بيان رسمي له، ” لن تلعب روسيا أي منافسة دولية على أراضي روسيا، كما وستلعب كافة المباريات على أراض محايدة ودون حضور أي من الجماهير، وسيشارك كذلك منتخب روسيا تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس تحت اسم دولة روسيا”.

وأردف الفيفا في بيانه، ” لن يستخدم علم أو نشيد روسيا في المباريات، التي ستشارك فيها الاتحاد الروسي لكرة القدم”. كما ومن المتوقع أن يستبعد منتخب روسيا من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال كأس العالم 2022 بعد مطالبات من قبل الاتحادات الأوروبية على خليفة الغزو الروسي في دولة أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن بدء العملية العسكرية الروسية على دولة أوكرانيا من أجل حماية دونباس فجر يوم الخميس الماضي.

(المصدر: وطن + تويتر+ الفيفا)

اقرأ أيضاً: 

ميدو يُوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد خسارته لقب كأس أمم أفريقيا 2022 (فيديو) 

“فيديو”: ميدو يكشف حقيقة علمه بمقلب رامز جلال.. لهذا السبب لم اتأثر 

أحمد حسن يوضح حقيقة تواطؤ منتخب مصر مع الكاميرون لإقصاء الجزائر في أمم أفريقيا (فيديو) 

ميدو يرد على تصريحات “صامويل إيتو” الذي وصف مباراة مصر والكاميرون بالحرب (شاهد)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي زيزو (فيديو)

رياضة

رجل أعمال مصري ينوي شراء نادي تشيلسي المعروض للبيع

رياضة

نادي تشيلسي الإنجليزي معروض للبيع والسبب؟!

رياضة

عجوز رياضي يُحطم الرقم القياسي في سباق للجري بتايلاند (صور)

رياضة

باريس سان جيرمان يُغري مبابي براتب خيالي .. كم دفع هذه المرة؟!

رياضة

طبيب يكشف عن موعد عودة طارق حامد إلى صفوف الزمالك بعد إصابته القوية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More