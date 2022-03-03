مكافأة ضخمة لمن يجلب رأس بوتين لرجل أعمال روسي! (شاهد)

وطن – عرض أليكس كونانيخين، رجل أعمال أمريكي من أصل روسي، مكافأة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني لمن يجلب له رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

مكافأة مالية ضخمة لمن يجلب رأس بوتين

وكتب أليكس كونانيخين عبر فيسبوك: “أتعهد بدفع 750 ألف دولار للضباط الذين يمتثلون لواجبهم الدستوري ويعتقلون الرئيس فلاديمير بوتين كمجرم حرب بموجب القوانين الروسية والدولية.”

وأضاف: بوتين ليس الرئيس الروسي لأنه وصل إلى السلطة بعد عملية خاصة تضمنت تفجير مبان سكنية في روسيا، ثم انتهك الدستور بإلغاء الانتخابات الحرة واغتيال خصومه.”

وأوضح أليكس: “بصفتي مواطناً روسياً، أعتقد أنه من واجبي الأخلاقي تسهيل مساعدة روسيا في التخلص من النازية.. سأستمر في مساعدتي لأوكرانيا في جهودها البطولية لصد هجوم بوتين.”

وقد أوضح أليكس لاحقًا أن عرضه لم يكن يقضي بمقتل بوتين، بل أنه يفضل أن يرى بوتين يحاكم بعدالة فورية لما فعله في أوكرانيا.

وفي مقابلة أجراها مع موقع “Business Insider”، قال أليكس إن الأموال ستأتي من أمواله الخاصة – حيث كانت تبلغ ثروته في السابق حوالي 300 مليون جنيه إسترليني – ويأمل أن يحذو الآخرون حذوه.

وأضاف في هذا السياق: “إذا أدلى عدد كافٍ من الناس بتصريحات مماثلة، فإن فرص بوتين في الاعتقال وتقديمه للعدالة قد تزداد، بوتين معروف بقتل خصومه. لديه الآن عشرات الملايين.”

في الواقع، تمت إزالة منشور أليكس من قبل شركة “فيسبوك” ذلك أنه يتضمن صورة لبوتين مع تسمية توضيحية تقول: مطلوب: حياً أو ميتاً.”

قال أليكس: “تشير بعض التقارير إلى أنني وعدت بدفع ثمن اغتيال بوتين. إنها ليست صحيحة. أعتقد أنه يجب تقديم بوتين إلى العدالة.”

الانقلاب على بوتين

يأتي هذا المنشور لأليكس بعد أن حذر أحد الخبراء من أن الأوليغارشية الروسية “سئمت” من الرئيس بوتين. وقد تنقلب عليه مثلما انقلب “يوليوس قيصر” على يد مجموعة من أصدقائه القدامى.

وحذر المحلل الدفاعي البروفيسور مايكل كلارك من أن أحد حلفاء بوتين المخلصين قد “يطعنه في ظهره”.

أظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي تظهر جنود روس في حالة بكاء تم أسرهم من قبل القوات الأوكرانية.

وفي إحدى الحالات طلب جندي شاب روسي أن يتصل بوالدته لإصطحابه من أوكرانيا.

كما راجت على موقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعة من القوات الروسية في حالة بكاء وقت أسرهم قائلين “لا نريد هذه الحرب”. مدعين أنه تم استخدامهم كخط هجوم أول من قبل القادة.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية بيانا قالت فيه إن بإمكان الأمهات الروسيات القدوم إلى كييف للعودة بأبنائهن الذين تم أسرهم.

وتضيف التقارير المحلية أن بعض الأوكرانيين قدموا حتى الطعام والشاي للجنود الذين تم أسرهم.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

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