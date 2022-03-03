جندي روسي ينهار باكيا وهو يتحدث إلى والدته عبر الهاتف بعد استسلامه watanserb.com
جندي روسي ينهار باكيا
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مشهد من الحرب .. جندي روسي ينهار باكيا وهو يتحدث إلى والدته عبر الهاتف بعد استسلامه!

كتب سالم حنفي
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يظهر جنديا روسيا شابا مستسلما ومنهارا من البكاء. وهو يتحدث إلى والدته على الهاتف بعد أن أراحته النساء الأوكرانيات وقمن بإطعامه.

ليس ذنبهم

ووفقا للصحيفة يُسمع صوت ذكر خارج الكاميرا يقول باللغة الأوكرانية: “هؤلاء الشباب ، ليس ذنبهم. إنهم لا يعرفون سبب وجودهم هنا. إنهم يستخدمون الخرائط القديمة ، لقد ضاعوا.”

ويُظهر المقطع العاطفي الذي تمت مشاركته على “تويتر” الأوكرانيين المحليين وهم يرحبون بالجندي بالطعام بعد استسلامه.

وانتشر الفيديو منذ ذلك الحين على نطاق واسع في كل من أوكرانيا وروسيا. حيث أشاد الناس بالتعاطف الذي أبدته النساء الأوكرانيات تجاه الرجل الذي أُمر بغزو بلادهم.

رسالة لأمهات الأسرى

لاحظ آخرون مدى شباب الرجل – مثل العديد من الجنود الروس الذين أسرتهم القوات الأوكرانية.

وظهرت اللقطات في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية. إن بإمكان الأمهات الروسيات القدوم إلى كييف وأخذ أبنائهن الذين تم أسرهم.

وفي منشور تم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي. زعم المسؤولون أن الأمهات يمكنهن القيام بالرحلة الشاقة إلى العاصمة الأوكرانية من روسيا إذا اكتشفن أن طفلهن كان في الأسر.

وجاء في البيان “تقرر منح الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا أتين إلى أوكرانيا ، إلى كييف من أجلهن”.

أرقام هواتف

وتوفر وزارة الدفاع الأوكرانية عنوان بريد إلكتروني وأرقام هواتف. يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كان الجندي “في الأسر أو توفي”.

ولفتت الوزارة إلى أنه إذا أرادوا اصطحاب الطفل ، فسيتعين عليهم الوصول إلى كالينينغراد أو مينسك في بيلاروسيا.  قبل ركوب سيارة أجرة إلى الحدود البولندية حيث يمكن بعد ذلك مرافقتهم إلى نقطة التسليم.

وكتب أحد المسؤولين الأوكرانيين بحسب الصحيفة: ” نحن الأوكرانيون ، على عكس الفاشيين في عهد بوتين ، لا نحارب الأمهات وأطفالهن الأسرى. نحن في انتظاركم في كييف!”.

قوات بوتين تعاني

وتشير التقارير إلى أن العديد من القوات الروسية المنهكة والمحبطة المعنويات. إما يفرون من المعركة أو يستسلمون لأوكرانيا.

ويُعتقد أن قوات بوتين بدأت تعاني من نفاد الطعام والوقود ، حيث لجأ البعض إلى النهب.  بينما ورد أن آخرين يخربون معداتهم العسكرية في محاولة للخروج من الحرب.

وتشير الرسائل الإذاعية التي تم اعتراضها إلى أن القوات لم تلتزم بأوامر موسكو بقصف البلدات الأوكرانية. وتشكو من نفاد الطعام والوقود.

جنود روس يبكون

وجاء الفيديو بعد أن أظهرت لقطات أخرى أسرى حرب روس يبكون. ويدعون أنهم ليس لديهم أي فكرة عن إرسالهم إلى منطقة حرب بدلاً من العمل كقوات حفظ سلام.

ودعت أوكرانيا الأربعاء أمهات الجنود الروس الذين تم اسرهم في ساحة المعركة للحضور وإحضار أبنائهن. في أحدث محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو بعد فتح خط هاتفي ساخن للآباء الروس لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم بين القتلى أو الأسرى.

 

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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