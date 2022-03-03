لماذا رضخت الإمارات وتراجعت عن قرارها تعليق دخول الأوكرانيين دون تأشيرة مسبقة!

وطن – في تراجع سريع عن القرار الذي صدر، الأربعاء، أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إن مواطني أوكرانيا مؤهلون للحصول على تأشيرات لدى وصولهم إلى الدولة.

وقالت سفارة كييف في الإمارات إن السلطات الإماراتية علقت مؤقتًا الإعفاءات اعتبارًا من يوم الثلاثاء، في خطوة أثارت انتقادات للدولة المتحالفة مع الغرب بينما تفتح أوروبا أبوابها أمام اللاجئين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

الإمارات تسمح للأوكرانيين بالدخول دون تأشيرة

فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بإصدار التأشيرات المسبقة للمواطنين الأوكرانيين لدخول دولة الإمارات، أعلن فيصل لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن المواطنين الأوكرانيين ما زالوا مؤهلين للحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية ذلك في بيان، وفقا لـ”رويترز”.

وقال ممثل في السفارة الأوكرانية للوكالة إن البعثة تعمل على الحصول على تأكيد رسمي من الإمارات.

يشار إلى أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أيدت دول الخليج العربية الست التصويت لتوبيخ روسيا على غزوها ومطالبة موسكو بسحب قواتها العسكرية.

ويتناقض هذا مع قرار الإمارات الأسبوع الماضي بالامتناع عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يستنكر الغزو.

بينما دافع مسؤول إماراتي كبير عن الامتناع بالقول إن الانحياز إلى جانب واحد لن يؤدي إلا إلى تشجيع العنف.

وشكك بعض الدبلوماسيين في الصلة بين امتناع الإمارات عن التصويت والموافقة الروسية اللاحقة على تصويت مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي اليمنية التي تقاتل تحالفا تقوده السعودية يضم الإمارات وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على البلاد.

وحاولت دول الخليج تحقيق التوازن بين الحلفاء الغربيين وروسيا لكنها تواجه دعوات متزايدة. بما في ذلك من الحليف الأمني الرئيسي الولايات المتحدة، لموقف عالمي ضد الغزو الروسي.

وكانت سفارة كييف في الإمارات أعلنت الأربعاء أن أبوظبي علقت مؤقتًا إعفاء المواطنين الأوكرانيين من التأشيرة، في وقت يفر آلاف الأشخاص من الحرب في أوكرانيا.

وقالت السفارة في إشعار للمواطنين على صفحتها على فيسبوك، إن القرار الإماراتي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، دون إبداء أسباب.

ولم ترد السلطات الإماراتية على طلب للتعليق.وفق “رويترز”

وفر أكثر من 650 ألف شخص من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة منذ الغزو الروسي. في وقت قال الاتحاد الأوروبي إنه يستعد لاستقبال ملايين اللاجئين.

(المصدر: رويترز)

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