الإمارات تتراجع عن قرارها وتسمح للأوكرانيين بالدخول دون تأشيرة watanserb.com
السفارة الأوكرانية في أبو ظبي أعلنت الأربعاء أن الإمارات أوقفت دخول الأوكرانيين إليها بدون تأشيرة مسبقة
الهدهد

لماذا رضخت الإمارات وتراجعت عن قرارها تعليق دخول الأوكرانيين دون تأشيرة مسبقة!

كتب سالم حنفي
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وطن – في تراجع سريع عن القرار الذي صدر، الأربعاء، أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إن مواطني أوكرانيا مؤهلون للحصول على تأشيرات لدى وصولهم إلى الدولة.

وقالت سفارة كييف في الإمارات إن السلطات الإماراتية علقت مؤقتًا الإعفاءات اعتبارًا من يوم الثلاثاء، في خطوة أثارت انتقادات للدولة المتحالفة مع الغرب بينما تفتح أوروبا أبوابها أمام اللاجئين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

الإمارات تسمح للأوكرانيين بالدخول دون تأشيرة

فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بإصدار التأشيرات المسبقة للمواطنين الأوكرانيين لدخول دولة الإمارات، أعلن فيصل لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن المواطنين الأوكرانيين ما زالوا مؤهلين للحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية ذلك في بيان، وفقا لـ”رويترز”.

وقال ممثل في السفارة الأوكرانية للوكالة إن البعثة تعمل على الحصول على تأكيد رسمي من الإمارات.

يشار إلى أنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أيدت دول الخليج العربية الست التصويت لتوبيخ روسيا على غزوها ومطالبة موسكو بسحب قواتها العسكرية.

امتناع الإمارات عن إدانة الغزو الروسي

ويتناقض هذا مع قرار الإمارات الأسبوع الماضي بالامتناع عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يستنكر الغزو.

بينما دافع مسؤول إماراتي كبير عن الامتناع بالقول إن الانحياز إلى جانب واحد لن يؤدي إلا إلى تشجيع العنف.

وشكك بعض الدبلوماسيين في الصلة بين امتناع الإمارات عن التصويت والموافقة الروسية اللاحقة على تصويت مجلس الأمن لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي اليمنية التي تقاتل تحالفا تقوده السعودية يضم الإمارات وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على البلاد.

وحاولت دول الخليج تحقيق التوازن بين الحلفاء الغربيين وروسيا لكنها تواجه دعوات متزايدة. بما في ذلك من الحليف الأمني الرئيسي الولايات المتحدة، لموقف عالمي ضد الغزو الروسي.

وكانت سفارة كييف في الإمارات أعلنت الأربعاء أن أبوظبي علقت مؤقتًا إعفاء المواطنين الأوكرانيين من التأشيرة، في وقت يفر آلاف الأشخاص من الحرب في أوكرانيا.

وقالت السفارة في إشعار للمواطنين على صفحتها على فيسبوك، إن القرار الإماراتي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، دون إبداء أسباب.

ولم ترد السلطات الإماراتية على طلب للتعليق.وفق “رويترز”

وفر أكثر من 650 ألف شخص من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة منذ الغزو الروسي. في وقت قال الاتحاد الأوروبي إنه يستعد لاستقبال ملايين اللاجئين.

(المصدر: رويترز

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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