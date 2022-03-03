كم عرض رامز جلال على كيروش مقابل الظهور في برنامجه الرمضاني؟!

وطن- ذكرت تقارير صحفية مصرية عن رفض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 69 عاماً، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم عرضاً للظهور في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة مقابل 500 ألف دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف جنيه مصري.

كيروش وعرض رامز جلال

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة “etc” المصرية، ” مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، معللاً أن منتخب مصر هو الأهم في الوقت الحالي بالنسبة له”.

كما وأضاف الإعلامي شبانة، ” رأي كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية. في تاريخه للتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، وهي فترة تحتاج تركيزاً من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة. فإن الأمر فيه استهتار بمشاعر المصريين في حال الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حال التأهل لمونديال قطر 2022″.

#تفاعلكم | تقارير إعلامية تكشف عن رفض مدرب منتخب #مصر لكرة القدم البرتغالي، كارلوس كيروش، عرضا بنصف مليون دولار للظهور في برنامج #رامز_جلال في #رمضان المقبل.. pic.twitter.com/f4PgPHG7pR — العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) March 3, 2022

وختم شبانة، ” يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد أو وائل جمعة للظهور في شهر رمضان المقبل، حيث أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري. ويتزامن ذلك مع انتهاء مرحلة الدور الحاسم مع بداية شهر رمضان المقبل”.

منتخب مصر ومواجهة السنغال

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا” في التصفيات النهائية الأفريقية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث ستكون مباراة الذهاب والإياب يومي ال23 وال29 من شهر مارس/ آذار الجاري.

لاول مره هاتعيش تجربة مقالب رامز في بوليفارد الرياضي سيتي بموسم الرياض ، اخيرا هاتبقى الضحية 😍😂 بس خلى قلبك جامد 💪😂 مبروك يا غالي و دايما مكسر الدنيا #تجربة_رامز #تجربة_رامز_جلال pic.twitter.com/QikfWu1bK2 — Mostafa El Shahawy (@MoelShahawy) February 25, 2022

وكان منتخب مصر قد فشل في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي البطولة الأفريقية بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

(المصدر: وطن + etc)

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