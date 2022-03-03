رامز جلال يعرض على كيروش 500 ألف دولار مقابل الظهور في برنامجه الرمضاني والأخير يرفض watanserb.com
رامز جلال يعرض على كيروش 500 ألف دولار مقابل الظهور في برنامجه الرمضاني والأخير يرفض
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كم عرض رامز جلال على كيروش مقابل الظهور في برنامجه الرمضاني؟!

مدرب منتخب مصر "كارلوس كيروش" رفض الظهور مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- ذكرت تقارير صحفية مصرية عن رفض المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 69 عاماً، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم عرضاً للظهور في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة مقابل 500 ألف دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف جنيه مصري.

كيروش وعرض رامز جلال

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة “etc” المصرية، ” مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، معللاً أن منتخب مصر هو الأهم في الوقت الحالي بالنسبة له”.

كما وأضاف الإعلامي شبانة، ” رأي كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية. في تاريخه للتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، وهي فترة تحتاج تركيزاً من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة. فإن الأمر فيه استهتار بمشاعر المصريين في حال الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حال التأهل لمونديال قطر 2022″.

وختم شبانة، ” يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد أو وائل جمعة للظهور في شهر رمضان المقبل، حيث أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري. ويتزامن ذلك مع انتهاء مرحلة الدور الحاسم مع بداية شهر رمضان المقبل”.

منتخب مصر ومواجهة السنغال

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا” في التصفيات النهائية الأفريقية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حيث ستكون مباراة الذهاب والإياب يومي ال23 وال29 من شهر مارس/ آذار الجاري.

وكان منتخب مصر قد فشل في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي البطولة الأفريقية بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

(المصدر: وطن + etc)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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